"Мрия" должна была улететь в Германию. Там ее ждали за месяц до войны, - Bild

Уничтоженный в аэропорту Гостомеля самый большой в мире украинский самолет "Мрия" накануне вторжения России должен был улететь в Германию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bild.

"В Лейпциге/Галле Ан-225 должны были вывести на безопасное место в феврале 2022 года перед вторжением России в Украину...

Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный грузовой самолет, но, по заявлениям капитана Дмитрия Антонова, им не позволили взлететь по указанию высшего руководства.

Отчет о расследовании, который подготовили через год, показывает, что аэропорт "Лейпциг/Галле" за месяц до вторжения России подготовил все для спасения "Мрии".

Соответственно, с 26 января 2022 года для "Мрии" в Германии было обеспечено паркоместо.

Читайте также: Из уничтоженной "Мрии" россияне украли запчасти, - защитник аэропорта в Гостомеле Илюхин

Спикер аэропорта Уве Шухарт подтвердил, что "перемещение Ан-225 и Ан-124 было запланировано на 25 февраля. Это было подтверждено 21 февраля. Были дискуссии об этом неделями ранее".

Спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные суда остались нетронутыми.

Капитан экипажа Антонов это подтвердил: "Те, кто приходил на аэродром, точно знали, какие самолеты исправны, а какие первыми надо было сбить".

С 2008 года "Мрия" 32 раза приземлялась в аэропорту "Лейпциг/Галле". В ноябре 2021 года украинский самолет доставил 3,5 миллиона экспресс-тестов на коронавирус.

Читайте также: СБУ задержала экс-директора "Антонова" Бычкова и начальника безопасности Нетесова за препятствование подготовке обороны аэродрома в Гостомеле. Суд арестовал их на два месяца. ФОТОрепортаж

Напомним, в первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, остальные сильно повреждены.

"Антонов" сразу заявил, что "Мрию" будут отстраивать. Однако стоимость такой идеи была непонятна - со стороны "Укроборонпрома" и представителей звучала оценка от 120 млн долл и до 3 млрд долл. Однако, как тогда писал конструктор ГП "Антонов" Анатолий Вовнянко, на самом деле достройка будет стоить около 250-300 миллионов долларов.