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война (46991) секретные документы (92) наступление (100)

Украина расстроена пессимистической оценкой США относительно успеха контрнаступления – Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

В Украине расстроены утечкой США по оценке контрнаступления, где говорится о том, что Украине удастся получить "скромные территориальные достижения". Украинские чиновники считают, что США в очередной раз недооценивают возможности ВСУ.

Об этом идет речь в публикации Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Украинские чиновники рассказали журналистам, что расстроены утечкой "совершенно секретной" февральской оценки, которая свидетельствует о том, что Украина получит лишь "скромные территориальные достижения" от запланированного контрнаступления.

Газета The Washington Post, которая сообщила об этом документе в понедельник, заявила, что он является частью утечки секретных данных американской разведки о войне в Украине, Китае, Израиле и других горячих точках мира.

Также читайте: Стало известно, кто мог устроить утечку секретных документов: 20-летний сотрудник военной базы, любитель оружия и онлайн-игр, - WP

Киев заявляет, что документ свидетельствует о том, что США в очередной раз недооценивают возможности Вооруженных сил Украины.

Так, человек, который контактирует с высокопоставленными чиновниками в Киеве заявил, что "те же самые люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, сейчас сливают вредную и не менее бессмысленную информацию накануне наступления, критически важного для всего свободного мира".

Журналисты также цитируют представителя украинского оборонного ведомства.

"Есть люди, которые продолжают сомневаться относительно военных шансов Украины в контрнаступлении, но мы доказали, что все они ошибаются", - заявил представитель Минобороны.

Также читайте: Правительство Румынии ограничит выплаты помощи украинским беженцам

По его словам, прогнозы относительно шансов Украины "не соответствуют действительности": "Это дает нам основания для подозрений относительно того, насколько серьезно США поддерживают цели Украины по полному вытеснению России из страны".

Источник в украинском правительстве заявил, что такие настроения широко распространены в Кабмине.

Все собеседники СМИ говорили анонимно, чтобы подробно рассказать о чувствительных внутренних дискуссиях в Украине.

В Politico считают, что эти комментарии дают понять, что США и Украина не настолько синхронизированы, как утверждают обе страны через 14 месяцев войны.

"Это также может свидетельствовать об уменьшении доверия между Вашингтоном и Киевом накануне решающих нескольких месяцев боевых действий, которые могут диктовать ход войны с Россией.

Также читайте: "Слитые документы": общие потери РФ и Украины – 354 тыс. человек, - Reuters

