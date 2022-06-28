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С сегодняшнего дня можно приобрести марку "Українська мрія", - Укрпочта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марка,українська,мрія

Укрпошта розпочала продаж нової марки. Придбати її можна у відділеннях та онлайн.

Марки "Українська мрія" вышли тиражом в 3 млн экземпляров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Укрпочты. Каждый покупатель сможет приобрести до 2 листов марок и до 5-ти конвертов и листовок.

При этом официальный мерч с иллюстрацией самолета можно покупать в неограниченном количестве.

Напомним, на новой марке от Укрпочты изображен самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия".

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Крупнейший в мире транспортный самолет "Мрия" был разрушен во время боев за аэропорт "Гостомель" в конце февраля 2022 года.
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Чудакі...її вже не існує.
Кому спала на думку ця ідіотська ідея?
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28.06.2022 13:26 Ответить
Я вже придбав. 😊Зороша мчрка. У стилі дитячого малюнка. Весела і життєрадісна. Саме такою має бути мрія. У широкому сесні.
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28.06.2022 13:55 Ответить
Угу, хизуватися тим, що ми втратили, це якийсь маразм.
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28.06.2022 14:07 Ответить
а коли буде марка "зедороги без кордонів"
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28.06.2022 13:52 Ответить
порівняня з дитячими мріями..., шо собою марка і є.
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28.06.2022 13:54 Ответить
Яке у відділеннях обслуговування, таке і на сайті, не витрачайте свій час
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28.06.2022 15:01 Ответить
Моя мрія - це сильна, процвітаюча та демократична Україна.
Моя мрія - це знищена та безперспективна підорашка.
Зрадники різних мастей при керівництві, які допомогли знищити літак - не моя мрія.
Гнилий піар на тому, що можливо будуть попиляні гроші на створенні нового літака - не моя мрія
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28.06.2022 16:21 Ответить
Задовбали марками ... Українські військові медики ,потребують багато автівок , для перевезення поранених . Автівки більше місяця не витримують . Найкраще для них легкоброньовані автівки інкасаторські , але по проходимості -- звичайні УАЗ " буханка " швидка допомога . Хто може допомогти звертайтеся до інституту Пирогова ( військова медицина ) З повагою до всіх .
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28.06.2022 16:54 Ответить
Або в військові госпіталі , це найкращий варіант .
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28.06.2022 17:06 Ответить
 
 