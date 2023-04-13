УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5327 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 425 9
ФБР (143) секретні документи (89)

ФБР звузило коло підозрюваних у причетності до витоку секретних документів, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фбр

Федеральне бюро розслідувань США звузило коло осіб, які можуть бути причетні до витоку секретних документів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами співрозмовників телеканалу, у ФБР змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними, і останніми днями проводять з ними допити.

У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи, яка стоїть за витоком, зазначає телеканал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон обмежив доступ до "злитих" секретних документів, - Білий дім

Інше джерело, знайоме з ходом кримінального розслідування, очікує, що воно просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків, яку проводить Пентагон. Це джерело також підтвердило, що ФБР наближається до встановлення особи підозрюваного.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цензор.нет - ще вранці було названо особу яка то зробила :/
показати весь коментар
13.04.2023 19:30 Відповісти
Кем названо?
показати весь коментар
13.04.2023 19:49 Відповісти
Here's what we know about the leader of the online group where secret documents were leaked.
показати весь коментар
13.04.2023 20:09 Відповісти
Как ожидаемо) Названо газетой)
показати весь коментар
13.04.2023 20:35 Відповісти
І хто?! Трам-пам-пам?!)))
показати весь коментар
13.04.2023 20:08 Відповісти
NYT повідомляє, що цей 21 річний Пес Дюк автор скандального зливу секретних даних розвідки США. Звати його Джек Тейшер. Зливав інфу у геймерському чаті.
показати весь коментар
13.04.2023 20:23 Відповісти
Идет прямая трансляция об аресте 21- летнего этого бойца , который неуживал специальных програм ,предовращавших проникновений хакеров в его компютер.
показати весь коментар
13.04.2023 21:58 Відповісти
 
 