Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засуджує страту українського полоненого: Винні мають відповісти

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засуджує обезголовлення українського військовополоненого

Про це вона написала у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Нажахана поширеним у мережі відео, на якому російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це нелюдяно, і я найрішучіше засуджую це. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написала генеральний секретар Ради Європи.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки