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Росіянам та білорусам дозволили повернутися у триатлон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

спорт,олімпіада

Всесвітній союз триатлону дозволив участь у змаганнях спортсменам з Росії та Білорусі, відповідно до рекомендацій МОК.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

"Всесвітній союз триатлону, відповідно до рекомендацій Міжнародного Олімпійського комітету, прийняв рішення дозволити участь у змаганнях спортсменам з білоруськими та російськими паспортами", - сказано у повідомленні. 

Зазначається також, що санкції були накладені у березні, щоб "гарантувати безпеку атлетів".

"Виконавча рада підтверджує свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої війни з Росією. Незалежність будь-якого спортсмена або офіційної особи є абсолютною умовою їхнього повернення до участі у змагання з триатлону", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, МОК має намір дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді наступного року.Це викликало обурення України та міжнародної спільноти, лунають заклики бойкотувати Олімпіаду, якщо МОК не змінить свою думку.

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Топ коментарі
+37
ООН, МОК... Це вже синоніми слова "гандони".
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13.04.2023 15:48
+21
касабский ************* союз дозволив... так точніше
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13.04.2023 15:48
+13
Незабаром будуть писати які спортивні союзи ще не повернули кацапобульбашів до змагань. Висновок- спорт це політика заснована на великих грошах. Нічого спільного із здоров'ям людей спорт не має.
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13.04.2023 15:49
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касабский ************* союз дозволив... так точніше
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13.04.2023 15:48 Відповісти
ну в принципі так, бо то вони в добровільно-примусовому порядку рекомендують всі спортсменам схиляти голову перед блм, то вдягати браслети кольорові щоб підтримати лгбт, а тепер ось рекомендують русскії і білорусскіх спортсменів повернути. І чхали вони на жахливі відеодокази злочинів русскіх, тому кацапи і наглі такі і нічого не бояться сміються нам в лице "видели, как ми нагнули все ваши демократические организации, которие ви создали для того чтоби противостоять таким как ми". Треба нові організації утворювати, ці вже зіпсулися.
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13.04.2023 15:54 Відповісти
Більшість міжнародних організацій у т.ч. й спортивних, знаходяться під контролем адептів "світового комунізму", які активно підтримують кровожерливі режими та просувають деструктивні для усього людства ідеї.
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13.04.2023 16:00 Відповісти
А чому МОК не оговорив в своїй постонові як контролювати ссакі цих обколотих спортсменів бо кацапи знов йих кинуть на ссаки інакше вони змагаться не вміють
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13.04.2023 18:59 Відповісти
тому що ім хоч сци в глаза-все божа роса
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13.04.2023 19:09 Відповісти
ООН, МОК... Це вже синоніми слова "гандони".
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13.04.2023 15:48 Відповісти
Пан томас бах по вуха зав,яз в орківських доларах, тому рекомендації від нього відповідні.
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13.04.2023 15:48 Відповісти
Незабаром будуть писати які спортивні союзи ще не повернули кацапобульбашів до змагань. Висновок- спорт це політика заснована на великих грошах. Нічого спільного із здоров'ям людей спорт не має.
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13.04.2023 15:49 Відповісти
Два кислих друга - паршива (хвороба бульби) Гнілоруzсія і х@#лостан парашинський
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13.04.2023 21:53 Відповісти
МОК - ПНХ.
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13.04.2023 15:49 Відповісти
МОК, за фублі, у х@#ла чМОК, чМОК.
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13.04.2023 21:57 Відповісти
МОК, как и ООН, отжили свое. После победы над рабссеей будут новые организации международного сотрудничества и международного спортивного сообщества. Трупный яд, оставшийся от рабссеи, лишит легитимности эти организации.
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13.04.2023 15:49 Відповісти
Будут те же яйца только в профиль. Просто многие люди наивно ожидают чуда и забывают про человеческий фактор.
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13.04.2023 15:53 Відповісти
Тьфу. Харкните в рожи этих спортсменов.
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13.04.2023 15:52 Відповісти
i po-tyhomu vtopit´ pid 4as zaplyvu
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13.04.2023 16:39 Відповісти
Покидьки... всім хто має гідність, не дивіться лайно яке вони транслюють, не купуйте ніякої продукії пов'язаної з цими мразями міжнародними
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13.04.2023 15:53 Відповісти
ти там мона сказати шо дивишся та купуєш?
ну ок, заклик правильний.
тіпа я пібаг купувати за 20євро футболку та не виберу з рожею якогось там напр... Дініса Золотарєва, але виберу - Мінусатора-Факаторєра. ггг
ну просто смішно. заклик смішний просто
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13.04.2023 16:00 Відповісти
Ну, країни, де проводяться змагання можуть не дати візи....
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13.04.2023 15:54 Відповісти
"Всесвітній союз триатлону, відповідно до рекомендацій Міжнародного Олімпійського комітету, прийняв рішення дозволити участь у змаганнях спортсменам з білоруськими та російськими паспортами", - сказано у повідомленні.

