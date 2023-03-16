РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3754 посетителя онлайн
Новости
20 576 124

"Мрия" должна была улететь в Германию. Там ее ждали за месяц до войны, - Bild

мрія

Уничтоженный в аэропорту Гостомеля самый большой в мире украинский самолет "Мрия" накануне вторжения России должен был улететь в Германию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bild.

"В Лейпциге/Галле Ан-225 должны были вывести на безопасное место в феврале 2022 года перед вторжением России в Украину...

Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный грузовой самолет, но, по заявлениям капитана Дмитрия Антонова, им не позволили взлететь по указанию высшего руководства.

Отчет о расследовании, который подготовили через год, показывает, что аэропорт "Лейпциг/Галле" за месяц до вторжения России подготовил все для спасения "Мрии".

Соответственно, с 26 января 2022 года для "Мрии" в Германии было обеспечено паркоместо.

Читайте также: Из уничтоженной "Мрии" россияне украли запчасти, - защитник аэропорта в Гостомеле Илюхин

Спикер аэропорта Уве Шухарт подтвердил, что "перемещение Ан-225 и Ан-124 было запланировано на 25 февраля. Это было подтверждено 21 февраля. Были дискуссии об этом неделями ранее".

Спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные суда остались нетронутыми.

Капитан экипажа Антонов это подтвердил: "Те, кто приходил на аэродром, точно знали, какие самолеты исправны, а какие первыми надо было сбить".

С 2008 года "Мрия" 32 раза приземлялась в аэропорту "Лейпциг/Галле". В ноябре 2021 года украинский самолет доставил 3,5 миллиона экспресс-тестов на коронавирус.

Читайте также: СБУ задержала экс-директора "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле. Суд арестовал их на два месяца. ФОТОрепортаж

Напомним, в первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, остальные сильно повреждены.

"Антонов" сразу заявил, что "Мрию" будут отстраивать. Однако стоимость такой идеи была непонятна - со стороны "Укроборонпрома" и представителей звучала оценка от 120 млн долл и до 3 млрд долл. Однако, как тогда писал конструктор ГП "Антонов" Анатолий Вовнянко, на самом деле достройка будет стоить около 250-300 миллионов долларов.

Автор: 

Германия (7289) ГП "Антонов" (142) Гостомель (107) Мрия (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+77
На заваді став Оманський договорняк, а Вава не лох. Пацан сказав - пацан зробив.
показать весь комментарий
16.03.2023 22:34 Ответить
+72
показать весь комментарий
16.03.2023 22:38 Ответить
+71
Мрія мала полетіти , Сагайдачний мав захищати Одесу , Нептуни мали топити кацапські корита , але ********** готував нас до шашликів ...
показать весь комментарий
16.03.2023 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я звісно дурна і нічого не торопаю вполітиці і керуванні державою, але подивіться на грузинів. Один кацапський закон про інагентів і люди вийшли на протест. А в нас ЗЕвлада буквально знищує країну і людей, а ми сидимо і ниємо в інтернеті. І не кажіть, шо пртестувати не на часі. Ще трохи і в нас не залишиться нічого, окрім стійла і погоничів
показать весь комментарий
16.03.2023 23:56 Ответить
Уважаемая Ирина , Вы умница и правы 💯‼️ ОДИН ГЕО ЛЕРОС ГОВОРИТ ПРАВДУ , а остальные стесняются им ВДОЛБИЛИ ИЛИ КУПИЛИ , «неначаси «!не бороться с ВНУТРЕННИМ ВРАГОМ -ГНИДОЙ ТРОЯНСКИМИ КОНЯМИ ЗЕУБЛЮДКАМИ И ИХ ПОДЕЛЬНИКАМИ ОПЗЖ ОНИ ПЛАНИРОВАЛИ продать в рабство РАШИСТАМ ЦЕЛЫЙ НАРОД, а теперь превратили свободную Украину в ЗОМБИ ********* ! И все молчат , ДА ОНИ В ТРИСТА РАЗ ПОДЛЕЕ БАНДЮКОВИЧА Ze ЗАКРЫЛИ ВСЕ ПАТРИОТИЧНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ , демонстративно оправдывают МЕГАБАРЫГ НА КРОВИ -Тимошенко Резниченко старух Ермак Татаров баканов ……… у зама резникова миллиарды в диване оправдали , Трухин и остальные оправданы, но Коболев за решётку,на генерала Кривоноса уг дела за спасение Жулян ………………………
показать весь комментарий
17.03.2023 07:20 Ответить
Ось вся робота того Гусєва і його людей на початку війни рашистської пітьми проти України:

Витяг із заяви КБ "Луч"

У конструкторському бюро "Луч" https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5081668218562355&id=1129933130402570 заявили , що 18 березня 2022 року перед входом до держконцерну «Укроборонпром» співробітники управління безпеки концерну затримали виконувача обов'язків директора «Спецоборонмашу» (філії «Укроборонпрому») Дениса Сердюка.
Згідно із заявою, вони відібрали у Сердюка документи, особисту зброю, завдали йому тілесних ушкоджень та понад 8 годин утримували проти волі у приміщенні «Укроборонпрому».
Там, як заявляє КБ, заступник гендиректора «Укроборонпрому» Роман Забарчук та начальник управління високоточної зброї Андрій Артюшенко проводили допит Сердюка «із застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу».
А дозволив це нібито сам гендиректор концерну Юрій Гусєв...
Як кажуть у КБ «Луч», з 24 лютого 2022 року Сердюк особисто брав участь у переданні ЗСУ, Нацгвардії та СБУ ракетно-артилерійського озброєння, яке перебувало на зберіганні у філії №1 ДП «Спецоборонмаш» у місті Малин...
Там запевняють, що Сердюк зміг урятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон *********** та комплектувальних до них, попри ракетно-бомбовий удар окупантів по підприємству.
Про врятовану зброю також розповідав колишній народний депутат Сергій Пашинський. Після повідомлення КБ «Луч» він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3225958344390328&id=100009285837723 написав , що вже через три години після вторгнення рф із Малина почалося передання ЗСУ пускових та ракет до ПТРК «Скіф/Стугна» та «Корсар», ракет «Вільха» та «Вільха-М», комплектувальних до ракет «Нептун»...
Більше - тут: https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch

