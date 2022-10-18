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Новости Война
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Руководство ГП "Антонов" не приняло меры по сохранению самолета "Мрия", - СБУ

мрія

Служба безопасности Украины устанавливает все обстоятельства уничтожения самолета АН-225 "Мрия" и в частности то, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора провели ряд обысков в рамках уголовного производства.

"Расследование установило, что должностные лица, несмотря на оговорку государственных органов, не приняли надлежащих мер к сохранению самолета. Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и еще нескольких самолетов", - говорится в сообщении.

Изучаются дополнительные детали этого дела и проводятся необходимые экспертизы, после которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

В то же время при установлении лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, выявлены и факты других преступлений.

Так, бывший гендиректор ГП разоблачен на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

Также читайте: СБУ проверяет, помогали ли России работники "Антонова" уничтожить "Мрию"

"По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, которые выезжают за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них - его близкий родственник. Таким образом, уклонисты смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей", - отмечают в СБУ.

По этому факту экс-директор уже сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступных действий фигуранта и других лиц, виновных в уничтожении АН-225 "Мечта".

Досудебное расследование проводят следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

СБУ (19871) ГП "Антонов" (142) Мрия (69)


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Топ комментарии
+51
Шукати винних у знищенні АН-225 - на часі, а шукати винних у здачі півдня - ні?
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18.10.2022 13:14
+35
Ну як завжди, винен хтось а не моніка
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18.10.2022 13:12
+33
Высадка десанта в Гостомеле, кто виноват?? Где было ПВО возле военного аэродрома. Или там шашлыки жарили
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18.10.2022 13:19
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Ну як завжди, винен хтось а не моніка
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18.10.2022 13:12 Ответить
Та да! От лише оці всі "хтсі" були призначені при моніці. Попередні були звільнені просто тому, що працювали за Порошенка.
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18.10.2022 13:20 Ответить
Я СКАЖУ БОЛЬШЕ - виноваты попередники , а мы хорошие , мы не смогли предотвратить начала войны - виноваты попередники , мы не эвакуировали людей - но виноваты попередники, мы не эвакуировали заводы но виноваты попередники, мы сократили армию, уничтожили контрразведку, отменили все оборонные заказы , НО !!!! ******** !!!!! виноваты попередники, мы закатали в асфальт бюджет страны , но это все из-за попередников ............мы сидим в польше и чехии , а на фронте почему-то попередники , мы ртом озвучиваем бред по вечерам , а попередники собирают миллионы на помощь армии ..................в верховной раде до сих пор сидят опзжысты ( откровенные любители рускава мира и предатели ) , но сбу занимается попередниками , ...............в стране война , гибнут люди ( из-за клоунской политики с 2019 года ) , но виноваты опять попередники .............
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18.10.2022 14:14 Ответить
Зелейобік ще 23 лютого верищав- "Не нагнічуйте обстановку! По нашим розвідданним на нас ніхто ніколи не неападе і навіть не збираються! Це вже вдень 24-го він заверещав- "Закрийте небо! Я вимагаю закрити небо!"
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18.10.2022 15:34 Ответить
І шо? Нічого їм не буде. Як і завжди. Поволають та перестануть. Треш.
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18.10.2022 13:12 Ответить
...який потужний висновок Літінант бакланов підказав?
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18.10.2022 13:13 Ответить
Шукати винних у знищенні АН-225 - на часі, а шукати винних у здачі півдня - ні?
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18.10.2022 13:14 Ответить
Щоб вигоридити ОП і зелепука за здачу півдня країни, спочатку треба відбілитися від дрібніших просраних і свідомо організованих зливів. От тільки нічого в них не вийде, відповідати доведеться за все і суспільство першим дасть цьому оцінку і вже дає.
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18.10.2022 14:11 Ответить
Жах! Це добре, що керівництво країни вжило усіх заходів.
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18.10.2022 13:14 Ответить
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18.10.2022 13:37 Ответить
ще можна послухати версію працівників БЕБа?
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18.10.2022 13:16 Ответить
Планировали что целый он достанется рашистам

