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ФБР звузило коло підозрюваних у причетності до витоку секретних документів, - CNN
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Федеральне бюро розслідувань США звузило коло осіб, які можуть бути причетні до витоку секретних документів.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами співрозмовників телеканалу, у ФБР змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними, і останніми днями проводять з ними допити.
У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи, яка стоїть за витоком, зазначає телеканал.
Інше джерело, знайоме з ходом кримінального розслідування, очікує, що воно просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків, яку проводить Пентагон. Це джерело також підтвердило, що ФБР наближається до встановлення особи підозрюваного.
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