показать весь комментарий
16.03.2023 23:57 Ответить
https://twitter.com/i/status/1536662684271353856 як семеро сміливців із Житомира на початку війни за шість рейсів вивезли понад тисячу одиниць *********** до «Стугн», «Корсарів», «Нептунів» та «Вільхи» з-під носа у ворога під постійною загрозою авіа та ракетних обстрілів і ДРГ невдовзі, у порожні склади прилетіли ворожі ракети
показать весь комментарий
17.03.2023 00:31 Ответить
Де зебіли? Чому ніхто не напише - неначасі!?
показать весь комментарий
17.03.2023 00:02 Ответить
це "новиє ліца", які скоро спливуть на нових політичних сінекурах, і ці вилупки на фото всі іржуть. Як би я не знав, що це зеко-*****, то точно подумав, що кацапів на екскурсію до знищеної "Мрії" привезли.
показать весь комментарий
17.03.2023 00:19 Ответить
їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва". Джерело:

ФІО У СТУДІЮ . Невже Ермак ?
показать весь комментарий
17.03.2023 00:53 Ответить
The Airburst A-380 was not such of a commercial success either.

Like the Yamamoto-battleship, the Goliath's time seems to be over.

300 mio US$:
Such airoplane probably does 3 flights a month,
40 flights a year.
If those flights could generate a net plus of
4 mio US$,
it would take 75 years to pay it off.

Unfortunately, this plane will not fly again,
since very large ships are available.

The only imaginable future for this wreck is as a simple rebuild monument,
with simple materials like wood and plastics
instead of aluminium and steel.

Rest in Peace, dear Dream Maerd.
показать весь комментарий
17.03.2023 00:56 Ответить
Часть людей из ближайшего окружения Зеленского готовила нашу страну к тихой сдаче врагу - москалям. Это уже очевидный факт. В данном случае руководство ДП Антонов действовало в сговоре в руководством ДК "Укроборонпром."
Директор ДП Антонов подчиняется Гендиректору ДК Укроборонпром.
По-этому Гендиректор ДК Укроборонпром - Юрий Гусев, его зам. по внутренней безопасности также как и руководство ДП Антонов должны быть задержаны и отправлены в СИЗО по подозрению в госизмене, шпионаже и служебной халатности.
показать весь комментарий
17.03.2023 01:19 Ответить
Вы даже не представляете себе, насколько Вы близки к правде. Потому, когда сегодня происходит гибель десятки тысяч защитников Украины - по сути, генофонда Украины, у этих ублюдков из зекоманды все хорошо: они становятся все богаче, у них «жизнь удалась!»
показать весь комментарий
12.09.2023 15:01 Ответить
"...З вказівкою вищого керівництва".... - це хто? Призвіща?
показать весь комментарий
17.03.2023 04:33 Ответить
Не на часі.
показать весь комментарий
17.03.2023 10:09 Ответить
що ті долбодятли зібрались відбудовувати? совковий літак? нахрена? Мрію потрібно ледь НЕ ЗАНОВО ПЕРЕПРОЕКТОВУВАТИ,нова авіоніка,нова гідравліка,нові вузли і агрегати,випуск яких залишився на параші,а ще нагадаю що Мрію Антонов,як і Руслани НІКОЛИ самостійно не випускав,то була кооперація усього совка,так що вони там зібрались будувати,і головне чим,ким і де?
показать весь комментарий
17.03.2023 04:38 Ответить
Безглуздо у звітах генштабу вести рахунок знищеним оркам. Їх там ще мільйони. Рахунок слід вести ростріляним хабадо-кацапським саботажникам і саме в цьому аспекті розуміти звільнення України.
показать весь комментарий
17.03.2023 05:09 Ответить
Именно так! Настоящие враги Украины в самой Украине. Они у власти. Российских врагов мы одолеем, а вот этих представителей «богоизбранного народа», мертвой хваткой вцепившихся в Украину и полностью поработивших наш народ, не уверен.
показать весь комментарий
12.09.2023 15:04 Ответить
А чем офис президента занимался в это время.
показать весь комментарий
17.03.2023 06:40 Ответить
"Мівіну" в ледь теплій воді готували
показать весь комментарий
17.03.2023 10:29 Ответить
,,высшее руководство,, это кто??Руководство авиалиний или Украины??? У нас так всегда - говоря ,,А,, а вот ,,В,, не обязательно , вместо того что бы повесить.
показать весь комментарий
17.03.2023 07:54 Ответить
Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за заявами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва" Джерело: - Прізвище у цього "керівництва" Є????????
показать весь комментарий
17.03.2023 09:20 Ответить
Як все гарно звязано було... )) Бо цілий рік мовчали по відношенню до того керівництва, яке все робило щоб залишити літаки в Гостомелі на знищення чи в подарунок кцапам.. Ніхто не розповідає і не розповість як на місцях керівництво вже очікувало окупантів , суллям та прокурорам взагалі нічого не загрожувало - їм всяка влада рідна..
показать весь комментарий
17.03.2023 09:27 Ответить
Україна, нажаль, вже НІКОЛИ не матиме такого літака
показать весь комментарий
17.03.2023 09:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 