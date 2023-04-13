Украина расстроена пессимистической оценкой США относительно успеха контрнаступления – Politico

В Украине расстроены утечкой США по оценке контрнаступления, где говорится о том, что Украине удастся получить "скромные территориальные достижения". Украинские чиновники считают, что США в очередной раз недооценивают возможности ВСУ.

Об этом идет речь в публикации Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Украинские чиновники рассказали журналистам, что расстроены утечкой "совершенно секретной" февральской оценки, которая свидетельствует о том, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" от запланированного контрнаступления.

Газета The Washington Post, которая сообщила об этом документе в понедельник, заявила, что он является частью утечки секретных данных американской разведки о войне в Украине, Китае, Израиле и других горячих точках мира.

Также читайте: Стало известно, кто мог устроить утечку секретных документов: 20-летний сотрудник военной базы, любитель оружия и онлайн-игр, - WP

Киев заявляет, что документ свидетельствует о том, что США в очередной раз недооценивают возможности Вооруженных сил Украины.

Так, человек, который контактирует с высокопоставленными чиновниками в Киеве заявил, что "те же самые люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира".

Журналисты также цитируют представителя украинского оборонного ведомства.

"Есть люди, которые продолжают сомневаться относительно военных шансов Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются", - заявил представитель Минобороны.

Также читайте: Правительство Румынии ограничит выплаты помощи украинским беженцам

По его словам, прогнозы относительно шансов Украины "не соответствуют действительности": "Это дает нам основания для подозрений относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны".

Источник в украинском правительстве заявил, что такие настроения широко распространены в Кабмине.

Все собеседники СМИ говорили анонимно, чтобы подробно рассказать о чувствительных внутренних дискуссиях в Украине.

В Politico считают, что эти комментарии дают понять, что США и Украина не настолько синхронизированы, как утверждают обе страны через 14 месяцев войны.

"Это также может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом накануне решающих нескольких месяцев боевых действий, которые могут диктовать ход войны с Россией.

Также читайте: "Слитые документы": общие потери РФ и Украины – 354 тыс. человек, - Reuters

Поскольку Россия контролирует 20% территории Украины, есть надежда, что контрнаступление, даже при уменьшении поставок, заставит московские войска и наемников покинуть страну, в которую они вторглись", - пишет издание.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию"