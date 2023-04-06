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Новини За кордоном
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Зеленський (17420) Сі Цзіньпін (214) фон дер Ляєн Урсула (523)

Сі Цзіньпін зв’яжеться із Зеленським, коли "на те будуть час та умови", - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фон,дер,урсула,ляєн

Лідер КНР Сі Цзіньпінь заявив, що проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським, коли "на те будуть час та умови".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками зустрічей із керівниками КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час переговорів я підняла цю тему, та закликала главу Сі увійти в контакт з президентом Зеленським. Я знаю із телефонних розмов, що президент Зеленський пропонував це публічно. Тож це було цікавим почути, що Голова Сі підтвердив свою готовність до такої розмови, коли будуть створені вірні умови у слушний час. Я думаю, що це є позитивним елементом", - зазначила фон дер Ляєн. 

Також читайте: "Ми очікуємо, що Китай сприятиме встановленню справедливого миру", - фон дер Ляєн
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Топ коментарі
+33
наївні роматичні єврогейці... ніхріна ви ні про рашню їбану ні про їбану азіатську комуняцьку ******* так і не зрозуміли
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06.04.2023 17:39
+14
Вичікує хто гору братиме
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06.04.2023 17:41
+13
тобто не начасі...
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06.04.2023 17:39
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тобто не начасі...
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06.04.2023 17:39 Відповісти
Само то. Не домовились.
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06.04.2023 17:44 Відповісти
Він в Україні і росії скоріше за все бачить своє майбутнє з Тайванєм. І поки що це майбутнє йому не подобається.
Я б не сподівався, що цей п...доокий скоро зустрінеться з верхівкою України.
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06.04.2023 18:14 Відповісти
я би не сподівалася що якщо навіть зустрінеться, з цього щось доброго для нас вийде.
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06.04.2023 20:46 Відповісти
Воно, «вялікое», щось через губа буркнуло.

Нема часу у барину, на размови…

Ну, що. Нам свое робить- бить російську голову китайського дракону.
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06.04.2023 18:52 Відповісти
Звичайно! Про що говорити до контрнаступу? А от після контрнаступу можна вже обсудити кінець рашки.
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06.04.2023 20:56 Відповісти
наївні роматичні єврогейці... ніхріна ви ні про рашню їбану ні про їбану азіатську комуняцьку ******* так і не зрозуміли
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06.04.2023 17:39 Відповісти
так-європейці нажаль не розуміють що китай що рабсєя то є орда...
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06.04.2023 17:43 Відповісти
Все вони розуміють.Вони не розуміють,хто такі українці,дебіли,які вибрали ЗЕ и куди ті дебіли повернуть Україну
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06.04.2023 17:56 Відповісти
Вичікує хто гору братиме
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06.04.2023 17:41 Відповісти
так,саме так і є-Сі очікуватиме на результат...
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06.04.2023 17:52 Відповісти
Там просто трохи друга політика і спілкуватися з президентом в прямому розумінні клоуном ніхто не буде
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06.04.2023 18:27 Відповісти
Сі і з Байденом відмовляється спілкуватись. Байден теж клоун? І ті, хто його вибрали, теж дебіли?
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06.04.2023 18:45 Відповісти
ну, хз что там в голове у китайца, но грешки проебы Байдена тоже нехилые. с другой стороны - с Хйла можно что-то реально поиметь, потому Си можно и потусить (а вот что от Хйла могут поиметь американцы - хз, поговорить о своих заложниках? так себе перспектива, но даже посла отправили, не понимают кацапской сущности, как - таки правильно - говорил один пропагандонистый кацап \покойный\ "ну, тупые" ).
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06.04.2023 19:08 Відповісти
але це реально не зрозуміло, бо рашка-то від виконання всіма міжнародних законів мало не більше всіх залежить, їм реально невигідно сваритися з Заходом, і війна з Україною теж нічого доброго не принесла і не принесе їм, а дружити з китайцями - це як самому собі яйка відрізати.
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06.04.2023 20:49 Відповісти
Чим же воно таке заняте, що півгодини по телефону поговорити не може? Розповідає по китайському радіо про рекордні надої рису у КНР?
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06.04.2023 17:42 Відповісти
Чекає. Хто переможе. Сі ще не вірить в перемогу України.
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06.04.2023 17:45 Відповісти
він не тільки не вірить, він все зробить щоб цього ніколи не сталося. китайці хочуть бачити нас в складі рашки, тому що все що буде в складі рашки - війди до складу китаю. "било русскоє, стало китайскоє"
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06.04.2023 20:50 Відповісти
Айн момент. Значить лукашенко - узурпатор, диктатор; пуйло - узурпатор, диктатор. З ними базарити ЗАСЬ! А СІСІ НЕ УЗУРПАТОР І НЕ ДИКТАТОР! То може лука, та пуйло теж чудові люди?
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06.04.2023 17:44 Відповісти
Йому треба 1.5 млрд народ годувати. На мою думку, він добре думає. Там цілі інститути працюють по розвитку моделювання світових процесів.
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06.04.2023 17:48 Відповісти
нехай їдять друг друга
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06.04.2023 17:57 Відповісти
Це не вирішить питання. Лишиться саранча і накинуться на найближчі країни, істи.
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06.04.2023 18:05 Відповісти
поки до нас дойдуть..
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06.04.2023 19:57 Відповісти
це ж комуністи, чхали вони на народ, крім того, навіть якщо 100 млн. десь щезнуть - ніхто і не почухається.
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06.04.2023 20:52 Відповісти
Як же той СІ гарно розігрує китайську карту!Тобто їздить по світу,ні хрєна нікому не обіцяє,робить загадкову міну...Мовчки приїде,мовчки поїде,при цьому скаже якусь фігню,якусь банальну фразу - і все...Так і тут - буде час - зустрінемося,не буде часу - не зустрінемося...Дипломат...
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06.04.2023 17:45 Відповісти
коли економіка Китаю буде вже мертва і всі приберуть свої виробництва з территорії Китаю? тоді Сі буде звонити просити їжу?
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06.04.2023 17:46 Відповісти
з якого переляку? йому їжи вистачить.
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06.04.2023 20:53 Відповісти
председатель може не встигнути на вечерю під назвою "розчленування мордору". Якщо він на березі річки чекає пропливаючий труп заходу, то це фатальна помилка .
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06.04.2023 17:47 Відповісти
Китайцам война выгодна . Поэтому им начать
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06.04.2023 17:50 Відповісти
В Сі гроші на мобілі закінчилися, а ви тут "теорію змов"обговорюєте.
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06.04.2023 17:52 Відповісти
- Уважаемый господин Си Цзиньпинь, мне бы хотелось ...
- Вова, иди на йух

