Україна має самостійно прийняти рішення щодо початку контрнаступу, - Блінкен

Військове керівництво України самостійно ухвалює рішення щодо проведення ефективних контрнаступальних операцій з метою деокупації територій

Про це повідомив на пресконференції держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію", - зазначив Блінкен.

Також він додав, що США, якщо буде необхідність, готові надати свої поради та підтримку Україні. Однак важливі рішення щодо проведення контрнаступальних дій з метою деокупації захоплених Росією територій Україна приймає сама.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - Остін