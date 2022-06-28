С сегодняшнего дня можно приобрести марку "Українська мрія", - Укрпочта

Укрпошта розпочала продаж нової марки. Придбати її можна у відділеннях та онлайн.

Марки "Українська мрія" вышли тиражом в 3 млн экземпляров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Укрпочты. Каждый покупатель сможет приобрести до 2 листов марок и до 5-ти конвертов и листовок.

При этом официальный мерч с иллюстрацией самолета можно покупать в неограниченном количестве.

Напомним, на новой марке от Укрпочты изображен самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия".

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Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" был разрушен во время боев за аэропорт "Гостомель" в конце февраля 2022 года.