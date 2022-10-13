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СБУ проверяет, помогали ли России работники "Антонова" уничтожить "Мрию"

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства проверяют служащих ГП "Антонов" относительно вероятного сотрудничества с Россией, что могло привести к уничтожению крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" в начале полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Укринформа.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного оказания должностными лицами ГП "Антонов" помощи иностранному государству – РФ – или его представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожению воздушного судна Ан-225 "Мрия" и других самолетов во время военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Дело расследуется в Главном следственном управлении СБУ. Следственные действия продолжаются, по делу провели ряд экспертиз.

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Кроме того, в ОГП проинформировали, что работники Главного следственного управления Нацполиции также расследуют дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ГП "Антонов" своих служебных обязанностей. В частности, не произведена эвакуация самолета Ан-225 "Мрия", что привело к его уничтожению во время агрессии Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщалось, в конце февраля текущего года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства Ан-225 "Мрия".

Командир Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов в интервью "Главкому" рассказал, что самолет "Мрия" можно было спасти. В частности, ГП "Антонов" на момент вторжения РФ имел резервный аэродром, арендованный на 5 лет в немецком Лейпциге, - натовский аэродром именно для "Мрии". Экипаж лайнера готов был вылететь из Гостомеля в ФРГ утром 24 февраля и даже заводил двигатели, но команды на взлет так и не получил.

Командир самолета подчеркнул, что пилоты не могли сами без команды руководства вывозить самолеты, однако было много доказательств того, что самолеты из Гостомеля необходимо переместить как можно скорее.

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В конце марта ГК "Укроборонпром" отстранил от работы директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова.

Руководитель концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев 4 апреля 2022 года подписал приказ №141, по которому Бычков был окончательно уволен с должности генерального директора ГП "Антонов".

Автор: 

СБУ (19855) ГП "Антонов" (142) Мрия (69) Офис Генпрокурора (2458)


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Топ комментарии
+55
СБУ мала б перевірити, хто закликав готуватися до весняних шашликів замість того, щоб евакуювати хоча б такі об'єкти як «Мрія»!
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13.10.2022 19:01
+50
Проїбали мрію ті сами кроти з банкової що проїбали Південь?
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13.10.2022 18:58
+28
А тих хто заявляють, що знали про війну і готувалися до війни, бажання перевірити нема?
Якось нелогічно висувати претензії людям, що дізналися про вторгнення 24 лютого, забувши про людей, що вже 8 місяців брешуть з телеекранів, що вони про все це давно знали!
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13.10.2022 19:02
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навіть якщо відверто не допомагали ворогу то все одно винні - однозначно. Саботаж, так звана "халатність" і т.д. і т.п. Совкова сволота. Немає слів...
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13.10.2022 20:03 Ответить
Нащо цей фарс??? СБУ не там шукає!!! Треба починати з офісу преЗЕдента. Про те, що буде атака на аеропорт в Гостомелі директор ЦРУ Бернс попереджав особисто зеленського ще у середині січня 2022. Про це писала газета Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/vladimir-putins-20-year-march-to-war-in-ukraineand-how-the-west-mishandled-it-11648826461?mod=hp_trending_now_article_pos1 "В середині січня Бернс здійснив таємний візит до Києва, щоби побачитися з паном Зеленським. На той момент США мали більше інформації про план нападу Росії, зокрема про те, що він передбачав швидкий удар по Києву з території Білорусі" "Він (Бернс - ред.) попередив, що російські війська планують захопити аеропорт "Антонов" у Гостомелі, неподалік від української столиці, і використати його для повітряного перекидання військ для наступу, щоби захопити Київ і обезголовити уряд", - зазначається в статті. За злочинну бездіяльність має відповісти не призначений владою "стрєлочнік", а сама ЗЕлена влада, котра знала про напад, але готувалась до "шашличков"...
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13.10.2022 20:09 Ответить
А "не заважали" - це допомагали?
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13.10.2022 21:11 Ответить
а что там расследовать...и так все ясно, как Божий день.
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13.10.2022 22:14 Ответить
Так или иначе, самолёт руководство НЕ УБЕРЕГЛО: преступная халатность.
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14.10.2022 00:14 Ответить
Оборонпром со всей шоблой Гусева надо проверять
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14.10.2022 06:45 Ответить
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