Зазначається також, що санкції були накладені у березні, щоб "гарантувати безпеку атлетів". Джерело: https://censor.net/ua/n3411928\\\\\\\\\\\\\\\

= ахкакжаль без советских денег.
Но, всегда помогут товарищи из неосовка, деньги то не пахнут.

а если честно то - а че смотреть когда стадо быдла смотрит на "ритуалы"
ой, а че смотреть когда террористов допускают чтобы зрители смотрели на них?

тем более там допинг даже ФСБ подмешивает, мочу разливают по стаканам - но бабло занесли, так что быдло пусть "болеет"(надеюсь - вирусом))
гоно это сторптлото, давай другое... ну, или как там этих Гебрейесусов (Главарь МОЗ, ну, там международного этого МОЗ). смешно же - мы то не будем поддерживать, но им бабло, а нам - блаблабла, спорт не пахнет и прочее.
угу, еще как пахнет, правда, портянками и шишками, или где там в последний раз обследился лидар рашки?
может мхом - подтерся, тогда да, МОК пахнет теперь этим делом.
наши называют козлов словом "п.дары" - ну так и без какого то другого смысла, МОКша = пи..ары
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13.04.2023 15:56 Відповісти
Люди просто згадайте історію, той сами МОК надав право "третьому рейху" проводити олімпіаду!На фото Адольф Гітлер оголосив про відкриття XI Літніх Олімпійські ігор. Берлін, 1 серпня 1936 року.
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13.04.2023 15:58 Відповісти
ідіот, ти історію повчи.
та я не хочу тупо, як віруни кажуть "бісер сипати"
ти повчи шо тоді було, а потім заткнись.
а ше тобі скажу шо совочок, на який "напалє" - мав таку орду, шо якщо би виставити всі країни світу проти совка, то совок би переміг, ну, "фас-на-фас"
ти поняв, совок?
як завжди, 95% людей ....... ТИ!
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13.04.2023 16:03 Відповісти
Ну а шо, до пори гітлєра вважали непоганим політиком доки він Польшу в 1939 не окупував
Лицімірний світ в якому ми живемо
Паралелі з окупацієй Криму у 2014 му
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13.04.2023 16:39 Відповісти
Так і зараз не 1936рік і світове гасло було "Ніколи знову" але в світлі цих новин таке відчуття що його викинули на смітник історії..
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13.04.2023 16:46 Відповісти
Цей світ завжди такий був, коли краще, коли гірше, але завжди брехливий.
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13.04.2023 16:54 Відповісти
так блін, то в сто разів Гітлер був правіший шо Німеччину обрАзили, аніж тут ***** висрав шо там от на Сицилії чи де там фошізм чи шо там
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13.04.2023 18:31 Відповісти
Ты бы историю учил. До ********* что начался в 41 Гитлер был уважаемый европейский политик. Многие даже видели в нем того кто будет защищать Запад от большевиков.
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13.04.2023 16:50 Відповісти
***** Томасу Баху заніс 200 млн.
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13.04.2023 15:58 Відповісти
Бачите, тобто їм ще й безпеку гарантували. Це як, їм що, небезпека у березні загрожувала? Може свої теж могли голови повідрізати задля розваг??!! Боже, який нікчемний світ!
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13.04.2023 16:01 Відповісти
який "боже"?
ти читав шо той "боже" робив?
там Сралін відпочива.
є
те
от реально смішно - кричати - за шо нам це, а і зразу писати - ми московію зробили великою
плакати за голодомор
і гордитись "афганом"
та ну - це те ж саме що і віруни робл..ть
так само - не заслужили?
угу
якраз і заслужили. ти сам то хоч з Херсону ?
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13.04.2023 16:07 Відповісти
Юра, а що ти читав і у кого, брошюри Свідків Ієгови чи православні
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13.04.2023 16:36 Відповісти
ну читав - .....секта,
так шо, т.з. "старий заповіт" то не таке саме?
при чому тут це, якщо будь-яка релігійна секта тупо робить бидло ..... ну, скажімо "болєє лучшим бидлом"?
при чому тут твоє питання, товаришу, чи нюхав я одне гівно, нюхнувши здалеку інше - ну так, нюхнув, аде не облизував, а просто вивчАв. ти шо, вірун?
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13.04.2023 16:44 Відповісти
Я до того Юра, що як що ти хочеш керувати автівкою, то ти береш правила ПДР і книги як функціонує автівка і вчиш, щоб знати, ти не "нюхаєш здалеку". Після цього автівкою ти можеш і не керувати до кінця свого життя, але будеш знати як керувати автівкою у країні де проживаєш.
Нюхає він.
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13.04.2023 16:53 Відповісти
слиш, мужик, я то здавав на екзамени на право керування так шо ви і сам не здвавав би - один раз - "еее, чо там, ну давай той карточку, а, талончик, дякую, дцже дякую", а ще один - ой, сенк.ю(__ я ненавиджу такий акцент, тому - Ф.енк.ю, дуже фенк.ю бла-блабла)
так шо ви мені нічого не , прошу "пана, не"... той самий.
ви сам то виборець?
я то принципово тоді не ходив, бо чуть не обісрався з таких "виборів"
до речі тут мона в архівах подивитись шо я чуть(мало) не обісрався від зелено ...*обства виборців та виборчинессійок з виборчкинесами... .... якшо шо, то за "фемінізм" - прикол, якшо ви не втикаєш ів взагалі ви може й кацап?
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13.04.2023 18:15 Відповісти
Багато букоф Юра і мало змісту.
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13.04.2023 20:21 Відповісти
ну і тобі тоді пн...
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13.04.2023 20:26 Відповісти
слиш, мужик,