Вот вам и весь разговор Си с Зеленским. Ну и зачем это Си? Зеленскому понятно зачем. Даже при полностью предсказуемом результате. А Си зачем?
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06.04.2023 17:53 Відповісти
Як до Росії їздити на кілька днів для зустрічі та переговорів із президентом Росії, так на це вже час настав, а як із Українським президентом розмовляти так ще не час. Немає у китаю нейтралітету, тому що нейтралітет коли Китай вислухав один бік, і інший, а до Українського президента китайський президент не те що не хоче їхати в україну, але навіть і поговорити у форматі відеодзвінка не бажає.
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06.04.2023 17:54 Відповісти
Bullshit. If you are interested, you don't look for time - you make time.
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06.04.2023 17:55 Відповісти
походу я один не могу понять ЕС это экономический союз или это Германия + обслуга ... эти комунистические ублюдки такие борзые потому что они с США и ЕС живут, продавая им свой ширпотреб ... ставьте вопрос ребром - или узкоглазые прогибаются или все производство западное будет локализовано в ЕС и прочих странах, а на китайские поделки будут огромные таможенные пошлины ... и США будет в плюсе и ЕС - больше производств и больше налогов
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06.04.2023 18:00 Відповісти
Тебе "імперці" покусали?
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06.04.2023 18:03 Відповісти
ну німці хотіли би щоб був єсср де вони головують.
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06.04.2023 20:55 Відповісти
А какая себестоимость будет у того локализованного ширпотреба?
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06.04.2023 22:08 Відповісти
такая же или ниже ... думаешь узкоглазые за миску супа работают ... как бы не так ... может ты просто нихрена не знаешь по сути ... лишь бы потрындеть? ... я знаю ... на фабрике по сборке швейного оборудования в Тайчжоу зарплата ужее выше $120 в неделю ... а в 2008 году была $40 ... сами китаезы уже, некоторые переносят производство во Вьетнам, потому что там зарплата как раз $40, как была в китае в 2008 году ... всосал пацан?
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06.04.2023 22:31 Відповісти
Там менталитет другой, и организация труда и социальные нормы ниже. А в Европе, ещё и газ по 500, в Китае в три раза меньше, как и другое сырьё, лес, металлы.
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06.04.2023 22:56 Відповісти
Не надо ничего доказывать. Сравни цены на али экспрессе.
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06.04.2023 23:07 Відповісти
А про що говорити? Сі - ***** номер 2
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06.04.2023 18:04 Відповісти
номер 1, насправді. просто ще не окріпло
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06.04.2023 18:20 Відповісти
Коли сонце на заході зійде...
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06.04.2023 18:11 Відповісти
По великому рахунку Китай зараз нічого не вирішує. Це такий собі слон, який їсть з руки заходу. Так, його розгодували на свою голову тупі західні "економісти". Наекономили точно так як з московією. А з політичної точки зору Китай - це така ж комуноподібна диктатура як і РФ. Просити у них сприяння - це як шукати бандита-рішалу щоби порішати з іншим бандитом. Тому нехай краще не лізуть і на тому спасіба.
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06.04.2023 18:13 Відповісти
Да и пошел он нахер
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06.04.2023 18:14 Відповісти
Західні партнери на напівзігнутих натовпом бігають до Китаю намагаючись затягнути на "мирні переговори", а у пересічних все Сі винен.
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06.04.2023 18:19 Відповісти
А вы-то откуда знаете? Уже договорились о "перемирии" за счет земель Украины?
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06.04.2023 18:19 Відповісти
Сі, очевидно, хоче досидіти поки йму прийдуть уклонятися, а потім почне виставляти умови.
Ну і хай сидить до другого пришестя. Нема чого власноруч надувати мильну бульбашку його ега.
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06.04.2023 18:21 Відповісти
Сі не просто сидить і чекає, він слухає та їсть, активно споживаючи супердешеві колоніальні ресурси РФ. Таких сприятливих умов, які для Сі створила російсько-українська війна годі було й чекати...

