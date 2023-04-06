Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно, - Міноборони Греції
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Греція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, якщо це не підриватиме її оборонний потенціал.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Assosiated Press.
"Греція надасть будь-яку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно - це дуже чітка позиція, яку ми зайняли від самого початку", - заявив Панайотопулос під час спільного виступу з Резніковим.
Серед допомоги постачання снарядів для стрілецької зброї та артилерії, а також надання доступу для грецьких шпиталів для українських поранених.
Греція також надала інструкторів для українських спецпідрозділів та операторів танків як внесок у масовані зусилля з надання військової допомоги, очолювані Сполученими Штатами та їхніми союзниками.
Однак Греція не надаватиме танки Leopard німецького виробництва та будь яку іншу зброю, передача якої послабить оборонний потенціал Греції.
"Ходять чутки: що ми відправимо винищувачі, і С-300, і те, і це. Заради бога. Ми даємо те, що можемо дати, але нічого, що могло б хоч трохи послабити наші власні оборонні можливості, з огляду на наші власні виклики національній безпеці", - наголосив Панайотопулос.
Резніков зі свого боку повідомив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військово-морського флоту з НАТО.
"Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом із нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність", - сказав він.
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