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13.04.2023 20:28 Відповісти
ну-ну і шо?
на "да" слиш мужик - бо ти там, чи він пишеш здалеку - йди сюда і служи.
ок?
ви чо, досить мудрі кричати звідтам - йди сюди та послужи, .... утирок.
давай, йди, а потім я тобі чи тимені будеш казати - товаришу мужик, чия тобі - товаришу рядовий.
будуть вони тут писати блін.
може я сержант? запасу, нє?
завадились коротше тролі.
Третя бригада запас, вторий бат - там буду чекать. Піхотна якщо що. чекаю, потім будем говорить, житомир.
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13.04.2023 20:35 Відповісти
Та він якийсь обнюханий, словесний понос
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13.04.2023 20:36 Відповісти
Та да, щось з ним не те, мабуть тому і комісували.
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13.04.2023 20:52 Відповісти
дооо, я вна Масачусетсі, ділінжую н..герів, сто літрів бутлегерабісу прибамбосав.
ти коротше тупо чорт, так шо взагалі не вважаю за не зайве прохавати базар з таким майбутнім джейлюком, я то не "ванга", але ти загримиш на зону, не раз, "умнік", тобі якто просто доктор прописав - світить, вже скоро.
будеш мля тут мені напрягати мозок - ти сам тупо на адвокатів бабло зібрав то?
ну ось.. вангочка мля
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13.04.2023 22:40 Відповісти
Галапірідолу випий чудо
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14.04.2023 00:27 Відповісти
чудачки з-за кордону .. говорять комусь хто на жаль тут вна.
вау, давай сюди, чєл. ну чо, приїдь, а потім будемо дивитись хто ні разу не нюхав а хто якось про нюхання знає, м?
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13.04.2023 22:35 Відповісти
Пане, Ви з похмілля?? Ви адресою не помилилися?
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13.04.2023 17:41 Відповісти
чи відповідати на явний т.з. "тролінг"?
мабуть, пане, ні, так шо пане, ...
шо там у вас за прапорець...
займіть чергу за баранОм...
але не пишіть тут - ви сама то хто?
я от - хохол, не встидаюсь всім сказати.
а ви - скрийтесь як досі, так і потім, хуг.
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13.04.2023 18:08 Відповісти
Який вбіса тролінг? Що ти хотів сказати своїм попереднім висером? Я про релігію і слова не сказала. "Боже" було у значенні виклику. Знаєш таку частину мови? Як не знаєш, можеш замінити звичним тобі матюком. Роблю висновки: ти або тупий, або з похмілля.
І " не пишіть тут" - це до чого? Це ти пишеш мені під моїм коментарем, а не я тобі. Тому йди проспися.
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13.04.2023 19:13 Відповісти
ти шо тут робиш?
я там до парня говорив, йди до біса, чо ти тут пишеш то?
я там вище до рєбят спілкувався. не розумію, якась самочка вкралась до треду, йди там шукай собі мішка з баблом, *****, ой, я не розумію, йди нахер звідси
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13.04.2023 19:20 Відповісти
Роззуй очі, коли відповідаєш, недолугий! Ти відповідав мені на мій основний коментар, кончене!
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13.04.2023 19:26 Відповісти
Ще й сліпе до того, що дурне
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13.04.2023 19:27 Відповісти
ти сам йди та служи, дурне.
я ніколи собі не дозволяю бичати на норм. чуваків.
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13.04.2023 20:28 Відповісти
То й ІДІЛ запрошуйте, чого вже тут.
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13.04.2023 16:02 Відповісти
ну ок. тоді тре їбашити тих підарів кацапських та *********** прямо на змаганях, щоб незмогли і на старт стати
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13.04.2023 16:04 Відповісти
Ну давайте тогда забьем на все. Отдадим фашисту *********** Украину, Молдову, Грузию, Казахстан..., вооружим принудительно покоренные народы и направим к демократам уничтожать "нацистов", русофобов, геев....
Как там гаварится, лиха беда начало. Главное, чтобы тоталитарный маньяк с удовольствием мастурбировал на это.
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13.04.2023 16:05 Відповісти
Ганьба.
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13.04.2023 16:06 Відповісти
bojkotuvaty treba usi zmagannja, de e kasaby

