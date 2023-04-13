В оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает враждебное певео", - отметил глава города.

Информацию о взрыве также подтверждают оккупационные "экстренные службы"

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