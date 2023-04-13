Доба на Харківщині: масовані обстріли Дворічної, двоє цивільних загинули, - ОВА

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами", - йдеться в повідомленні.

У с. Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В с. Івашки - приватний будинок та трактор. У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Через обстріли с. Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

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