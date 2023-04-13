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В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює вороже певео", - зазначив очільник міста.
Інформацію про вибух також підтверджують окупаційні "екстрені служби"
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ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар13.04.2023 12:02 Відповісти Мені подобається 3
Роман с камнем
показати весь коментар13.04.2023 12:07 Відповісти Мені подобається 2
Vujko Donetski
показати весь коментар13.04.2023 12:24 Відповісти Мені подобається 7
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