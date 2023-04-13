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Новости За рубежом
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ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке секретных документов, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фбр

Федеральное бюро расследований США сузило круг лиц, которые могут быть причастны к утечке секретных документов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам собеседников телеканала, в ФБР смогли выделить небольшое количество людей, которые являются потенциальными подозреваемыми, и в последние дни проводят с ними допросы.

В ФБР считают, что они близки к установлению лица, стоящего за утечкой, отмечает телеканал.

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Другой источник, знакомый с ходом уголовного расследования, ожидает, что оно будет продвигаться гораздо быстрее, чем оценка ущерба, которую проводит Пентагон. Этот источник также подтвердил, что ФБР приближается к установлению личности подозреваемого.
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Цензор.нет - ще вранці було названо особу яка то зробила :/
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13.04.2023 19:30 Ответить
Кем названо?
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13.04.2023 19:49 Ответить
Here's what we know about the leader of the online group where secret documents were leaked.
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13.04.2023 20:09 Ответить
Как ожидаемо) Названо газетой)
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13.04.2023 20:35 Ответить
І хто?! Трам-пам-пам?!)))
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13.04.2023 20:08 Ответить
NYT повідомляє, що цей 21 річний Пес Дюк автор скандального зливу секретних даних розвідки США. Звати його Джек Тейшер. Зливав інфу у геймерському чаті.
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13.04.2023 20:23 Ответить
Идет прямая трансляция об аресте 21- летнего этого бойца , который неуживал специальных програм ,предовращавших проникновений хакеров в его компютер.
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13.04.2023 21:58 Ответить
 
 