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Антикорупційний суд (1105) Трубіцин (45)

"Слугу народу" Трубіцина завтра судитимуть за вимагання та отримання мільйонних хабарів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

трубіцин

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 14 квітня розглядатиме справу депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина та інших щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло", Трубіцина разом зі спільниками звинувачують у вимаганні хабарів з підприємців за розміщення МАФів.

ВАКС 14 квітня розглядатиме справу депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина від партії "Слуга народу" та інших щодо одержання 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Таке рішення було ухвалено минулого тижня.

Засідання заплановано на 14 квітня о 13:00.

"За версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду", - пише "Слово і діло".

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП "Міський магазин" Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП "Київська спадщина" Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва "Слуги народу", Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери - він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.

Також читайте: Обвинуваченого у корупції Трубіцина досі не виключили з фракції "Слуги народу" у Київраді, - Центр протидії корупції

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
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13.04.2023 14:21
+8
А потім вибачаться і виплатять компенсацію за моральну шкоду або вимушені прогули.
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13.04.2023 14:22
+6
корупціонерів треба судити не тільки як корупціонерів а ще й як саботажників, і най відшкодовує в повному обсязі ще й штраф, а держпосади займати пожиттєву заборону.
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13.04.2023 14:13
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І що, виправдають та й потім і не підкопаєшся?
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13.04.2023 14:12 Відповісти
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13.04.2023 14:21 Відповісти
А потім вибачаться і виплатять компенсацію за моральну шкоду або вимушені прогули.
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13.04.2023 14:22 Відповісти
корупціонерів треба судити не тільки як корупціонерів а ще й як саботажників, і най відшкодовує в повному обсязі ще й штраф, а держпосади займати пожиттєву заборону.
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13.04.2023 14:13 Відповісти
Коррупция ООН приравняна к убийству.
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13.04.2023 14:14 Відповісти
А судьи КТО?
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13.04.2023 14:13 Відповісти
Не може такого бути. Чесну і непідкупну ЗЕкоМАНДУ привів сам Найзеленіший.
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13.04.2023 14:14 Відповісти
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13.04.2023 14:17 Відповісти
Шо, Трубіцин, труба табє?
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13.04.2023 14:20 Відповісти
Рафик не уиноват
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13.04.2023 14:23 Відповісти
----- Знаю прислів*я:--- Рибак рибака баче здалека... Був би вдячний тому хто просвітив би : як ці моти. ЗЕ--поганці знаходять один одного .щоб зкучкуватися у кишло хапуг. скарбо-крадів. трупарів України ?!?!?!
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13.04.2023 14:28 Відповісти
Гівно до гівна..
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13.04.2023 14:31 Відповісти
Та вже хоч одного засудіть - а то тільки мусолять і мусолять -- на моіи пам*яті тільки одного Лазаренка засудили і то в США .
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13.04.2023 14:29 Відповісти
Зате, тепер, Павло Лазаренко проживає із своєю другою дружиною і трьома дітьми в окрузі Марін поблизу Сан-Франциско. А чого, в своєму житті, домоглися Ви? )))
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13.04.2023 15:28 Відповісти
Я не думаю шоб чогось добитися в житті -- треба лізти по трупах -- кожному своє .
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13.04.2023 16:11 Відповісти
Хоча... то була інфа ще за 2016 рік, а після того дещо могло змінитися, якщо Джулія Володимирівна не допомогла колишньому шефу.
Більш свіжої інформації не знайшов. Та й не дуже шукав. )

У Лазаренко отбирают дом в США
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13.04.2023 15:39 Відповісти
Що гучніша згадка у назві партії про нарід, то більше в тій партії тих, хто той нарід обкрадає/грабує. Хоча нарілу подобається.
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13.04.2023 14:38 Відповісти
слідкувати за перебігом справи не буду,але напишіть коли його призначать послом на якийсь курорт..
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13.04.2023 15:16 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2023 16:28 Відповісти
Ще раз доводить - в так званій партії кловунів "слуга народу" зібрались одні покидьки.
Там хоч одного не дібіла можливо знайти?
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13.04.2023 15:20 Відповісти
У Зєлєній команді хтось нормальний є? Окрім Лєроса і ще декількох
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13.04.2023 15:45 Відповісти
Боже, що ж це робиться, мабуть довічне дадуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.04.2023 16:10 Відповісти
Це вже не злить... це вже мене курвить
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13.04.2023 16:31 Відповісти
Не поділився з колегами слугами - зелена жаба задавила
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13.04.2023 16:31 Відповісти
Значит пойдёт на повышение.
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13.04.2023 16:41 Відповісти
Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери - він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.

Ну із таким бекграундом тільки у депутати і йти, реальний досвід роботи же.
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13.04.2023 16:49 Відповісти
Суди-ти-муть
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13.04.2023 20:18 Відповісти
 
 