Поскольку Россия контролирует 20% территории Украины, есть надежда, что контрнаступление, даже при уменьшении поставок, заставит московские войска и наемников покинуть страну, в которую они вторглись", - пишет издание.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед намеченным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграм-канале и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию"
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Топ комментарии
+11
Ой я вас умоляю, сейчас с этими документами никто не может сказать где там правда а где нет, каждый говорит свое и т.д. Как по мне, это ещё хуже чем полное не знание, при полном незнании, ты выбрал свою позицию и по ней действуешь, а тут хрен знает что делать и кому верить, нерешительность и неуверенность это самое опасное. А наш генерал я уверен сделает как ему надо и как всегда успешно.
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13.04.2023 11:56
+11
Знову ці американські лайномети , зі своїми конхведенційними істочніками в українській владі . Ну ні дня не проходить .. !
Найбільше дивує те що всі публікації цих лайноЗМІ , стосуються виключно України . А паРаші немов би й не існує на планеті .
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13.04.2023 12:01
+10
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13.04.2023 11:54
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Правила форума Совет форумчан
напевне знають ціну базіканням агентів кремля
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13.04.2023 11:53 Ответить
З цими документами якась мутня. То втрати ЗСУ які майже перевищують російські, то інфа що в України нема ну нічого для наступу, то те, що Україні не вдастся нічого тим наступом здобути.
Таке враження складається, що ту мульку писали виключно для расейських генералів, щоб ті побачили, що картинка США співпадає з їхнім манямірком, видохнули та булки підросслабили.
Буде смішно, якщо і в цей раз русню нахлобучать як було коли показували на Херсон, а відбили північ(а потім і Херсон зрештою взяли).
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13.04.2023 12:11 Ответить
Експерт Резніков казав, що там є правда
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13.04.2023 12:21 Ответить
А 17-ти гривнєве яйце я б взагалі не сприймав.
Зрештою, до чого припущення, вже невдовзі побачимо що з того правда, а що ні.
Я вірю в дії ЗСУ, а не в балачки всяких любителів піару та сенсацій.
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13.04.2023 13:20 Ответить
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13.04.2023 11:54 Ответить
Прикольно а какой это выпуск
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13.04.2023 12:11 Ответить
"Прікольно"? А ви як я бачу не з України?Не відчуваєте на собі що ці потвори натворили в Україні?
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13.04.2023 12:13 Ответить
Шо они на творили хз все за призидента шо не так уже
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13.04.2023 12:29 Ответить
От такі убогі, як ти, й вибрали "призидента". Іди уроки вчи, недолуге
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13.04.2023 12:39 Ответить
Дети, не ругайтесь.
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13.04.2023 12:59 Ответить
Це відбувається безперервно і невідомо, коли закінчиться.
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13.04.2023 12:38 Ответить
Піськограй величніший.
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13.04.2023 12:38 Ответить
Ой я вас умоляю, сейчас с этими документами никто не может сказать где там правда а где нет, каждый говорит свое и т.д. Как по мне, это ещё хуже чем полное не знание, при полном незнании, ты выбрал свою позицию и по ней действуешь, а тут хрен знает что делать и кому верить, нерешительность и неуверенность это самое опасное. А наш генерал я уверен сделает как ему надо и как всегда успешно.
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13.04.2023 11:56 Ответить
Там брехня 100%, бо ні слова про зелю, Оман і дєрьмака.
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13.04.2023 12:06 Ответить
..у США традиційно не поспішають "ставити на білих"?
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13.04.2023 11:59 Ответить
Може на зелених?
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13.04.2023 12:09 Ответить
...білі - то Кличкі-Українці.. , а зелені - то чорті шо і збоку боневтік
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13.04.2023 12:26 Ответить
Не кажучи вже про знайому усім помилковість висновків Штатів про початок повномасштабного нападу рашистів на Україну коли вони прогнозували супротив не довше 3 днів можу нагадати й те, що стосовно інших театрів бойових дій на планеті Штати теж неодноразово помилялись, наприклад у В'єтнами, також при прогнозуванні супротиву регулярної армії Афганістану талібам. Це тільки три приклади їх СУТТЄВИХ помилок оцінки сил та ситуацій, а у реалії їх більше! Тож яке тут "засмучення" може бути? Скоріш здивування низькою якістю аналітиків яких Пентагон залучає до аналізу ситуацій!!!
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13.04.2023 12:01 Ответить
Взорвана дамба в Демідові змінила хід історії і цього взагалі ніхто не врахував. Як би не цей факт в Київ би безперешкодно заїхала орда, бо дехто не очікував нападу і не створював оборону. В перші дні оборона нагадувала невеликі загони легкоозброеного ополчення
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13.04.2023 12:26 Ответить
В слитых документах также есть оценки, что россии не удастся захватить всю донецкую область в 23 году. Так что не оцениваете американских аналитиков так однобоко.
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13.04.2023 13:16 Ответить
Так засмучуються саме песимісти, а ми потім побачимо... І якщо виявиться, що то все пусте, то звільняти з посад за роздмухування поразкових настроїв.
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13.04.2023 13:21 Ответить
Знову ці американські лайномети , зі своїми конхведенційними істочніками в українській владі . Ну ні дня не проходить .. !
Найбільше дивує те що всі публікації цих лайноЗМІ , стосуються виключно України . А паРаші немов би й не існує на планеті .
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13.04.2023 12:01 Ответить
Замовник цього лайна просив про нього не згадувати ))
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13.04.2023 12:02 Ответить
це не песимістична, а цілком реалістична оцінка, якщо той контрнаступ взагалі буде.
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13.04.2023 12:04 Ответить
тримай оцінці при собі
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13.04.2023 13:22 Ответить
тебе забув спитати, що мені робити.
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13.04.2023 16:18 Ответить
Політіко це брехлива помийниця.
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13.04.2023 12:04 Ответить
Таке враження, що Вашінгтон пост- це кацапське видання, а "аналітики" або тупі або працюють на парашу
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13.04.2023 12:06 Ответить
Тепер всі журналюги мають що обсмоктувати певний період часу.Остін каже про хороші шанси політіко про якісь розбіжності вашингтон пост теж має сумніви.Остін і Ходжес впевнені а політіко і вашингтон пост не дуже,якось так все розмазано подано якісь чиновники невпевненні в сша.*** так 23 лютого те саме писали вашингтони і політіко за три дня київ паде...Хоча можна було б цього уникнути як би дехто шашлики не жарив..*** хтось вводить в оману людей Остін і Ходжес,чи політіко і ВП.Бо перші дають непогані шанси а другі млямлять про патовість і всьо пропало.
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13.04.2023 12:07 Ответить
Остин глубоко заинтересованный человек в успехе вашего контрнаступа. Он на государственной должности и отвечает за это. Если контрнаступ не состоится или вообще провалится он слетит с должности тут же вместе с Милли. Так же как и вся байденовская камарилья потеряет все шансы на успех в выборах в следующем году. А там и до суда не далеко. Поэтому обратной дороги для него нет.
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13.04.2023 12:32 Ответить
"вашего контрнаступа"? "байденовская камарилья"? Вы не кацап ли, часом, нетоварисчь? Уж не уголовника ли трампушку предлагаете?
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13.04.2023 12:49 Ответить
Ты утверждаешь что они заинтересованы в контрнаступе, но при этом дают мизерное количество техники и до сих пор нет дальнобойных ракет, истребилетей?

