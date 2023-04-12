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Україна відклала контрнаступ через погоду й нестачу боєприпасів, - WP

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Великий наступ українських сил довелося відкласти через погоду, повільне постачання обладнання та дефіцит боєприпасів. Також негативну роль зіграв "злив" секретних документів.

Про це йдеться в публікації The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання відзначає, що українські війська перевіряють російські сили на вразливість перед довгоочікуваним контрнаступом. Вони слідкують за росінами за допомоги безпілотників, виявляють слабкі місця та планують удари для знищення укріплень.

"Ми їх перевіряємо. А вони, звичайно, роблять те самі з нами", - цитує WP слова єфрейтора із позивним "Боксер". Він каже, що невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабної атаки, поки українці чекають на надходження важкої техніки та боєприпасів.

"Очікуваний весняний наступ розглядається як можливість для України цього року визволити територію, утримувану російськими військами, загальна площа якої становить близько однієї п’ятої території країни. Але операцію затримали погодні умови, повільні поставки обладнання та дефіцит боєприпасів, що посилює побоювання зайти в глухий кут", - йдеться в публікації.

WP пише, що проведення контрнаступу ускладнює витік військових та розвідувальних документів США. Адже документи, що потрапили в мережу, містили детальні дані про стан та можливості української армії, зокрема і про слабкі місця у протиповітряній обороні.

Читайте: ЗСУ мають всі можливості, щоб досягти успіху в наступі, - Остін

ЗМІ зазначає, що багато українців побоюються: в разі, якщо Київ не зможе визволити значні території, доведеться йти на переговори з РФ, перебуваючи на невигідних позиціях.

Видання нагадує, що на Донеччині вже давно тривають позиційні бої. І наводить слова українського єфрерйтора: "Ми вже впізнаємо їхні (російських солдатів. - Ред.) голоси. Вночі ми чуємо багато п’яних криків, переважно лайки".

Росіяни при цьому продовжують укріплювати свої позиції, готуючись до оборони.

Також читайте: Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, - Шмигаль

"Незважаючи на оборону, українські війська продовжують мати втрати. Битва за Бахмут переросла в найдовшу та найсмертоноснішу битву війни, з великими втратами з обох сторін", - пише WP.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
...якій призовний ресурс пропадає
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12.04.2023 15:37
+27
ну то дивіться телемарафон, там ми росію перемогли ще в березні 2022, нащо вам оті "вестерни", вони ж не шарять. Вони ж дурні, то з ними чомусь ніхто і не воює.
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12.04.2023 15:44
+25
Боюсь, что рота, в которой будет Стефанчук стоять на довольствии превратится в дистрофов!
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12.04.2023 15:48
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Лєнка-італєнка! Скільки ти випила сьогодні просеко з глодом?
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12.04.2023 20:51 Відповісти
До вас завітали гості?
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12.04.2023 21:04 Відповісти
Менше треба було триндіти про контрнаступ. Накаркали.
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12.04.2023 20:52 Відповісти
Не поспішайте, пані Іренко .
Я міркую так. Залужний точно знає, що робить. І точно знає, що робити. І чого - не робити. Якщо він не зробив "туп ногою" на говорящих голів, то або вони йому не заважають, або на це і робить ставку.
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12.04.2023 21:02 Відповісти
Вітаю, друже! Погоджуюсь та саме на це сподіваюсь.
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12.04.2023 21:11 Відповісти
І я Вас вітаю .
...Є деяка імовірність, що сьогодні вечір буде веселим. Чому? А гляньте в коментах вище - здається, на форум повернувся Почесний-Хранитель-Колекції-Перук-Блідої-Дами-з-Косою...
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12.04.2023 21:22 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що це не іван суліма , не його почерк.

