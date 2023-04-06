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Сі Цзіньпін зв’яжеться із Зеленським, коли "на те будуть час та умови", - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер КНР Сі Цзіньпінь заявив, що проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським, коли "на те будуть час та умови".
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками зустрічей із керівниками КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час переговорів я підняла цю тему, та закликала главу Сі увійти в контакт з президентом Зеленським. Я знаю із телефонних розмов, що президент Зеленський пропонував це публічно. Тож це було цікавим почути, що Голова Сі підтвердив свою готовність до такої розмови, коли будуть створені вірні умови у слушний час. Я думаю, що це є позитивним елементом", - зазначила фон дер Ляєн.
Топ коментарі
+33 Paul Foxen 3f4b90a6
показати весь коментар06.04.2023 17:39
+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар06.04.2023 17:41
+13 Юрій Володимирович Пєзов
показати весь коментар06.04.2023 17:39
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Будь ласка, зачекайте...
Я б не сподівався, що цей п...доокий скоро зустрінеться з верхівкою України.
Нема часу у барину, на размови…
Ну, що. Нам свое робить- бить російську голову китайського дракону.
грешкипроебы Байдена тоже нехилые. с другой стороны - с Хйла можно что-то реально поиметь, потому Си можно и потусить (а вот что от Хйла могут поиметь американцы - хз, поговорить о своих заложниках? так себе перспектива, но даже посла отправили, не понимают кацапской сущности, как - таки правильно - говорил один пропагандонистый кацап \покойный\ "ну, тупые" ).
- Вова, иди на йух
Вот вам и весь разговор Си с Зеленским. Ну и зачем это Си? Зеленскому понятно зачем. Даже при полностью предсказуемом результате. А Си зачем?
Ну і хай сидить до другого пришестя. Нема чого власноруч надувати мильну бульбашку його ега.
Рашисти за свій рахунок будують транспортну інфраструктуру та продають Сі вуглеводороди майже за собівартістю. А ще, тепер вже за юані, дешево вивозять деревину, корисні копалини і засівають російські території етнічними китайцями, створюють китайські родини з місцевими росіянками.
Чи залишиться в РФ хоч щось для сплати репарацій та контрибуції на користь України?
Тим більше що основна маса кацапів проживає на захід від Уральских гір.
але не треба розуміти слова західного
дипломата (У. Ляйен) як «пряму мову»,
бо діпломатична мова це зовсім інше.
стій чекай черги, лицемірний брехливий гундос
незабаром з Цензору усі розумні форумчане розбігутся.