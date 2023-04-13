ФБР сузило круг подозреваемых в причастности к утечке секретных документов, - CNN
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Федеральное бюро расследований США сузило круг лиц, которые могут быть причастны к утечке секретных документов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам собеседников телеканала, в ФБР смогли выделить небольшое количество людей, которые являются потенциальными подозреваемыми, и в последние дни проводят с ними допросы.
В ФБР считают, что они близки к установлению лица, стоящего за утечкой, отмечает телеканал.
Другой источник, знакомый с ходом уголовного расследования, ожидает, что оно будет продвигаться гораздо быстрее, чем оценка ущерба, которую проводит Пентагон. Этот источник также подтвердил, что ФБР приближается к установлению личности подозреваемого.
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