Сі Цзіньпін зв’яжеться із Зеленським, коли "на те будуть час та умови", - фон дер Ляєн

Лідер КНР Сі Цзіньпінь заявив, що проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським, коли "на те будуть час та умови".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками зустрічей із керівниками КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час переговорів я підняла цю тему, та закликала главу Сі увійти в контакт з президентом Зеленським. Я знаю із телефонних розмов, що президент Зеленський пропонував це публічно. Тож це було цікавим почути, що Голова Сі підтвердив свою готовність до такої розмови, коли будуть створені вірні умови у слушний час. Я думаю, що це є позитивним елементом", - зазначила фон дер Ляєн.

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