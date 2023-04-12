Мамая офіційно звільнять з посади мера Полтави до кінця дня, - міськрада

До кінця дня 12 квітня голову Полтавської громади Олександра Мамая мають офіційно звільнити з посади.

Про це повідомив секретар міськради Андрій Карпов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, наразі для цього готують необхідні документи. Додаткових дій для звільнення Олександра Мамая більше не потрібно.

"Вчора (11 квітня. - Ред..) ми отримали документи від ВАКС, зараз у процесі, я вже попідписував частково документи. Сьогодні ми його звільнимо точно. Ніяких додаткових дій не треба, я виконую обов’язки міського голови, рада працює. Все те саме, тільки Мамая тепер не буде остаточно", - пояснив Карпов.

Мамая мають звільнити з посади через вирок Вищого антикорупційного суду. 2 березня 2023-го року посадовець визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад пів мільйона гривень із бюджету громади. Йдеться про фіктивне працевлаштування до комунального підприємства "Інститут розвитку міста" хатніх робітниць, які працювали у помешканні Мамая.

У ВАКС оголосили вирок – п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування основного покарання з іспитовим строком один рік. Крім того, йому не можна обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. Таке ж покарання отримали керівниця та три працівниці комунального підприємства.

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