Это понятно
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18.10.2022 13:18 Ответить
Высадка десанта в Гостомеле, кто виноват?? Где было ПВО возле военного аэродрома. Или там шашлыки жарили
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18.10.2022 13:19 Ответить
Судячи з усього, в перші дні війни ППО взагалі не було біля військових стратегічних аеропортів. Наприклад, ППО у стратегічному місті (назвемо його N), з'явилося аж у березні, коли Україна вже протрималася тижня 2.
А до того кацапські пердольоти вільно літали і бомбили.
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18.10.2022 13:25 Ответить
ППО, яке прикривали Гостомель сдав синішка с руководства. Його знищили. В ночь с 23на 24 лютого Мрія була готова взлітать, стояла вже на взлеткн, потім руководства Антонов дало вказівку повернуть літак в ангар. В Мрію попали коли наші лупили по захваченому літовищу.
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18.10.2022 15:20 Ответить
думаю вы ошибаетесь. В мрию попали рацияне. При захвате аэропорта её и уничтожили. За это Украина должна забрать все арестованные самолёты Волга-Днепр Ан-124 в Канаде и Германии. с таким настроением, что сами уничтожили до компенсации никто не доживёт. Как с Крымом или скифским золотом.......
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18.10.2022 15:26 Ответить
А как работники Антонова могли защитить самолет? Тут помогла бы только своевременная эвакуация.
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18.10.2022 13:19 Ответить
Так вони і мали евакуювати, але не дали команду пілотам.
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18.10.2022 13:22 Ответить
Так, пілот Мрії Дмитро Антонов веде блог на Ютубі і там він розповідав що тиждень чекав команду на виліт, а її не було. Тим часом все вище керівництво компанії вже перебувало в німецькому офісі.
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18.10.2022 14:17 Ответить
неправда,команда була готуватися на шашлики
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18.10.2022 14:45 Ответить
А міни НЕ виставляло на дорогах з боку білоруського кордону, щоб кацапи переможним маршем пройшли до Гостомеля і заслони зенітні на берегах Київського водосховища - проти вертольотного десанту, теж "керівництво Антонова"?
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18.10.2022 13:20 Ответить
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18.10.2022 13:25 Ответить
Странно. Зашел на сайт Верховного Совета. 22 апреля 2021 года никаких заседаний не происходило. Этот день числится как работа на избирательных участках. А можно в студию принятый документ о разминировании от 22.04.2021?
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18.10.2022 13:50 Ответить
То звичайнісінька брехня. Рада ніколи не голосувала за розмінування, як і за мінування.
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18.10.2022 14:30 Ответить
Та не буде ніякого документу "в студію", бо його не існує. Я про це місяців 3 тому ще писав. "Йшли страшні дебати...Я пам'ятаю це засідання..." - тому Саклакову байки писати, що він в принципі і робить. Дивує, що так тупо ведуться на це і "лайкають". Хоча ні, не дивує.
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18.10.2022 14:53 Ответить
Які заслони якщо ворог був біля Києва на протязі декількох годин? Ці всі системи були б захоплені ще до висадки десанту. На дорогах були висталені патрулі з NLAW, але проти тієї орди на жаль нічого не можливо було зробити. Легко сказати виставити заслони, але навколо Києва багато аеродромів. І десант міг висадитись на будь якому з них.
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18.10.2022 14:28 Ответить
Синок! Про те, що треба мінувать дороги на кордоні з Білоруссю та виставлять блок-пости (коли по той бік кордону півроку топчеться багатотисячне угрупування військ країни з якою ми вже вісім років воюємо), розуміла будь-яка раціонально мисляча людина Будь-яка людина, що має військову освіту, знає прекрасно, що треба мінувать мости, шляхопроводи, при загрозі війни Виводить на позиції зенітні батареї А у нас по руслу Дніпра від Нижніх Жарів (з білоруської території) полк вертолітний з десантом "пройшов як по бульвару"! Їх побачили, коли вони вже вийшли з боку Дніпра (район Страхолісся - зона відчуження) - прямо над Гостомелем! Я живу в тому районі а інформацію з Гостомеля отримував від товариша що там живе - у реальному режимі!
А ти приперся сюди влітку цього року з єдиною метою - заробить грошей на відмиванні задниці "Найвеличнішого"! Можу тебе запевнить - марна справа! Особливо на "Цензорі"
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18.10.2022 14:58 Ответить
Найвеличніший мабуть особисто мав замінувати? Чи це справа людей з військовою освітою?
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18.10.2022 15:04 Ответить
Військові відрізняються від звичайних людей тим, що привчені чітко виконувать накази Нагадать, ХТО у нас Головнокомандуючий (згідно Конституції)? ТО ХТО ж повинен був дать команду на мінування? !!! Я дивуюся, як це "Блазень" не дав команду порушить кримінальні справи стосовно командирів, що в ніч на 24 лютого самостійно прийняли рішення піднять свої в/ч по тривозі та вивести з-під ракетного удару У нас по сусідній в/ч 24-го прилетів "Іскандер" Ударив точно Але там нікого не було - полк уже стояв у районі зосередження і почав виконувать бойові завдання А от по Кривоносу та Пашинському з Чорновол - набрався нахабства! По першому - за те, що заблокував Жулянське летовище - щоб там не сів російський десант, а по цим двом - що вивели з-під удару 500 "Стугн", батарею "Нептунів" та "Богдану (А вони свою роль у війні зіграли прекрасно)

