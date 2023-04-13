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В оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв. Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает враждебное певео", - отметил глава города.
Информацию о взрыве также подтверждают оккупационные "экстренные службы"
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ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий13.04.2023 12:02 Ответить Мне нравится 3
Роман с камнем
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Vujko Donetski
показать весь комментарий13.04.2023 12:24 Ответить Мне нравится 7
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