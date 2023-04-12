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Україна має самостійно прийняти рішення щодо початку контрнаступу, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Військове керівництво України самостійно ухвалює рішення щодо проведення ефективних контрнаступальних операцій з метою деокупації територій

Про це  повідомив на пресконференції держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію", - зазначив Блінкен.

Також він додав, що США, якщо буде необхідність, готові надати свої поради та підтримку Україні. Однак важливі рішення щодо проведення контрнаступальних дій з метою деокупації захоплених Росією територій Україна приймає сама.

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Автор: Марина Макєєва
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Вже прямим текстом кажуть...
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12.04.2023 07:14 Відповісти
Ще сподіваються, що Зеля щось почне ! Навіть нарід сподівається !
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12.04.2023 07:20 Відповісти
Хай краще починає Залужний і без повідомлення всіляким зеленським.
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12.04.2023 07:43 Відповісти
Аби про дату та напрямок не знали Зеленський,РєзікаФФ та їхній регент д*Єрьмак.
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12.04.2023 07:40 Відповісти
Ну не совсем сама. Можно и с партнёрами. Но главное, чтобы без парашных кротов.
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12.04.2023 07:44 Відповісти
Я не військовий експерт, тому зовсім не розумію, навіщо постійно розганяти тему наступу, тим самим спричиняючи тиск на армію та завищуючи очікування?
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12.04.2023 08:04 Відповісти
Бо треба прикрити щось, шо може похитнути рейтинг зе,або прикрити його безглузді амбіції і не відчуття реальності. У США своя гра.Не даючи нам необхідної зброї для наступу (літаки,дальнобійні снаряди)вони кажуть, ідіть у наступ і всю відповідальність покладають на українське керівництво. Бо якщо буде перемога,то це буде перемога США, а якщо ні,то це буде проблема України. Да і Вашингтону дуже кортить українську тематику поставити на паузи, бо головні інтереси Америки це противостояння з Китаєм.
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12.04.2023 09:03 Відповісти
Саботаж на закупівлю БК , вже більше місяця немає оплати по контрактам які також з обох боків підписані .
P.S. Це диверсія .
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12.04.2023 08:18 Відповісти
Думаю Залужный так и сделает, никого предупреждать не будет - СОВСЕМ НИКОГО!
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12.04.2023 19:10 Відповісти
 
 