Спостерігаємо 👀
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12.04.2023 21:30 Відповісти
Зараз побачимо. Я, образно кажучи, посмикав бантиком на шнуркові перед диваном. І якщо під тим диваном є кошеня, воно обов'язково вибіжить погратися з бантиком.
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12.04.2023 21:36 Відповісти
Схоже, це все ж той самий Іван. Однак, по тільки йому відомій причині він вирішив "залягти на дно і більше не світитися". Чи то налякався власної сміливості, чи що...
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12.04.2023 22:22 Відповісти
Ми сполохали та збентежили фейкового Суліму. Справжній би вже кричав свої улюблені гасла та закликав до цього інших.
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13.04.2023 09:21 Відповісти

Фейкових Іванів не буває ( ). Можливо, він дав ВОНІЙ обітницю - не встрягати у форумні перепалки. Або від Ведани шифрується. Або порохоботи та інші в'їдливі громадяни аж надто його заганяли статевими ганчірками, і він з уредності характеру вирішив так усім насолити: ось вам, засранці, - я ніц писати тут не буду назло вам усім, щоб ви тут хором сатаніли від нудьги.
Або (тут уже без жартів) має проблеми зі здоров'ям - через то утримується від батлів. Коли так, дуже сподіваюсь на його скоріше одужання.
...Та й, врешті, крім Івана ніхто так зворушливо ВОНУ не захищає.
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13.04.2023 23:05 Відповісти
Анєхдот згадала про одну ТП:
- от візьму та помру усім назло, нехай потім плачуть.
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13.04.2023 23:15 Відповісти
Ага, як один хлопчик казав: "Назло бабусі вуха собі повідморожую!".
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13.04.2023 23:41 Відповісти
Мені за Івана якось не дуже лячно, він бойовий хлопець, виживе. А от куди подівся Вася Шевченко, це мене реально дуже турбує. Такої світлої та доброї людини на Цензорі взагалі ніколи не було і раптом ця людина зникає та ще й під час війни. Якщо Вася живий і Ви знаєте де він, передавайте вітання та нехай повертається.
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13.04.2023 23:19 Відповісти
За Івана... Коли ми з ним крайнього разу буцалися, принаймні, в мене склалося враження, що чи то він дуже втомлений, чи то якось зле почувається. Бо якесь буцькання вийшло кволе. А потім він появлявся дедалі рідше, поки зовсім не зачаївся.
За Васю - все, що про нього знаю, окрім написаного Вами - він з Дніпра. Можливо, є сенс поцікавитися у його земляків-цензорят, хто його знає в реалі: може, вони щось підкажуть (з того, що казати можна).
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13.04.2023 23:38 Відповісти
Будемо чекати, може повернеться наш Вася, якщо все добре. Шкода, коди такі люди зникають раптово , якось сумно стає від того, що якесь лайно, яке регулярно деактивовують постійно повертається, хоча його ніхто не чекає та читає. От таке життя, маза фака.
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13.04.2023 23:57 Відповісти
*не читає
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13.04.2023 23:58 Відповісти
Коли появиться колега Вельт, я в нього за Васю запитаю. Можливо, дійсно треба чимось допомогти.
А поки появиться пан Вельт і, ймовірно, скаже щось певне, будемо сподіватися, що то весна успішно атакувала нашого Васю, і він знайшов своє Велике Кохання (звісно, за умови, що до того моменту він був неодруженим і тимчасово самотнім).
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14.04.2023 01:26 Відповісти
Точно! Welt же теж з Дніпра, як і Вася. Може вони навіть знайомі, бо спілкувались завжди якось навіть по-братерські.