Нет, с ними будет всё в порядке в любом случае.
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13.04.2023 16:05 Ответить
Українські посадовці війну закінчили ще в травні 2022-го року. Тому зрозуміле їхнє засмучення реальним станом справ, який озвучують журналісти.
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13.04.2023 12:09 Ответить
Американці просто знають ціну зеленого лайна.Всі притомні люди вже почали сумніватись в контрнаступі,бо стільки треша і гидоти,як зараз у зелених відбувається,не може не бути помічене нормальними людьми.Бо напевно в США виникає логічне питання - чому ми на 100% спонсоруємо армію України а українська (в данному випадку малороська) влада тільки і робить,що все підряд краде,як ті хронічні кліптомани,та тримає офіс ФСБ в ОПі.
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13.04.2023 12:11 Ответить
цікаво хтось може без заглядування на вікі сказати чого америка влізла в афганістан?

я не зміг.

а вони туди два трильйони вбухали.

нам би два трильйони, вже б і сапсан і коршун і власний байрактарський завод...

хоча ні.

яйця по 17 при кожній владі крали.

тож, не факт.
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13.04.2023 12:11 Ответить
Аль-Каїда та Усама Бен Ладен, ціль боротьба із тероризмом.
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13.04.2023 12:29 Ответить
Всім корисним ідіотам кремля і свідкам секти байдена живородящого: свого часу (при обамці та дєдушці Йосипу в якості віце-преза) Штати вбухали в Афгавністан стільки бабла й техніки, що українцям і не снилося. Вони що, не знали про тотальну корумпованість авганського режиму? Тому не треба физдіти про віслюків та дєрьмаків. Причина значно простіша: адмінісракція дєдушкі Жо не бажає розгрому рахи на полі бою. Їхня допомога - це жалюгідні подачки. Навіть одна польща поставила нам значно більше зброї, аніж Штати. Де абрАмси? де фе-16? Яких у США хоч греблю гати? Тож може має рацію представник міноборони, коли каже: "Це дає нам підстави для підозр щодо того, наскільки серйозно США підтримують цілі України з повного витіснення Росії з нашої країни"?
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13.04.2023 12:54 Ответить
Замість того, щоб, скеровувати околовладних дописувачів із ОП проти російської пропаганди, ви завзято кинулися хаїти союзників....ось воно "обурення" укр.влади, описане в Політико. Америка зажимає зброю, а на київських пагорбах лише офігєнно мріють "бамбіть". Ви серйозно? Абрамси, Ф-16 там же, де і вибори 1 грудня за комуніста Кравчука, за кпу в 1994р., а в 2019 просто в асфальт закатали можливі союзні стосунки з США. А тепер шоуменам довірити трильйонні допомоги? Перед тим, кидати в людей каміння завше міркуйте, що ви з ОП зробили, щоб люди прийшли на поміч.
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13.04.2023 14:26 Ответить
Що за ***** ти пишеш? США не дают зброю не тому що у нас погані лідери, а тому що вони не хочуть швидкої перемоги України та бояться ядерної ескалації.