Ти хоч поцікавився-б - з ким ти суперечку затіваєш А потім "ногу задирав"-би Бо і ноги поламаєш і зуби покришиш дарма!
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18.10.2022 15:25 Ответить
Главнокомандующий у нас Генерал Залужный. Открывай Википедию с Конституцией и читай. А вот Верховный Главнокомандующий у нас Президет. Так вот опять открывай умник Конституцию и читай как, где и когда и при каких условиях командует Верховный Главнокомандующий. И в чем разница между двуми должностями. СЫНОК
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18.10.2022 16:54 Ответить
О! Ще один "верховний вилизувач найвеличнійшої задниці" знайшовся! Вибач що я не процитував Конституцію :Стаття 106. Президент України:
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
ТО хто повинен був дать команду Залужному привести війська в бойову готовність і замінувать підступи?
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18.10.2022 17:08 Ответить
Чудик. Прочи что ты писал до этого. Про Главнокомандующего. А Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий - это две разных должности и два разных человека. И не пихай мне Конституцию. Я в отличае от тебя ее знаю. И раз ты взялся кого-то учить тут, так сам иди выучи в чем разница между должностями и научись правильно писать термины и должности в инете.
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18.10.2022 19:37 Ответить
"Чудіка" шукай у дзеркалі - так зручніше Конституція говорить про ОДНОГО "Головнокомандуючого" - президента України І я і послався на неї А що собі "намарив" ти - то твої проблеми!
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18.10.2022 20:59 Ответить
Ой чудило. Сам же привел статью Конституции где говорится о ВЕРХОВНОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ. А сам говоришь о просто Главнокомандующем. Специалист, не позорься. Иди учи в чем разница между этими людьми и этими разными военными должностями.
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18.10.2022 22:13 Ответить
Іди в жопу! ТИ прекрасно розумієш, про що я сказав, але пробуєш доколупаться до формальностей Не вийде - ми не в судовому засіданні, а на форумі Ті, перед ким ти пробуєш "бульби дуть", на "юридичні формулювання" просто не звернуть уваги, а мене ці "формулювання" не цікавлять, бо я розумію справжню суть того "срачу", який ти пробуєш розвести Тоді навіщо "ногами ******"?
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18.10.2022 22:29 Ответить
Так это ты врач, пришел лечить людей, колупаясь, толком сам не понимая назначение слов. Решил поумничать. Так так и скажи. Обосрался. И продолжаешь мне что-то доказывать. Чудило.
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18.10.2022 22:58 Ответить
Ідіот! Я не "врач" Я - гірше! Я юрист І розумію значення юридичних термінів набагато краще, ніж ти Так що "ЗАТКНИСЯ"!
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18.10.2022 23:09 Ответить
Юрист, тогда в двойне позорище.
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18.10.2022 23:11 Ответить
Не тобі судить!
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18.10.2022 23:16 Ответить
Пашинський вивіз"Стугни", щоб захистити цей напрямок. І захистили. Тепер має кримінальну справу від блаЗЄнських...
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18.10.2022 16:04 Ответить
"окремі працівники" часом не входять до складу батальйона "монако"???
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18.10.2022 13:20 Ответить
Там на Антонова купа совкової вати, які ностальгують за вялічієм сересер.
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18.10.2022 13:21 Ответить
Единственный вменяемый комментарий...
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18.10.2022 13:23 Ответить
Так керівництву ДП Антонов хтось дав орієнтир готуватись до травневих шашликів?
Ні?
То хто всрався? Невістка?
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18.10.2022 13:22 Ответить
Керівництво Антонова сиділо з початку лютого в Німеччині, і досі там знаходиться. Які орієнтири їм були потрібні якщо свою дупу вони врятували, а літак ні?