Та яке там кохання, він же одружений та дорослий хлопчик, який без Цензора би довго не витримав.
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14.04.2023 01:34 Відповісти
Саме тому я і хотів звернутися до Вельта.
Ну а "заспокійлива гіпотеза" виявилась неправильною, що ж... придумаємо якусь іншу. Якщо треба буде.
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14.04.2023 01:45 Відповісти
До речі, а де Welt подівся? Його теж давно не було на Цензорі.
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14.04.2023 01:45 Відповісти
Здається, позавчора під ранок появився і оголосив, що в нього наразі все гут, просто був завал на роботі.
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14.04.2023 01:47 Відповісти
Значить пропустила його коментар у стрічці. Скажу по секрету, тільки нікому не кажіть, Ви його добре доповнюєте.
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14.04.2023 01:53 Відповісти
А... хм-м-м...
Я розгубився.
Чи не вперше.
...Можливо, трохи наївне питання: чим можна доповнювати цілісну харизматичну особистість?
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14.04.2023 02:01 Відповісти
Це як, коли один брат-близнюк захворів, а другий пішов замість нього екзамен здавати.
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14.04.2023 02:08 Відповісти
А, в такому сенсі .
В якості робочої гіпотези висловлю таке. Мабуть, йдеться про своєрідну "професійну деформацію". Вельт ******** важку музику. Я також - аж настільки ********, що, було діло, в молодості смикав за струни бас-гітару та інколи гарчав на мікрофона . Ну і тексти пісень шрайбав для свого колективу, коли приходило натхнення.
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14.04.2023 02:29 Відповісти
Тоді вам треба згуртуватись та зробити щось важкеньке щирою українською, як ви обидва вмієте.
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14.04.2023 02:38 Відповісти
Цікава думка. Але востаннє натхнення мене відвідувало... дай Боже пам'яті... коли тут з Вельтом і паном Романом три дні ганяли статевими ганчірками дурнуватого комі-малороса Ділдо Воєвалова. Тоді в'їдливими віршем на 8 рядочків я всадив на дупу того клована, і він, страшенно на нас трьох образившись, забив на "Цензор".
Здається, то було десь в той час, коли в Нововоронєжі одічалиє воздвигли пам'ятник Альоніщу (рідкісний треш).
От... А інструмент в руки брав востаннє у 2007-му році. Зайве казати, наскільки відтоді втратив кваліфікацію. Та й голос після операції, хімії (2020 р.) та "корони" на додачу (2021 р.)... пропав. І не вертається, холєра.
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14.04.2023 03:03 Відповісти
Сумно, друже ,але життя продовжується. Якщо ви змогли таке побороти, то будете жити 100 років, що я і бажаю від усього серця. 🙏❤️
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15.04.2023 10:15 Відповісти
Дякую, пані Іренко .
Так воно і є: коли вже Бог не забрав мене до Себе або не віддав лихим парфумам для всіляких утіх (в тому числі й непристойних), то ще маю тут затриматися. Скажу навіть більше: людський організм попри все потроху відновлюється, навіть після такого. Хоч і не так скоро, як би ми того хотіли.
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16.04.2023 00:11 Відповісти
То конь устал,то куй не встал..То куй длинный,то рубашка короткая. Уже середина апреля...скоро осенние дожди и тоже ничего не получится..Нужно будет ждать пока подмерзнет(как в этом году)
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12.04.2023 20:56 Відповісти
А ти не подумав що це може бути туман війни, шоб заплутати ворога
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13.04.2023 00:35 Відповісти
Через год будет новая весна, может и оружие поставят, так что ничего страшного.
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12.04.2023 22:04 Відповісти
А асфальтом їх, асфальтом!
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12.04.2023 22:09 Відповісти
триндець.

залужний про 300 танків сказав пів року тому.

за пів року не розчохлитися - це треш.

і вони ще збиралися по доктрині НАТо з росією воювати.

коротше, захід такі самі роз*издяї як ми, ми 9 років не готувалися а вони не бажають і досі розчохлитися всерйоз.
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12.04.2023 22:50 Відповісти
так 300 і буде, чи ти думаєш зі складів одразу взяв їх завів і поїхав?! крім танків там багато іншого
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13.04.2023 00:38 Відповісти
угу....Карколомні наступи нам обіцяли- на літо 22,на осінь 22,на зиму 22,на весну 23,тепер Шмигаль переніс наступ на літо 23.начувайся русня,літом 23 тобі кінець!!
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13.04.2023 03:09 Відповісти
з чим я всіх нас і вітаю!
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13.04.2023 03:46 Відповісти
дощі заливають країну. Може це і накраще. Бо нестача *********** не дасть змоги повноцінно ********* кацапню з України, натомість гарна погода кацапам дасть можливість просуватись далі. Так що, можна сказати, що природа на боці України і час грає на нашу користь зараз.
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13.04.2023 09:59 Відповісти
Єфрейтор "Боксер" багато чого розповів...
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13.04.2023 10:44 Відповісти
Просили ж не писати тупі заголовки, і військові, і Генштаб🤷 Та закрити *******! Це що вам, очікування якогось "шоу"?!
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13.04.2023 14:00 Відповісти
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