В Афганістані лідери були ще гірше, але це не завадило США вкласти туди два трильйони з меншою інфляцією.
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13.04.2023 16:09 Ответить
Ви займаєтеся брехнею, бо 20 років перебування в Афганістані - це наслідок подій, які вчинила Аль-Каїда вбивши понад 3 000 громадян США. РФ навіть не займає перше місце серед загроз для безпеки США, бо на першому КНР. Нам українцям, європейцям від цього не легше. Але кого обирати до влади треба було думати усі 32 роки. Обери Чорновола, НРУ, УРП до влади на початку 1990-х, можливо мали б їншу країну, їнші стосунки з США. Те, що і як відбувається зараз є наслідками минулих виборів, різних. У США чубець прямує до суду і він багатьох потягне із собою. Тому на київських пагорбах такі нерви.
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13.04.2023 18:04 Ответить
Можна ссиль на оту суму грошей - в два тріліона, і чого?
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13.04.2023 13:13 Ответить
Фантазії в людей безмежні.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-58230178
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13.04.2023 13:57 Ответить
https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-2022
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13.04.2023 22:26 Ответить
От станно, кого Политико опрашивало? Есть такие? Меня и моих знакомых нет и мы ни грамма не растроены этим фактом. ИПСО работает, *********** нервничают. Вспомнилась мне израильская операция "Феда" в долине Бекаа, ее подготовка. Очень напоминает нашу подготовку в области психологии.
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13.04.2023 12:14 Ответить
Путин уничтожил геополитическое пространство возле России. Россия окончательно отошла от Европейского союза и в Азии ее не воспринимают как серьезное государство. Россия оказалась в полной изоляции от цивилизованного мира, у нее нет союзников. Россия ослаблена. Жизненный уровень в России резко упал и нет веры в преступника Путина. Власть России не контролирует все то пространство, которое называется Россией. Достаточно небольшого внутреннего сотрясения, толчка, неправильного слова и Россия развалится на отдельные независимые государства. По факту Украина уже воссоединилась с братскими европейскими государствами, интегрирована экономика и она вооружена современным западным оружием, имеет самую современную армию. Победа за Украиной и ее союзниками.
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13.04.2023 12:15 Ответить
у Лошади сегодня встреча. Китай, Иран, Пакистан.
Узбекистан, Таджикистан - на 2х ролях.
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13.04.2023 12:24 Ответить
В чем там у падение жизненного уровня, можете уточнить? Годами держали население в бедности и сейчас дают деньги за участие в войне, как результат, % бедности в московии снизился. Или вы про то, что новенькй порш турбо там теперь стоит не 250к евро, а 300к? В этом падение?
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13.04.2023 18:35 Ответить
знов вкид лайна на вентилятор...
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13.04.2023 12:16 Ответить
Скільки ж можна посилатися на промоскальську використану гігієнічну проклаку-Politico?!
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13.04.2023 12:20 Ответить
США все правильно говорит, у рашки там еще куча пушечного мяса, 200к рашистов полягло за 1 год, для них это херня, но вы не забывайте что и наши умирают, и где то столько же погибли!
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13.04.2023 12:23 Ответить
Столько же? Очки протри, кацапка...
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13.04.2023 12:51 Ответить
Оскільки Росія контролює 20 відсотків території України, є надія, що контрнаступ, навіть при зменшенні поставок, змусить московські війська і найманців покинути країну, в яку вони вторглися", - пише видання - ОП (ОФІС ПУЙЛА) при "зе лідорі" працює не покладаючи рук над зменшенням поставок озброєннь в Україну котрі необхідні, для визволення Української землі."оманські срібняки", повинні відробляти "зелені зрадники-і не лохи"
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13.04.2023 12:28 Ответить
Цікаво, а хто зменшує поставки зброї до України - ОП чи Білий Дім? Га? Кажуть: не треба нам зброї, давайте менше і менше? За вашою дурною логікою?
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13.04.2023 12:56 Ответить
Цікаво, а за яким спільним договором нам США взагалі повинна щось поставляти?
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13.04.2023 13:16 Ответить
Будапештський меморандум.

