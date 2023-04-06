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Новини За кордоном
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"Ми очікуємо, що Китай сприятиме встановленню справедливого миру", - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фон,дер,урсула,ляйен

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала голову КНР Сі Цзіньпіна сприяти встановленню справедливого миру в Україні, оскільки Китай як постійний член Радбезу ООН має особливу відповідальність за дотримання базових принципів Хартії ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей візит відбувається на тлі серйозних викликів та посилення напруги, зокрема внаслідок агресивної війни Росії проти України. Позиція Китаю у цьому зв’язку дуже важлива для Європейського Союзу. Як член Ради Безпеки ООН Китай несе велику відповідальність, і ми очікуємо, що він відіграватиме свою роль та просуватиме справедливий мир з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України, що є однією з основ Хартії ООН", - заявила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що під час переговорів з Сі висловила тверду підтримку мирному плану Президента України Володимира Зеленського, а також привітала деякі з принципів, що були запропоновані Китаєм.

"Це, зокрема, стосується питання ядерної безпеки та зменшення ризиків, а також заяви Китаю щодо неприйнятності ядерних погроз або застосування ядерної зброї. Ми також розраховуємо на те, що Китай не надаватиме військове обладнання для росії - прямо або опосередковано. Тому що ми всі знаємо: озброєння агресора буде суперечити міжнародному праву та суттєво зашкодить нашим відносинам", - наголосила фон дер Ляєн.

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Топ коментарі
+3
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06.04.2023 16:50
+3
З пуйлом торгували і братались і вірили кожному его слову а тепер вірять Сі піз дуну...є особливе місце в пеклі для тих хто відібрав і віддав Україньску ядерну зброю щоб потім наш народ знищували пу і си
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06.04.2023 17:06
+1
..слова, які Урсула фон дер Ляєн мала промовити..
- а ВаСика слушает, да есть
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06.04.2023 16:55
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06.04.2023 16:45 Відповісти
Пані фон дер Ляєн , вся справа в тому, що поняття "справедливий мир" у китаю та раші відрізняється від вашого (та всього цивілізрваного світу) тлумачення цього словосполучення.
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06.04.2023 17:40 Відповісти
У кожного своя справедливість
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06.04.2023 16:50 Відповісти
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06.04.2023 16:50 Відповісти
Урсула чітко заявила позицію, яка відповідає нашим національним інтересам. Дякуємо. А Емануель у міжнародних відносинах лопух
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06.04.2023 16:52 Відповісти
..слова, які Урсула фон дер Ляєн мала промовити..
- а ВаСика слушает, да есть
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06.04.2023 16:55 Відповісти
З пуйлом торгували і братались і вірили кожному его слову а тепер вірять Сі піз дуну...є особливе місце в пеклі для тих хто відібрав і віддав Україньску ядерну зброю щоб потім наш народ знищували пу і си
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06.04.2023 17:06 Відповісти
Чи може Китай посприяти закінчення війни ? може але не хоче ,на піднебесну припадає понад третина російського експорту приєднавшись до санкцій і настав би крах економіки рф ,але Китай хоче послабити Захід і показати перемогу тоталітаризму над демократією ,маючи васалів як :росія ,іран ,кндр . Дієвий механізм було б ввести санкції західними країнами проти Китаю ,адже понад 80 % експорту китаю припадає на країни заходу ,саме вони створили цього дракона ,отже і їм необхідно його преземлити.
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06.04.2023 17:23 Відповісти
Справедливий світ і комунізм, як це, хтось тут зайвий
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06.04.2023 17:24 Відповісти
Смішні вони зі своїми очікуваннями.
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06.04.2023 17:37 Відповісти
гейропейські "очікувальники"
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06.04.2023 18:54 Відповісти
И ещё её Генсеком НАТО.
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06.04.2023 20:30 Відповісти
 
 