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18.10.2022 15:08 Ответить
СБУ потрібно розформувати повністю,отам найбільше зрадників,їм зебанда лишніх повноважень надасть і будуть кошмарити Україну,як КГБ СССР.
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18.10.2022 13:22 Ответить
Та яке там кошмарити. А от грешенят СБУ з нiх зрубае досить непогано i все забудеться через деякий час.
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18.10.2022 13:30 Ответить
можно только представить кого там наумов с бакановым понаставляли
Пока не будет детектора лжи, раз в год на оборудовании фбр или ми-6 с их специалистами, интересы Украины будут сливать постоянно
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18.10.2022 14:09 Ответить
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18.10.2022 13:27 Ответить
Микрон сидел он на фоне Руслана, он хоть и пострадал, но восстановить можно
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18.10.2022 13:37 Ответить
він ще був в Маріуполі, Херсоні а насторожує поїздка відкривати міст у запоріжжя
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18.10.2022 14:50 Ответить
Крівництво АНТК "Антонов" діяло згідно до настанов президента Зеленського.
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18.10.2022 13:29 Ответить
Наче ОПа чи саме СБУ вжили "вичерпних" заходів щоб запобігти вторгненню... діяли рівно навпаки.
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18.10.2022 13:30 Ответить
чтобы он позиции Химарсов работодателям сливал? Чтобы что?
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18.10.2022 13:36 Ответить
В Хімер нема позицій.
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18.10.2022 14:41 Ответить
у идиотов нет мозгов)
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18.10.2022 14:42 Ответить
А де СБУ була 24.02 від Чонгара до Херсона? Чи у 2014 році кримські сбушники?
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18.10.2022 13:35 Ответить
Та там "незручно вийшло" - бригадний генерал СБУ Наумов разом із Садохіним та Куліничем якраз-то і готувались до вторгнення рашки: всю інфу по Півдню кацапам завчасно передали, створили агентурну мережу, мережу корегувальників і т.д.
Але розслідувати цю "діяльність" СБУ зараз "не на часі", бо можна на ОПу вийти...
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18.10.2022 13:51 Ответить
То что Бычков ватная консерва было понятно с первого взгляда на сабжа.
Надеюсь, хотя бы сейчас посадят мудака.
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18.10.2022 13:35 Ответить
Американцы задолго до нападения показали откуда готовилось нападение, с картами и названиями аэропортов. Гостомель там был один из первых. Не слышал только тот, кто не хотел услышать.
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18.10.2022 13:39 Ответить
та вы шо? и шо? ))
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18.10.2022 13:43 Ответить
А де підозра???
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18.10.2022 14:10 Ответить
але спочатку-"керівництво держави не вживало заходів для збереження,та захисту майна державного підприємства "Антонов"
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18.10.2022 14:19 Ответить
Главное, в проццессе расследования не выйти на самих себя)
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18.10.2022 14:34 Ответить
А можна пред'явити застереження державних органів? Бо дуже схоже на призначення цапа-відбувайла.
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18.10.2022 14:54 Ответить
Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища.
Як то так? А писком в бетон, мотузкою за руки, ноги, та відволочити в дальній кут ангару? Що то за сили оборони були, москальські, чи зелені, хоча ж Боневтік казав-"Какая разніца"... А до речі- напевно наїзд на генерала Кривоноса стався за те, що він вилив масло на полосу! І тому маємо- Боневтік, бо не мав як!
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18.10.2022 14:58 Ответить
Германия зеленскому дважды прелагала аэродромы для Мрии ещё до вторжения 24.02.
Оба раза зеленский отказался.