Взагалі, підтримувати Україну це прямий геополітичний інтерес США проти однієї з її двох найголовніших ворогів - Китай та Росія. Проте все-одно вони поставляють зброю чайними ложечками.
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13.04.2023 16:17 Ответить
Напевно ви його не читали, а їм апелюєте. Він, цей меморандум, може вступити в силу тільки у разі нанесення ядерного удару по Україні. ЯО кимось застосувалося проти України. Якшо ні то нам ніхто нічого не винен. Вчить літературу.
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13.04.2023 16:51 Ответить
Як би ж Ти дурню знав ,що американська логіка давно знає про оманську зраду ,про тих,хто здав Південь України ,розмінувавши Чонгар і яка ,та чия логіка була в будівництві доріг ,саме по тих напрямках ,по яких велася і ведеться рашистська окупація ,то Ти б мабуть думав,чому США дуже обережні в постачанні зброї Україні ,при владі в котрій, натворили те,що ти прочитав трохи вище...Може Білий Дім розмінував Чонгар і заасвальтував дороги для рашистської окупації замість закупівлі озброєння для захисту України??
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13.04.2023 16:07 Ответить
Ідіот? Нічого не заважало США поставити зброї на 2 трильйони доларів в ще більшу сраку під назвою Афганістан, причому вони там все проїбали в нікуди, Талібан виграв війну та встановив контроль над країною.

Україна, якою б вона поганою не була, набагато менш корумпована за той Афганістан. Бити Росію та не дозволяти Росії розширювати свої кордони це другий найголовніший геополітичний інтерес США, Китай - перший, але Китай не почав війну та не погрожує світу.

Проте все-одно за більше ніж рік війни Україна отримала до 100 млрд доларів від США. Не треба захищати імпотента Бідона який боїться ядерної ескалації до усрачки.
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13.04.2023 16:23 Ответить
Ідіот , для початку Ти розтлумач для чого і для кого "втуляєш" тему допомоги США Афганістану.,,?Це потрібно для того,щоб не розжовувати, чому і для чого адміністрація США, вже давно прямим текстом вказує "зе лідору" ,кого з рашистських агентів, потрібно прибрати із української влади.Не треба захищати зрадників в середині України.Не треба саме для того, щоб не тільки США ,не сумнівалися в тому,що "зелена влада" може в якийсь момент "перевзутися" і всі озброєння їй надані США .НАТО І ЄС обернуться проти їх самих,
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13.04.2023 16:50 Ответить
От саме тому, шо американці навчені Афганістаном і знаючи скіки, кого, коли, навіщо презедент зеленский вводив до керівництва Україною агентів фсб рф, вони саме так себе і поводять - з великою насторожею до України.
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13.04.2023 16:56 Ответить
Кто следил за военной помощью Украине понимал, что контрнаступления не будет.
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13.04.2023 12:42 Ответить
Тоді де Леопарди, бредлі і інша бронетехніка? Не для музеїв же їх передавали, щось точно буде, питання наскільки успішно.
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13.04.2023 13:05 Ответить
Залужный просил 300 танков для выхода на границы 24февраля 2022 дали два десятка Leopard2 и два десятка Challenger, также просил 500 бронетранспортёров дали 50 Breadly это все то что сообщалось. С таким количеством на 1500 км фронта с трудом можно держать только оборону, безответственной рекламой весеннего наступления только зря людей настроили.
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13.04.2023 16:00 Ответить
Читайте і рахуйте ретельніше.
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13.04.2023 18:17 Ответить
Я только ЗА если ошибаюсь и мы получили больше
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13.04.2023 18:23 Ответить
Навіть у відкритих джерелах - більше. Що за лаштунками залишається здогадуватись.
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13.04.2023 18:30 Ответить
Наші високопосадовці закрили б пельки, їх попереджали про можливий напад, а вони ігнорували.
Пам'ятаєте, як Кличко у листопаді 21 року почав створювати тероборону, як зелені почали вередувати, мов це не його справа, куди він лізе. Як перед самим нападом слуги заблокували 50 млд, грн на армію і Гетьманцев казав Порошенко, що це піар.
Ось і рахуйте шановні, хто ворог, а хто друг...
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13.04.2023 12:48 Ответить
До чого тут це? Йдеться про навмисне зменшення допомоги від Білого Дому. Корумпованим авганцям дали зброї на трильйони долярів, а нам - жалюгідні об'їдки.
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13.04.2023 12:58 Ответить
То справа Білого дому кому надати більше допомоги, якщо ми самі, тобто Зе готував здачу України і нехтував попередженнями Америки про напад росії, а ще їм казав, мов нє нагнєтайтє. Ви хочете вину з Зе перекласти на Америку.
Ще зауважу, що зелені, корумпованіше афганців і це тільки я сужу про те що стало відомо громадськості, а багато чого ми не знаємо, а там як вирішить папо Карло і Козир.
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13.04.2023 13:17 Ответить
І ти думаєшь шо американська розвідка не знає ,про те, шо зеленский всюди поставив агентів фсб - і вони закриють очі на всі оті вагнергейти та інші здачі інтересів України її керівником?
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13.04.2023 13:20 Ответить
Ну, які бл***, успіхи коли бійці за свій рахунок ремонтують техніку, закуповують ******* спорядження і т.і. Коли в військах не має державного постачання тепловізорів , ПНВ та дронів, і все це закуповують волонтери.

