Руководство ГП "Антонов" не приняло меры по сохранению самолета "Мрия", - СБУ
Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков в рамках уголовного производства.
"Расследование установило, что должностные лица, несмотря на оговорку государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов", - говорится в сообщении.
Изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
В то же время при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.
Так, бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.
"По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, которые выезжают за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них - его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей", - отмечают в СБУ.
По этому факту экс-директор уже сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мечта".
Досудебное расследование проводят следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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Это понятно
А до того кацапські пердольоти вільно літали і бомбили.
А ти приперся сюди влітку цього року з єдиною метою - заробить грошей на відмиванні задниці "Найвеличнішого"! Можу тебе запевнить - марна справа! Особливо на "Цензорі"
Ти хоч поцікавився-б - з ким ти суперечку затіваєш А потім "ногу задирав"-би Бо і ноги поламаєш і зуби покришиш дарма!
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
ТО хто повинен був дать команду Залужному привести війська в бойову готовність і замінувать підступи?
Ні?
То хто всрався? Невістка?
Пока не будет детектора лжи, раз в год на оборудовании фбр или ми-6 с их специалистами, интересы Украины будут сливать постоянно
Але розслідувати цю "діяльність" СБУ зараз "не на часі", бо можна на ОПу вийти...
Надеюсь, хотя бы сейчас посадят мудака.
Як то так? А писком в бетон, мотузкою за руки, ноги, та відволочити в дальній кут ангару? Що то за сили оборони були, москальські, чи зелені, хоча ж Боневтік казав-"Какая разніца"... А до речі- напевно наїзд на генерала Кривоноса стався за те, що він вилив масло на полосу! І тому маємо- Боневтік, бо не мав як!
Оба раза зеленский отказался.
Надо быть чудаком с менталом прошлого века, чтоб думать , что в нынешних информационных полях можно будет замести следы...
Украинскую Мрию убил зеленский. И это лишь одна строчка во многих томах его преступлений.
Зевлада буде покарана. Сподіваюсь, що недовго вже залишилось.
Влада намагається зняти з себе все і перекласти на кого-небудь. Це не перший випадок. Але, якщо згадати і добре пошукати на початку, можно знайти противоріччя тому, що вони зараз мелять.
Нема їм довіри.
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
Руководство ДП "Антонов" не предприняли ничего и потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.