Надо быть чудаком с менталом прошлого века, чтоб думать , что в нынешних информационных полях можно будет замести следы...

Украинскую Мрию убил зеленский. И это лишь одна строчка во многих томах его преступлений.
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18.10.2022 15:02 Ответить
При чем тут Зеленский к авиакомпании у которой есть руководство? Антонову ничего не нужно предлагать. У них в Лейпциге есть офис и места стоянки самолетов которые они арендуют. И Мрия и Руслан там и находятся между рейсами и в Украину возвращаются только на спецобслуживание или когда совсем заказов нет.
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18.10.2022 15:14 Ответить
Нагадайте, при кому був назначено Новий глава на " Антонов" .
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18.10.2022 17:34 Ответить
Ні, шановний, відмазатись ніхто не зможе. Хоч би скільки часу не пройшло.
Зевлада буде покарана. Сподіваюсь, що недовго вже залишилось.
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18.10.2022 17:37 Ответить
Я теж так вважаю, що відмазатись ніхто не зможе. Особливо той що в 2014 віддав українські землі і замість того щоб їх визволяти підписав Мінськ 1 та Мінськ 2. А при нинішній владі вся окупована територія України буде повернена. І ви переконаєтесь у цьому дуже швидко. Херсон буде деокуповано найближчим часом, а потім і інші території.
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18.10.2022 23:12 Ответить
Ну за то, папа с мамой римой в израиль доставили вовремя и юг Украины разменировала тетя Фима которая торговала булками на границе, а не Оманский Осел, Елдак, верещюк и баканов....
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18.10.2022 15:11 Ответить
Ще за місяць до початку вторгненя рашистів американські спец. служби попереджали наше керівництво ,що в Гостомелі буде висадка ворожого десанту ,але ніхто цьому не приділив належної уваги ,так само як розмінування кримського перешийку і Чонгару.
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18.10.2022 15:14 Ответить
Там де поставлена служба на високому рівні не повідомляють суспільство про хід розслідувань а тільки результат і яке покарання от для чого вдруге на Цензорі повідомляють про "Антонов" це питання.
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18.10.2022 15:20 Ответить
Цікаво, коли вже на зелупу заведуть справу, що він свідомо народ Україну наражав на небезпеку своїми словами і діями. Просто дивно, що його і досі підтримують українці. Просто не можу повірити, що відсоток дурнів ще більше збільшився.
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18.10.2022 15:44 Ответить
Брехня.
Влада намагається зняти з себе все і перекласти на кого-небудь. Це не перший випадок. Але, якщо згадати і добре пошукати на початку, можно знайти противоріччя тому, що вони зараз мелять.
Нема їм довіри.
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18.10.2022 16:10 Ответить
ДП "Антонов" входит в состав ДК "Укроборонпром". Соответственно Директор ДП "Антонов" подчиняется Гендиректору ДК "Укроборонпром" Юрку "ржавчику" Гусеву. Юрко Гусев ничего не сделает без отмашки из ОП.
Есть инфа, что МАУ, получив сигнал о готовящемся нападении вовремя эвакуировала свой авиационный парк самолетов из Борисполя.
Руководство ДП "Антонов" не предприняли ничего и потерял не только АН-225, но и еще около 10 единиц авиационной техники, разрушена инфраструктура. Это огромный урон авиационной отрасли нашей страны, которого можно было избежать.
Виновные: бывший директор ДП "Антонов" - Бычков, Гендиректор ДК "Укроборонпром" - Гусев и кто-то из ОП, предположительно Ермак/Татаров/Демченко.
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18.10.2022 16:10 Ответить
всю зелену владу разом з клоуном закатати в АСВАЛЬТ без жалю і сочуствію.
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18.10.2022 17:45 Ответить
Ну це шок,жесть....та все сбу потрібно на пожиттеве,що в 14 році не вжили заходів,аааа,які ж заходи ,вони горіхами займались! Бандера з шухевичом 80 років назад помереджав про кацапську наволоч,а ці клоуни просрали крим ,і прийшли з клоунадою в антонів.Це сбу перетворює країну в цирк і клоунаду....Потрібно щоб дермак вжив заходів.А за наумова сбу не хоче відповісти? За крим?
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18.10.2022 20:30 Ответить
 
 