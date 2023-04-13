В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух. Чекаємо на подробиці, хто невдало палить або як несправно працює вороже певео", - зазначив очільник міста.

Інформацію про вибух також підтверджують окупаційні "екстрені служби"

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