Росіянам та білорусам дозволили повернутися у триатлон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Всесвітній союз триатлону дозволив участь у змаганнях спортсменам з Росії та Білорусі, відповідно до рекомендацій МОК.
Про це йдеться у повідомленні на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.
"Всесвітній союз триатлону, відповідно до рекомендацій Міжнародного Олімпійського комітету, прийняв рішення дозволити участь у змаганнях спортсменам з білоруськими та російськими паспортами", - сказано у повідомленні.
Зазначається також, що санкції були накладені у березні, щоб "гарантувати безпеку атлетів".
"Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, МОК має намір дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді наступного року.Це викликало обурення України та міжнародної спільноти, лунають заклики бойкотувати Олімпіаду, якщо МОК не змінить свою думку.
Будь ласка, зачекайте...
ну ок, заклик правильний.
тіпа я пібаг купувати за 20євро футболку та не виберу з рожею якогось там напр... Дініса Золотарєва, але виберу - Мінусатора-Факаторєра. ггг
ну просто смішно. заклик смішний просто
Зазначається також, що санкції були накладені у березні, щоб "гарантувати безпеку атлетів". Джерело: https://censor.net/ua/n3411928\\\\\\\\\\\\\\\
= ахкакжаль без советских денег.
Но, всегда помогут товарищи из неосовка, деньги то не пахнут.
а если честно то -
а че смотреть когда стадо быдла смотрит на "ритуалы"ой, а че смотреть когда террористов допускают чтобы зрители смотрели на них?
тем более там допинг даже ФСБ подмешивает, мочу разливают по стаканам - но бабло занесли, так что быдло пусть "болеет"(надеюсь - вирусом))
гоно это сторптлото, давай другое... ну, или как там этих Гебрейесусов (Главарь МОЗ, ну, там международного этого МОЗ). смешно же - мы то не будем поддерживать, но им бабло, а нам - блаблабла, спорт не пахнет и прочее.
угу, еще как пахнет, правда, портянками и шишками, или где там в последний раз обследился лидар рашки?
может мхом - подтерся, тогда да, МОК пахнет теперь этим делом.
наши называют козлов словом "п.дары" - ну так и без какого то другого смысла, МОКша = пи..ары
та я не хочу тупо, як віруни кажуть "бісер сипати"
ти повчи шо тоді було, а потім заткнись.
а ше тобі скажу шо совочок, на який "напалє" - мав таку орду, шо якщо би виставити всі країни світу проти совка, то совок би переміг, ну, "фас-на-фас"
ти поняв, совок?
як завжди, 95% людей ....... ТИ!
Лицімірний світ в якому ми живемо
Паралелі з окупацієй Криму у 2014 му
ти читав шо той "боже" робив?
там Сралін відпочива.
є
те
от реально смішно - кричати - за шо нам це, а і зразу писати - ми московію зробили великою
плакати за голодомор
і гордитись "афганом"
та ну - це те ж саме що і віруни робл..ть
так само - не заслужили?
угу
якраз і заслужили. ти сам то хоч з Херсону ?
так шо, т.з. "старий заповіт" то не таке саме?
при чому тут це, якщо будь-яка релігійна секта тупо робить бидло ..... ну, скажімо "болєє лучшим бидлом"?
при чому тут твоє питання, товаришу, чи нюхав я одне гівно, нюхнувши здалеку інше - ну так, нюхнув, аде не облизував, а просто вивчАв. ти шо, вірун?
Нюхає він.
так шо ви мені нічого не , прошу "пана, не"... той самий.
ви сам то виборець?
я то принципово тоді не ходив, бо чуть не обісрався з таких "виборів"
до речі тут мона в архівах подивитись шо я чуть(мало) не обісрався від зелено ...*обства виборців та виборчинессійок з виборчкинесами... .... якшо шо, то за "фемінізм" - прикол, якшо ви не втикаєш ів взагалі ви може й кацап?
на "да" слиш мужик - бо ти там, чи він пишеш здалеку - йди сюда і служи.
ок?
ви чо, досить мудрі кричати звідтам - йди сюди та послужи, .... утирок.
давай, йди, а потім я тобі чи тимені будеш казати - товаришу мужик, чия тобі - товаришу рядовий.
будуть вони тут писати блін.
може я сержант? запасу, нє?
завадились коротше тролі.
Третя бригада запас, вторий бат - там буду чекать. Піхотна якщо що. чекаю, потім будем говорить, житомир.
ти коротше тупо чорт, так шо взагалі не вважаю за не зайве прохавати базар з таким майбутнім джейлюком, я то не "ванга", але ти загримиш на зону, не раз, "умнік", тобі якто просто доктор прописав - світить, вже скоро.
будеш мля тут мені напрягати мозок - ти сам тупо на адвокатів бабло зібрав то?
ну ось.. вангочка мля
вау, давай сюди, чєл. ну чо, приїдь, а потім будемо дивитись хто ні разу не нюхав а хто якось про нюхання знає, м?
мабуть, пане, ні, так шо пане, ...
шо там у вас за прапорець...
займіть чергу за баранОм...
але не пишіть тут - ви сама то хто?
я от - хохол, не встидаюсь всім сказати.
а ви - скрийтесь як досі, так і потім, хуг.
І " не пишіть тут" - це до чого? Це ти пишеш мені під моїм коментарем, а не я тобі. Тому йди проспися.
я там до парня говорив, йди до біса, чо ти тут пишеш то?
я там вище до рєбят спілкувався. не розумію, якась самочка вкралась до треду, йди там шукай собі мішка з баблом, *****, ой, я не розумію, йди нахер звідси
я ніколи собі не дозволяю бичати на норм. чуваків.
Как там гаварится, лиха беда начало. Главное, чтобы тоталитарный маньяк с удовольствием мастурбировал на это.
vony katujut´ ta bvyvajut´ ukrainziv, zrujnuvaly piv krainy, i pislja tsjogo podavaty im ruku na
zmagannjah ?
Ni, nikoly normal´na ljudyna tsjogo ne zrobyt´ 😠
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На *** такі змагання. Хай томасбах там сам з фашистами бере участь.
цивилизованным странам прекратить участвовать в любых соревнованиях под эгидой МОК и тех,
кто разрешил рашистам и белорусам участие в соревнованиях.