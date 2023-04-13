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Модель "Нептуна", який уразив крейсер "Москва", виставили на аукціон у Чехії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

модель,нептун

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" вирішила виставити на продаж модель комплексу "Нептун", з якого рік тому уразили крейсер "Москва". Цю модель подарував президент Петр Павел.

Про це повідомили у Twitter чеської ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні виповнився рівно рік відтоді, як українські протикорабельні ракети "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва". Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав. Дякую, пане президенте", – йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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..подяка Павелу, Пастору, Петру і Святому Українському Духу
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13.04.2023 10:12 Відповісти
Дякуємо, Пасторе за Українські Нептуни!

арахамії з шуфричами, безуглими та татаравими з таранами та іншими адептами руZZкого міра не створили жодної за 2019-2022 роки...
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13.04.2023 10:14 Відповісти
То може шмигаль з рєзніковим її викуплять? Скільки можна їм розмахувати малюнками з літаками і пи..дити яйця?
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13.04.2023 10:18 Відповісти
Пора бы представить миру и асфальтомет. Смертельное оружие 5, изобретение Зеленского-Арахамии. Это не совсем то, что "Нептун", но если попадет, останетесь без гроша в бюджете. Попадание асфальтометом в Украину пробило в ней серьезную брешь и почти ее потопила. Спасибо помогли, иначе лежать бы ей на дне возле "масквы"...
ПЫСЫ: думайте, что выбираете в следующий раз. Если, конечно, этот "раз" наступит.
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13.04.2023 10:40 Відповісти
 
 