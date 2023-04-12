Україна відклала контрнаступ через погоду й нестачу боєприпасів, - WP
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Великий наступ українських сил довелося відкласти через погоду, повільне постачання обладнання та дефіцит боєприпасів. Також негативну роль зіграв "злив" секретних документів.
Про це йдеться в публікації The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання відзначає, що українські війська перевіряють російські сили на вразливість перед довгоочікуваним контрнаступом. Вони слідкують за росінами за допомоги безпілотників, виявляють слабкі місця та планують удари для знищення укріплень.
"Ми їх перевіряємо. А вони, звичайно, роблять те самі з нами", - цитує WP слова єфрейтора із позивним "Боксер". Він каже, що невеликі операції готують його підрозділ до повномасштабної атаки, поки українці чекають на надходження важкої техніки та боєприпасів.
"Очікуваний весняний наступ розглядається як можливість для України цього року визволити територію, утримувану російськими військами, загальна площа якої становить близько однієї п’ятої території країни. Але операцію затримали погодні умови, повільні поставки обладнання та дефіцит боєприпасів, що посилює побоювання зайти в глухий кут", - йдеться в публікації.
WP пише, що проведення контрнаступу ускладнює витік військових та розвідувальних документів США. Адже документи, що потрапили в мережу, містили детальні дані про стан та можливості української армії, зокрема і про слабкі місця у протиповітряній обороні.
ЗМІ зазначає, що багато українців побоюються: в разі, якщо Київ не зможе визволити значні території, доведеться йти на переговори з РФ, перебуваючи на невигідних позиціях.
Видання нагадує, що на Донеччині вже давно тривають позиційні бої. І наводить слова українського єфрерйтора: "Ми вже впізнаємо їхні (російських солдатів. - Ред.) голоси. Вночі ми чуємо багато п’яних криків, переважно лайки".
Росіяни при цьому продовжують укріплювати свої позиції, готуючись до оборони.
"Незважаючи на оборону, українські війська продовжують мати втрати. Битва за Бахмут переросла в найдовшу та найсмертоноснішу битву війни, з великими втратами з обох сторін", - пише WP.
Будь ласка, зачекайте...
Я міркую так. Залужний точно знає, що робить. І точно знає, що робити. І чого - не робити. Якщо він не зробив "туп ногою" на говорящих голів, то або вони йому не заважають, або на це і робить ставку.
...Є деяка імовірність, що сьогодні вечір буде веселим. Чому? А гляньте в коментах вище - здається, на форум повернувся Почесний-Хранитель-Колекції-Перук-Блідої-Дами-з-Косою...
Спостерігаємо 👀
Фейкових Іванів не буває ( ). Можливо, він дав ВОНІЙ обітницю - не встрягати у форумні перепалки. Або від Ведани шифрується. Або порохоботи та інші в'їдливі громадяни аж надто його заганяли статевими ганчірками, і він з уредності характеру вирішив так усім насолити: ось вам, засранці, - я ніц писати тут не буду назло вам усім, щоб ви тут хором сатаніли від нудьги.
Або (тут уже без жартів) має проблеми зі здоров'ям - через то утримується від батлів. Коли так, дуже сподіваюсь на його скоріше одужання.
...Та й, врешті, крім Івана ніхто так зворушливо ВОНУ не захищає.
- от візьму та помру усім назло, нехай потім плачуть.
За Васю - все, що про нього знаю, окрім написаного Вами - він з Дніпра. Можливо, є сенс поцікавитися у його земляків-цензорят, хто його знає в реалі: може, вони щось підкажуть (з того, що казати можна).
А поки появиться пан Вельт і, ймовірно, скаже щось певне, будемо сподіватися, що то весна успішно атакувала нашого Васю, і він знайшов своє Велике Кохання (звісно, за умови, що до того моменту він був неодруженим і тимчасово самотнім).
Та яке там кохання, він же одружений та дорослий хлопчик, який без Цензора би довго не витримав.
Ну а "заспокійлива гіпотеза" виявилась неправильною, що ж... придумаємо якусь іншу. Якщо треба буде.
Я розгубився.
Чи не вперше.
...Можливо, трохи наївне питання: чим можна доповнювати цілісну харизматичну особистість?
В якості робочої гіпотези висловлю таке. Мабуть, йдеться про своєрідну "професійну деформацію". Вельт ******** важку музику. Я також - аж настільки ********, що, було діло, в молодості смикав за струни бас-гітару та інколи гарчав на мікрофона . Ну і тексти пісень шрайбав для свого колективу, коли приходило натхнення.
Здається, то було десь в той час, коли в Нововоронєжі одічалиє воздвигли пам'ятник Альоніщу (рідкісний треш).
От... А інструмент в руки брав востаннє у 2007-му році. Зайве казати, наскільки відтоді втратив кваліфікацію. Та й голос після операції, хімії (2020 р.) та "корони" на додачу (2021 р.)... пропав. І не вертається, холєра.
Так воно і є: коли вже Бог не забрав мене до Себе або не віддав лихим парфумам для всіляких утіх (в тому числі й непристойних), то ще маю тут затриматися. Скажу навіть більше: людський організм попри все потроху відновлюється, навіть після такого. Хоч і не так скоро, як би ми того хотіли.
залужний про 300 танків сказав пів року тому.
за пів року не розчохлитися - це треш.
і вони ще збиралися по доктрині НАТо з росією воювати.
коротше, захід такі самі роз*издяї як ми, ми 9 років не готувалися а вони не бажають і досі розчохлитися всерйоз.