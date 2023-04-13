Украина расстроена пессимистической оценкой США относительно успеха контрнаступления – Politico
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В Украине расстроены утечкой США по оценке контрнаступления, где говорится о том, что Украине удастся получить "скромные территориальные достижения". Украинские чиновники считают, что США в очередной раз недооценивают возможности ВСУ.
Об этом идет речь в публикации Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Украинские чиновники рассказали журналистам, что расстроены утечкой "совершенно секретной" февральской оценки, которая свидетельствует о том, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" от запланированного контрнаступления.
Газета The Washington Post, которая сообщила об этом документе в понедельник, заявила, что он является частью утечки секретных данных американской разведки о войне в Украине, Китае, Израиле и других горячих точках мира.
Киев заявляет, что документ свидетельствует о том, что США в очередной раз недооценивают возможности Вооруженных сил Украины.
Так, человек, который контактирует с высокопоставленными чиновниками в Киеве заявил, что "те же самые люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира".
Журналисты также цитируют представителя украинского оборонного ведомства.
"Есть люди, которые продолжают сомневаться относительно военных шансов Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются", - заявил представитель Минобороны.
По его словам, прогнозы относительно шансов Украины "не соответствуют действительности": "Это дает нам основания для подозрений относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны".
Источник в украинском правительстве заявил, что такие настроения широко распространены в Кабмине.
Все собеседники СМИ говорили анонимно, чтобы подробно рассказать о чувствительных внутренних дискуссиях в Украине.
В Politico считают, что эти комментарии дают понять, что США и Украина не настолько синхронизированы, как утверждают обе страны через 14 месяцев войны.
"Это также может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом накануне решающих нескольких месяцев боевых действий, которые могут диктовать ход войны с Россией.
Поскольку Россия контролирует 20% территории Украины, есть надежда, что контрнаступление, даже при уменьшении поставок, заставит московские войска и наемников покинуть страну, в которую они вторглись", - пишет издание.
Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.
Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.
Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.
Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию"
Пожалуйста, подождите...
Таке враження складається, що ту мульку писали виключно для расейських генералів, щоб ті побачили, що картинка США співпадає з їхнім манямірком, видохнули та булки підросслабили.
Буде смішно, якщо і в цей раз русню нахлобучать як було коли показували на Херсон, а відбили північ(а потім і Херсон зрештою взяли).
Зрештою, до чого припущення, вже невдовзі побачимо що з того правда, а що ні.
Я вірю в дії ЗСУ, а не в балачки всяких любителів піару та сенсацій.
Найбільше дивує те що всі публікації цих лайноЗМІ , стосуються виключно України . А паРаші немов би й не існує на планеті .
Нет, с ними будет всё в порядке в любом случае.
я не зміг.
а вони туди два трильйони вбухали.
нам би два трильйони, вже б і сапсан і коршун і власний байрактарський завод...
хоча ні.
яйця по 17 при кожній владі крали.
тож, не факт.
В Афганістані лідери були ще гірше, але це не завадило США вкласти туди два трильйони з меншою інфляцією.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178
Узбекистан, Таджикистан - на 2х ролях.
Взагалі, підтримувати Україну це прямий геополітичний інтерес США проти однієї з її двох найголовніших ворогів - Китай та Росія. Проте все-одно вони поставляють зброю чайними ложечками.
Україна, якою б вона поганою не була, набагато менш корумпована за той Афганістан. Бити Росію та не дозволяти Росії розширювати свої кордони це другий найголовніший геополітичний інтерес США, Китай - перший, але Китай не почав війну та не погрожує світу.
Проте все-одно за більше ніж рік війни Україна отримала до 100 млрд доларів від США. Не треба захищати імпотента Бідона який боїться ядерної ескалації до усрачки.
Пам'ятаєте, як Кличко у листопаді 21 року почав створювати тероборону, як зелені почали вередувати, мов це не його справа, куди він лізе. Як перед самим нападом слуги заблокували 50 млд, грн на армію і Гетьманцев казав Порошенко, що це піар.
Ось і рахуйте шановні, хто ворог, а хто друг...
Ще зауважу, що зелені, корумпованіше афганців і це тільки я сужу про те що стало відомо громадськості, а багато чого ми не знаємо, а там як вирішить папо Карло і Козир.
Доречі, армія рф - це армія дронів та РЕБ. Один дрон може звести нанівець підготовку і проведення операції на тактичному рівні.
Просто наглый цинизм!
Орків не треба недооцінювати, ворог сильний і безжальний, надія лише на якийсь козирь від наших партнерів та нашого планування який дозволить прорвати оборону нелюдів.
Поэтому очень важно СНОВА НЕ ПРОСРАТЬ МОМЕНТ!
Наверное, не стоит ждать всех обещаных поступлений от партнеров, остальное "догонит" в процессе наступления!