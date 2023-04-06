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Греція (351) Україна (5204) допомога і підтримка (832) Резніков (1386)

Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, - Міноборони Греції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

греция

Греція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, якщо це не підриватиме її оборонний потенціал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Assosiated Press.

"Греція надасть будь-яку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - це дуже чітка позиція, яку ми зайняли від самого початку", - заявив Панайотопулос під час спільного виступу з Резніковим.

Серед допомоги постачання снарядів для стрілецької зброї та артилерії, а також надання доступу для грецьких шпиталів для українських поранених.

Греція також надала інструкторів для українських спецпідрозділів та операторів танків як внесок у масовані зусилля з надання військової допомоги, очолювані Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

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Однак Греція не надаватиме танки Leopard німецького виробництва та будь яку іншу зброю, передача якої послабить оборонний потенціал Греції.

"Ходять чутки: що ми відправимо винищувачі, і С-300, і те, і це. Заради бога. Ми даємо те, що можемо дати, але нічого, що могло б хоч трохи послабити наші власні оборонні можливості, з огляду на наші власні виклики національній безпеці", - наголосив Панайотопулос.

Резніков зі свого боку повідомив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військово-морського флоту з НАТО.

"Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом із нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність", - сказав він.

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але нафтові санкції обходити росії будемо найбільше в світі, так ми такі хитрозроблені Ахейці-троянці
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06.04.2023 19:16 Відповісти
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06.04.2023 19:20 Відповісти
Чим підтримувати?
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06.04.2023 19:22 Відповісти
Та ні хєра вони не дадуть! Й те б дали. й те б дали. але.... Велике АЛЕ... бо йдуть вибори. а Неа Димократия не дуже добре стоїть. а ще їх підкосив страшний епізод з 54-ма жертвами після зіткнення потягів. Друга партія- то зовсім руснява. *любітєлі руського міра*
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06.04.2023 19:24 Відповісти
фундукі нехай передають та амігдало
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06.04.2023 19:28 Відповісти
 
 