vony katujut´ ta bvyvajut´ ukrainziv, zrujnuvaly piv krainy, i pislja tsjogo podavaty im ruku na
zmagannjah ?

Ni, nikoly normal´na ljudyna tsjogo ne zrobyt´ 😠
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13.04.2023 16:07 Відповісти
Складається враження, що МОК очолює папа римський...
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13.04.2023 16:07 Відповісти
тобто відео про обезголовлювання людей кацапськими істотами - це ніщо?
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13.04.2023 16:15 Відповісти
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13.04.2023 16:33 Відповісти
tse ganebne ri6ennja- znevaga do strazdan´ Ukrainziv 😠
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13.04.2023 16:42 Відповісти
Это из-за Оленьпиады Макрона. Если не будут соревноваться они просто туда не попадут.
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13.04.2023 16:47 Відповісти
Нікчемне позоріще...
На *** такі змагання. Хай томасбах там сам з фашистами бере участь.
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13.04.2023 16:56 Відповісти
І це коли рашка розповідає казки, що наша команда біатлоністок воює снайпершами на Херсонщині. Дискредитують спеціально, щоб потім на замагання не допустили.
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13.04.2023 17:04 Відповісти
Пусть выходят на дистанцию с кувалдой на спине. Чтобы всё было по-честному.
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13.04.2023 17:35 Відповісти
А як там з відрізанням голови кацапами комусь з міжнародного комітету в знак подяки?
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13.04.2023 17:43 Відповісти
Мировое спортивное руководство продалось путлеру с потрохами, поэтому, нужно всем

цивилизованным странам прекратить участвовать в любых соревнованиях под эгидой МОК и тех,

кто разрешил рашистам и белорусам участие в соревнованиях.
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13.04.2023 17:46 Відповісти
Нехай повертають, але вони мають бути постійно ****** фарбою і бути нагадуванням злочинів рашистів.
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13.04.2023 18:29 Відповісти
В якості мішенєй у Бахмут
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13.04.2023 18:35 Відповісти
Fuck
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13.04.2023 19:07 Відповісти
світ заморився стояти з Україною, скучив за русской водкой та білоруською картоплею.
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13.04.2023 22:20 Відповісти
Цікаво, а голубий принц Монако Альбер ще у МОК ? Бо це ж він допоміг своєму підстаркуватому коханцю заполучити Олімпіаду у Сочі. Не дарма ж вони у Туві в палатці вдвох жили та комарів годували, як оті ковбої в Горбатій горі. Тоді зрозуміло, хто буде проштовхувати кацапню в усі види спорту та й взагалі поверне право на участь в змаганнях.
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13.04.2023 22:49 Відповісти
 
 