Нацгвардійці за тиждень ліквідували 430 окупантів, знищили 2 танки та артсистеми

Воїни НГУ стримують наступ противника на Куп’янському, Слов’янському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ

"Найбільш жорстокі та кровопролитні бої підрозділи Національної гвардії ведуть у районі лісового масиву Серебрянського лісництва, де ворог, не жаліючи ні власних кадрових солдатів, ні мобілізованих, ні найманців ПВК, майже безперервно здійснює штурмові дії", - розповів Уршалович.

Упродовж минулого тижня бійці 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука, 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна знищили 155 загарбників, три міномети з розрахунками, дві одиниці автомобільної техніки та дві бойові броньовані машини.

Також воїни 31-ї бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського та 5-ї Слобожанської бригади ліквідували понад 150 окупантів та знищили 3 одиниці броньованої техніки.

А в районі Авдіївки бійці одного із загонів спеціального призначення знищили близько 35 військовослужбовців і дві бойові машини піхоти противника.

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"Підрозділи розвідки Національної гвардії виявили 284 цілі противника, значна частина яких була вражена вогневими засобами Сил оборони… Крім того, попри тяжкі погодні умови, групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади виявили, а артилерійські підрозділи на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках уразили два танки, одну САУ та 12 бойових броньованих машин. Загалом, артилерійські підрозділи НГУ виконали понад 300 вогневих завдань, підтверджено знищення близько 90 осіб противника, двох одиниць автомобільної техніки, склад з боєприпасами та виведено з ладу чотири артилерійські системи", - додав Уршалович.