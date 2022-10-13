СБУ проверяет, помогали ли России работники "Антонова" уничтожить "Мрию"

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства проверяют служащих ГП "Антонов" относительно вероятного сотрудничества с Россией, что могло привести к уничтожению крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" в начале полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос Укринформа.

"Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного оказания должностными лицами ГП "Антонов" помощи иностранному государству – РФ – или его представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожению воздушного судна Ан-225 "Мрия" и других самолетов во время военной агрессии Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Дело расследуется в Главном следственном управлении СБУ. Следственные действия продолжаются, по делу провели ряд экспертиз.

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Кроме того, в ОГП проинформировали, что работники Главного следственного управления Нацполиции также расследуют дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ГП "Антонов" своих служебных обязанностей. В частности, не произведена эвакуация самолета Ан-225 "Мрия", что привело к его уничтожению во время агрессии Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщалось, в конце февраля текущего года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства Ан-225 "Мрия".

Командир Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов в интервью "Главкому" рассказал, что самолет "Мрия" можно было спасти. В частности, ГП "Антонов" на момент вторжения РФ имел резервный аэродром, арендованный на 5 лет в немецком Лейпциге, - натовский аэродром именно для "Мрии". Экипаж лайнера готов был вылететь из Гостомеля в ФРГ утром 24 февраля и даже заводил двигатели, но команды на взлет так и не получил.

Командир самолета подчеркнул, что пилоты не могли сами без команды руководства вывозить самолеты, однако было много доказательств того, что самолеты из Гостомеля необходимо переместить как можно скорее.

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В конце марта ГК "Укроборонпром" отстранил от работы директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова.

Руководитель концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев 4 апреля 2022 года подписал приказ №141, по которому Бычков был окончательно уволен с должности генерального директора ГП "Антонов".