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В оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает враждебное певео", - отметил глава города.

Информацию о взрыве также подтверждают оккупационные "экстренные службы"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мелитополе россияне заставляют всех предателей писать расписки и запрещают им уезжать из города, - Федоров
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Це гарно
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13.04.2023 12:02 Ответить
Что же произошло ?
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13.04.2023 12:07 Ответить
Бавовнятко почало святкувати Чистий Четверг та очишає Україну від кацапської нечисті
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13.04.2023 12:24 Ответить
 
 