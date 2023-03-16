"Мрия" должна была улететь в Германию. Там ее ждали за месяц до войны, - Bild
Уничтоженный в аэропорту Гостомеля самый большой в мире украинский самолет "Мрия" накануне вторжения России должен был улететь в Германию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bild.
"В Лейпциге/Галле Ан-225 должны были вывести на безопасное место в феврале 2022 года перед вторжением России в Украину...
Вечером перед началом войны экипаж и пилоты сели в полностью заправленный грузовой самолет, но, по заявлениям капитана Дмитрия Антонова, им не позволили взлететь по указанию высшего руководства.
Отчет о расследовании, который подготовили через год, показывает, что аэропорт "Лейпциг/Галле" за месяц до вторжения России подготовил все для спасения "Мрии".
Соответственно, с 26 января 2022 года для "Мрии" в Германии было обеспечено паркоместо.
Спикер аэропорта Уве Шухарт подтвердил, что "перемещение Ан-225 и Ан-124 было запланировано на 25 февраля. Это было подтверждено 21 февраля. Были дискуссии об этом неделями ранее".
Спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные суда остались нетронутыми.
Капитан экипажа Антонов это подтвердил: "Те, кто приходил на аэродром, точно знали, какие самолеты исправны, а какие первыми надо было сбить".
С 2008 года "Мрия" 32 раза приземлялась в аэропорту "Лейпциг/Галле". В ноябре 2021 года украинский самолет доставил 3,5 миллиона экспресс-тестов на коронавирус.
Напомним, в первый день полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, остальные сильно повреждены.
"Антонов" сразу заявил, что "Мрию" будут отстраивать. Однако стоимость такой идеи была непонятна - со стороны "Укроборонпрома" и представителей звучала оценка от 120 млн долл и до 3 млрд долл. Однако, как тогда писал конструктор ГП "Антонов" Анатолий Вовнянко, на самом деле достройка будет стоить около 250-300 миллионов долларов.
Витяг із заяви КБ "Луч"
У конструкторському бюро "Луч" https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5081668218562355&id=1129933130402570 заявили , що 18 березня 2022 року перед входом до держконцерну «Укроборонпром» співробітники управління безпеки концерну затримали виконувача обов'язків директора «Спецоборонмашу» (філії «Укроборонпрому») Дениса Сердюка.
Згідно із заявою, вони відібрали у Сердюка документи, особисту зброю, завдали йому тілесних ушкоджень та понад 8 годин утримували проти волі у приміщенні «Укроборонпрому».
Там, як заявляє КБ, заступник гендиректора «Укроборонпрому» Роман Забарчук та начальник управління високоточної зброї Андрій Артюшенко проводили допит Сердюка «із застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу».
А дозволив це нібито сам гендиректор концерну Юрій Гусєв...
Як кажуть у КБ «Луч», з 24 лютого 2022 року Сердюк особисто брав участь у переданні ЗСУ, Нацгвардії та СБУ ракетно-артилерійського озброєння, яке перебувало на зберіганні у філії №1 ДП «Спецоборонмаш» у місті Малин...
Там запевняють, що Сердюк зміг урятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон *********** та комплектувальних до них, попри ракетно-бомбовий удар окупантів по підприємству.
Про врятовану зброю також розповідав колишній народний депутат Сергій Пашинський. Після повідомлення КБ «Луч» він https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3225958344390328&id=100009285837723 написав , що вже через три години після вторгнення рф із Малина почалося передання ЗСУ пускових та ракет до ПТРК «Скіф/Стугна» та «Корсар», ракет «Вільха» та «Вільха-М», комплектувальних до ракет «Нептун»...
Більше - тут: https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch https://hromadske.ua/amp/posts/rozbirki-shodo-zbroyi-sho-vidbuvayetsya-mizh-ukroboronpromom-ta-kb-luch
Like the Yamamoto-battleship, the Goliath's time seems to be over.
300 mio US$:
Such airoplane probably does 3 flights a month,
40 flights a year.
If those flights could generate a net plus of
4 mio US$,
it would take 75 years to pay it off.
Unfortunately, this plane will not fly again,
since very large ships are available.
The only imaginable future for this wreck is as a simple rebuild monument,
with simple materials like wood and plastics
instead of aluminium and steel.
Rest in Peace, dear Dream Maerd.
Директор ДП Антонов подчиняется Гендиректору ДК Укроборонпром.
По-этому Гендиректор ДК Укроборонпром - Юрий Гусев, его зам. по внутренней безопасности также как и руководство ДП Антонов должны быть задержаны и отправлены в СИЗО по подозрению в госизмене, шпионаже и служебной халатности.