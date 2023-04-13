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В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює вороже певео", - зазначив очільник міста.

Інформацію про вибух також підтверджують окупаційні "екстрені служби"

Також читайте: До Запорізької області прибула жива сила ворога: до Кирилівки заїхали "вагнерівці", у Мелітополі окупантів заселили у гуртожиток, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Це гарно
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13.04.2023 12:02 Відповісти
Что же произошло ?
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13.04.2023 12:07 Відповісти
Бавовнятко почало святкувати Чистий Четверг та очишає Україну від кацапської нечисті
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13.04.2023 12:24 Відповісти
 
 