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Новини Політика України
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Полтава (359) Мамай Олександр (11)

Мамая офіційно звільнять з посади мера Полтави до кінця дня, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

мамай

До кінця дня 12 квітня голову Полтавської громади Олександра Мамая мають офіційно звільнити з посади.

Про це повідомив секретар міськради Андрій Карпов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, наразі для цього готують необхідні документи. Додаткових дій для звільнення Олександра Мамая більше не потрібно.

"Вчора (11 квітня. - Ред..) ми отримали документи від ВАКС, зараз у процесі, я вже попідписував частково документи. Сьогодні ми його звільнимо точно. Ніяких додаткових дій не треба, я виконую обов’язки міського голови, рада працює. Все те саме, тільки Мамая тепер не буде остаточно", - пояснив Карпов.

Мамая мають звільнити з посади через вирок Вищого антикорупційного суду. 2 березня 2023-го року посадовець визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад пів мільйона гривень із бюджету громади. Йдеться про фіктивне працевлаштування до комунального підприємства "Інститут розвитку міста" хатніх робітниць, які працювали у помешканні Мамая.

У ВАКС оголосили вирок – п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування основного покарання з іспитовим строком один рік. Крім того, йому не можна обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. Таке ж покарання отримали керівниця та три працівниці комунального підприємства.

Читайте: Мамая зняли з посади мера Полтави: Вирок ВАКС набрав законної сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Мамая потрібно притягти до кримінальноі відповідальності , а не просто
звільнити !!
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12.04.2023 13:58
+9
Уволить МАМАЯ , сдававшего позиции ЗСУ⁉️По 111ст . «державна ЗРАДА « под трибунал , с полной конфискацией ‼️
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12.04.2023 14:17
+6
Що ж цей немамай так міцно вчеплений… Відколи вже не можуть зняти? Як так? Воно ж чистий кримінал!
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12.04.2023 13:59
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Мамая потрібно притягти до кримінальноі відповідальності , а не просто
звільнити !!
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12.04.2023 13:58 Відповісти
Уволить МАМАЯ , сдававшего позиции ЗСУ⁉️По 111ст . «державна ЗРАДА « под трибунал , с полной конфискацией ‼️
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12.04.2023 14:17 Відповісти
Що ж цей немамай так міцно вчеплений… Відколи вже не можуть зняти? Як так? Воно ж чистий кримінал!
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12.04.2023 13:59 Відповісти
ЧистиЙ криминал вся банда КАЛАМОЙСКОГО & Ермака Мафия , МАРОДЕРСТВУЮЩАЯ НА КРОВИ КРАИНЦЕВ
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12.04.2023 14:19 Відповісти
Точно кацап, бо ж каломойского і дєрмака зачепила?
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12.04.2023 14:44 Відповісти
Справа не в тім про кого йде мова. Виходячи з того як написаний текст, можна зтверджувати, що писалО точно кацапського походження. Українець чи українка, навіть кацапськогАвАряШШАя так не напише.
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12.04.2023 14:52 Відповісти
если с палтавой блохером до будет честно. палтава мразь вор и предатель.
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12.04.2023 14:14 Відповісти
Крім того, йому не можна обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік.Джерело: https://censor.net/ua/n3411667


Що це за законодавство таке, яке дозволяє злочинцю продовжити свої темні справи через рік? Чи це судді такі, що виносять сміхотворні вироки слугам та групам їх підтримки?
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12.04.2023 14:40 Відповісти
Це мамавське падло до сьогоднішнього дня з\п отримує???
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12.04.2023 14:50 Відповісти
Ета **** гроші, вірнул?
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12.04.2023 15:03 Відповісти
І зразу ж до буцегарні,цю тварину.
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12.04.2023 15:52 Відповісти
Оооот кому треба голову відрізати... А то суд, суд
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12.04.2023 16:55 Відповісти
Тобто, повернути кошти він не зобов'язаний?
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12.04.2023 17:48 Відповісти
Пипец.... Этого за уборщиц выгоняют, а Труху за гибель людей 2го мая и антиукраинскую политику никто не трогает. Ни порохня ни зеля....
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12.04.2023 19:22 Відповісти
 
 