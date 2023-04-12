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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засуджує страту українського полоненого: Винні мають відповісти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пейчинович,бурич

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засуджує обезголовлення українського військовополоненого

Про це вона написала у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Нажахана поширеним у мережі відео, на якому російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це нелюдяно, і я найрішучіше засуджую це. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написала генеральний секретар Ради Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс про відео зі стратою українського полоненого: Якщо вони хотіли залякати когось - вийшло навпаки

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Вони хоч самі вірять в те що говорять? Всі ці організації останні років 15 годувались з рук кремля.
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12.04.2023 16:20
+12
Пока что винные главенствуют в ООН и рассказывают что спорт вне политики, хотя при етом росийские и белорузкие спортсмены и являются террористами.
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12.04.2023 16:26
+9
Пусті балачки.
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12.04.2023 16:16
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і хто ж винні? Назви ****! ХТО!? путєн? адін плохой путєн?
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12.04.2023 16:15 Відповісти
Це вона **** ?
А мо то ви адіот
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12.04.2023 16:16 Відповісти
Винні мають померти!
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12.04.2023 16:30 Відповісти
то обгрунтуєщ чому вона ****? чи сховаєш голову в пісок?
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12.04.2023 16:27 Відповісти
А до чого тут ця посадова особа? Що Європа не ввела санкції проти Засрашки? Щр ЄС не допомагає України попри погрози кацапів? Це зробили потвори з боліт і вважаю, що багато в чому винні ті, хто не готувався до війни і все намагався і переконував світ, щоб подивилися в осі вбивці і що у війні не пуйло винне, а Порошенко. То хто це такий був?
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12.04.2023 16:27 Відповісти
Кацап, може підеш на*уй?
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12.04.2023 16:29 Відповісти
Пусті балачки.
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12.04.2023 16:16 Відповісти
Російсье вторгнення теж спочатку засуджували на словах, а потім західною зброєю були знищені сотні тисяч рашистів. Ось такі балачки.
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12.04.2023 17:35 Відповісти
Зброя почала йти перед масштабною війною. Стінгери, нлави, джевеліни і інше озброєння. Наших скільки загинуло у війні?
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12.04.2023 19:59 Відповісти
Багато наших загинуло від ворожої артилерії, коли ворог зносив міста вогневим валом, але коли надійшли Хаймарси та ракети до них, то були знищені артилерійські склади, ворог змушений розташовувати склади поза радіусом дії Хаймарсів і інтенсивність обстрілів значно зменшилася, навіть у порівнянні з обстрілами за цей час. Коли почнеться спільна закупівля ***********, то ворог втратить тимчасову перевагу у артилерії і отримавши багато снарядів рашистів порвуть на шматки.
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12.04.2023 20:08 Відповісти
Бахмут і інші міста і зараз нищать. Без ракетних ударів по самій москальщині масків не порвати.
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12.04.2023 20:16 Відповісти
Порвали на Київщині, на Харківщині, в Чорнобаївці - всюди порвуть. А далекобійні ракети будуть - порвуть ще швидше
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12.04.2023 21:29 Відповісти
Без ракетних ударів,ні.
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12.04.2023 21:53 Відповісти
Зараз переважна більшість втрат на бахмутському напрямку.
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12.04.2023 20:18 Відповісти
а як на це дивиться голова Ради безпеки ООН? небезпеки для об"єднаних націй нема?
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12.04.2023 16:17 Відповісти
Вони хоч самі вірять в те що говорять? Всі ці організації останні років 15 годувались з рук кремля.
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12.04.2023 16:20 Відповісти
скоріше, років 30
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12.04.2023 16:24 Відповісти
винні - це знов ті, хто сам різав.

а популяція рашистів - це ж люди, їм потрібно ліки від Байер та Санофі, ірландський віскі та та європейські банки, а також їх спортсмени на міжнародних змаганнях
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12.04.2023 16:21 Відповісти
Хто тримав ніж?
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12.04.2023 16:24 Відповісти
niz trymav kolektyvnyj hujlo
hujlo zgerenuvav bezmizkovu ta bezserde4nu bydlo-masu pid svoi krovozadni potreby
tsja bydlo-masa z radistju vykonue usi satanyns´ki nakazy hujla
temu niz trymaly USI kasaby, vony e ads´ki potvory, jak i sam hujlo 😡
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12.04.2023 16:48 Відповісти
Пока что винные главенствуют в ООН и рассказывают что спорт вне политики, хотя при етом росийские и белорузкие спортсмены и являются террористами.
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12.04.2023 16:26 Відповісти
Дивлюся на усіх цих цивілізантів і думаю - а якби замість тупого ***** з коррупцією і тупими генералами, який по дурості застряг в Україні, прийшов реальний Гітлер зі своїми мріями про рейх? Щоб вони робили?
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12.04.2023 16:30 Відповісти
Пани Светлана, дык недофюрер пришел со своим рашизмо-нацизмо-великодержавным шовинизмом. Помните об... от Пацифик оушен и - до Атлани и чтобы москаль еще и чоботы помыл в Индийском океане... И такая мысля в каазлабаде зыждется уже лет 200. Первую мировую цапорылi затеяли с помощью своих марионеток-сербов. хотели прирезать себе Босфор с Дарданеллами. Вторую мировую кремлядь сотворила с Гитлером, деребаня Западно-европейскмй пирог, но не смогли его поделить, бо Йоська в последнем письме Гитлеру(фев 1941 год) сделал предъяву на Норвегию... Шо у Гитлера, шо у пыни - единая нацистская идея - только одна нация может указывать остальным народам путь к светлым горизонтам... Что следует отметить насчет лайныстостi фюрерков - обидва недопалкы( разность в росте 5 см). Чем ниже, тем лайнистiший... ЗЫ... всем Вашим цивилизантам нужно отбросить сантименты в сторону и не упаси господь , как говорят в народе, после Победы, опять баловать кацапских ластоногих ааленей ножками Буша.
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12.04.2023 16:52 Відповісти
Шкода, що цивілізований світ ніяк не хоче це розуміти, і єдине що намагається зробити "що б не стати стороною конфлікту", це в той час, коли вже потрібно усіма силами зупиняти *****.
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12.04.2023 17:35 Відповісти
Чергове занепокоєння. Політична імпотенція і цинізм це норма для політики Старої Європи.
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12.04.2023 16:34 Відповісти
руZZкій мір це серйозна проблема для ВСІХ країн Європи та світу без вийнятків!
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12.04.2023 16:36 Відповісти
винні - ***** і вся кацапія!!! вони чекають покари!
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12.04.2023 16:54 Відповісти
Думає, що днів зо два ще виказуватимуть рішуче невдоволення, а потім забудуть як і все до цього. Ракети,курва, щоб до москви долітали давайте вже. Не треба чекати поки останньому українцю голову відріжуть. Бо тоді вже різатимуть усім вам в Європах.
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12.04.2023 17:01 Відповісти
Якщо пані генсек не в курсі, то може хтось їй скаже, що винні зараз в Раді безпеки ООН головують.
Який же ш ....баний цирк...
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12.04.2023 17:44 Відповісти
 
 