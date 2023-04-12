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Світовий банк виділяє Україні 200 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

світовий

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg

"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проєкт із відновлення енергетичної інфраструктури України", - ідеться в повідомленні.

Також передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до 300 млн доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів у процесі розширення масштабів проєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західна Європа має допомогти з фінансуванням відновлення України, - глава Світового банку Малпасс

Автор: Анастасія Потіха
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А за електрику з людей здирають ''останню сорочку''
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12.04.2023 21:51 Відповісти
З першого вже експортуємо! Зелені виборці? Що з їбалом?

А в загалі - то є повний зашквар!!!!!
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12.04.2023 22:01 Відповісти
Це ж Клондайк для зелені.
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12.04.2023 22:13 Відповісти
Если Украине выделяют деньги, значит есть доверие к этой власти. А если есть доверие, значит все будет хорошо.
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12.04.2023 22:16 Відповісти
Бо , яке дурне?

( до власти??)
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12.04.2023 22:22 Відповісти
"Вся ваша вонь исходит из вашего же рта. Избавиться от этого, всего на всего необходимо «почистить зубы», желательно утром и по пятницам вечером. Вот такая профилактика, для вас (с).
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12.04.2023 22:32 Відповісти
сколько раз уже говорили:
выделяйте людям, а НЕ зеленой сволочи...
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12.04.2023 22:39 Відповісти
Тю, навіть меньше половини вартості яхти. Ніщеброди!
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13.04.2023 04:47 Відповісти
А якже на дорогі? Дорогі треба будувати. І то негайно.
P.S. Війна, як я зрозумів вже закінчилась?
Якщо ні, то заголовок має звучати недвояко
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13.04.2023 07:51 Відповісти
Дають на все, з усіх сторін, ще до цього презик обіцяв, уряд узаконив стабільність і незмінність цін на комуналку під час війни!!! Фірташки з Ахметками правлять усім!!! Хто БРЕШЕ НАРОДУ? ГАНЬБА МАРОДЕРАМ!!!
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30.06.2023 16:39 Відповісти
 
 