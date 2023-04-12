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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засуджує страту українського полоненого: Винні мають відповісти
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич рішуче засуджує обезголовлення українського військовополоненого
Про це вона написала у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Нажахана поширеним у мережі відео, на якому російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це нелюдяно, і я найрішучіше засуджую це. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - написала генеральний секретар Ради Європи.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.
Топ коментарі
+12 Олег Квиташ
показати весь коментар12.04.2023 16:20
+12 FT FT
показати весь коментар12.04.2023 16:26
+9 Літій Неоненко
показати весь коментар12.04.2023 16:16
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А мо то ви адіот
а популяція рашистів - це ж люди, їм потрібно ліки від Байер та Санофі, ірландський віскі та та європейські банки, а також їх спортсмени на міжнародних змаганнях
hujlo zgerenuvav bezmizkovu ta bezserde4nu bydlo-masu pid svoi krovozadni potreby
tsja bydlo-masa z radistju vykonue usi satanyns´ki nakazy hujla
temu niz trymaly USI kasaby, vony e ads´ki potvory, jak i sam hujlo 😡
Який же ш ....баний цирк...