Рашисти за свій рахунок будують транспортну інфраструктуру та продають Сі вуглеводороди майже за собівартістю. А ще, тепер вже за юані, дешево вивозять деревину, корисні копалини і засівають російські території етнічними китайцями, створюють китайські родини з місцевими росіянками.

Чи залишиться в РФ хоч щось для сплати репарацій та контрибуції на користь України?
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06.04.2023 20:06 Відповісти
Поки Китай офіційно не приєднає до себе дані території - брати репарації буде з кого і чим.
Тим більше що основна маса кацапів проживає на захід від Уральских гір.
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06.04.2023 21:24 Відповісти
Коли в Україні буде Президент, а не блазень називаючий її порноактрисою, тоді і зв"яжеться. Таких ніде не поважають.
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06.04.2023 18:28 Відповісти
Про що взагалі можно говорити з союзником *****? Домовитись шо Сі нишком "зільє" ***** з 100 мільйонним ринком на користь України з 30-ти мільйонним? КПК докерувалось - в Китаї вже люта криза і Сі потрібний кожний цент "для підтримання штанців". Україна мала б взагалі суттєво скоротити відносини з Китаєм - "якось" обходились без китайських товарів всю свою історію. Все що є пристойного в Китає вироблено по ліцензії західних країн. Таке собі "вторинне виробництво".
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06.04.2023 18:39 Відповісти
с сша и ес на 1,5 триллиардным рынком)
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06.04.2023 18:50 Відповісти
Здається мені що в "той час і затих умов" коли Сі зв"яжеться з Зе, то Сі в той час нахер не буде потрібен.
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06.04.2023 18:44 Відповісти
Сі одразу ж зв"яжеться, коли Арахамія вивчить на пам"ять книгу Сі "Про державне управління" в оригіналі, на китайському діалекті путунхуа, стане членом КПК та прийме нове ім"я - 阿拉克米亞。
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06.04.2023 18:50 Відповісти
Голова Сі підтвердив свою готовність до такої розмови, коли будуть створені вірні умови у слушний час. Я думаю, що це є позитивним елементом", - зазначила фон дер Ляєн. Її думання вказує на негативне рашистсько- китайське ставлення до ЄС І США .іншими словами - фон дер Ляєн і всілякі французькі макарони Ви і даром не потрібні китайсько-рашистським диктаторам із своїм думанням.
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06.04.2023 18:52 Відповісти
коли "на те будуть час та умови" він зателефонує і скаже: "Астанавітесь!"
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06.04.2023 19:00 Відповісти
Все так,

але не треба розуміти слова західного
дипломата (У. Ляйен) як «пряму мову»,

бо діпломатична мова це зовсім інше.
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06.04.2023 19:02 Відповісти
сцы бздун пынь такое же лишнехромасомная обезьяна с гранатой, как и *************.
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06.04.2023 19:03 Відповісти
Оце киданули хрипуна...Ось якби товарищь Сіпєнь "кокосив"то було би савсєм другоє дєло.)
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06.04.2023 19:05 Відповісти
А що Україна відмовились постачати харчі китайозам, за те що вони досі вважають кацапську навалу "украінскім крізісом" і водять "стратєгічєскую дружбу" з ху%лом?.... Тоді треба, по конфуцію, разом з мікронами і дерляєнами чекати пропливаючого повз жовтосракого трупа сі.
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06.04.2023 19:08 Відповісти
з слабими не розмовляють!

стій чекай черги, лицемірний брехливий гундос
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06.04.2023 19:10 Відповісти
Он як.Ну тоді і розмовляти ми будемо тоді коли самі забажаємо буде час і умови.
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06.04.2023 19:28 Відповісти
Fuck czji
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06.04.2023 20:24 Відповісти
Когда ни будь по том, но это не точно.
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06.04.2023 20:50 Відповісти
Докотилися. А чи у Zе "будуть час та умови" никого на турбуе. А якщо він у цей час на піано буде Шуберта грати?
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06.04.2023 23:45 Відповісти
Усі Лидери світу тратять час і сіли , щоб зупинити зрощування 1, 8 млрд китаезов з людожерами із раши , а на Цензорі народ активно їх паплюжить .

незабаром з Цензору усі розумні форумчане розбігутся.
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07.04.2023 00:12 Відповісти
Паплюжать Дружніх Україні ПОЛИТИКІВ
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07.04.2023 00:14 Відповісти
 
 