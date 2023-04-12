Світовий банк виділяє Україні 200 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури
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Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg
"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проєкт із відновлення енергетичної інфраструктури України", - ідеться в повідомленні.
Також передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до 300 млн доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів у процесі розширення масштабів проєкту.
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А в загалі - то є повний зашквар!!!!!
( до власти??)
выделяйте людям, а НЕ зеленой сволочи...
P.S. Війна, як я зрозумів вже закінчилась?
Якщо ні, то заголовок має звучати недвояко