Доречі, армія рф - це армія дронів та РЕБ. Один дрон може звести нанівець підготовку і проведення операції на тактичному рівні.
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13.04.2023 13:00 Ответить
Саме це і кажуть хлопці з передової. У кацапів потужна РЕБ та багацько дронів. Юрій Сиротюк розповідав, що вони навіть до старлінку якийсь ключик знайшли, бо він працює тепер з перебоями.
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13.04.2023 13:11 Ответить
Підтверджую, що тепловізори самі купують або волонтери.
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13.04.2023 13:20 Ответить
Цікаве спостереження: коли ви бачите на бігбордах фото наших бійців в мультикамі та супер ********* спорядженні, пом'ятайте - всі ці речі не уставні. Все, від шолома до берців, від обвіса зброї до додаткових магазинів (бо положено тільки 4-рі), все куплено за свій рахунок або волонтерами...
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13.04.2023 13:21 Ответить
Сначала в США не дают самолёты и танки, а затем говорят, - Мы сомневаемся в их наступлении.
Просто наглый цинизм!
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13.04.2023 13:01 Ответить
НЕ СУМУВАТИ ТРЕБА, А ЗБРОЮ ЩЕ ПРОСИТИ Й ЛІТАКИ З РАКЕТАМИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ !!!
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13.04.2023 13:06 Ответить
Не просити, а вироБЛЯТи самим у співпраці з Британією, Чехією, Польщею, Скандінавією ьа країнами Балтії.
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13.04.2023 13:12 Ответить
Да не принимайте близко эти публикации про наступление, так надо.
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13.04.2023 13:28 Ответить
Я то же самое, написал ниже.
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13.04.2023 14:59 Ответить
Досить виставляти на люди смердючий непотріб з лівацьких смітників politico, cnn, new york times, і їм подібних.
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13.04.2023 13:12 Ответить
просто вони знають як проводились попередні операції... де ми не змогли двічі скористатись дуже великим несподіваним ні для кого успіхом і нанести критичне ураження ворогу. На Херсонському напрямку у нас була чисельна перевага і кількість техніки зашкалювала але ми не змогли пробити оборону тварин декілька місяців атакуючи в лоб. Ми сміємось з русні яка маючи купу заліза і мяса ціною мясних штурмів зараз має такі скромні результати але чомусь впевнені що у нас вони будуть просто феноменальні і вже квитки в "Крим замовляють" на марафонах.... зналиб вони скільки штурмів у нас було на Снігурівку, тойже Давидів брід, не так весело булоб дивиться на русню під Вугледаром (весело не спорю, але всеж..)

Орків не треба недооцінювати, ворог сильний і безжальний, надія лише на якийсь козирь від наших партнерів та нашого планування який дозволить прорвати оборону нелюдів.
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13.04.2023 13:22 Ответить
поправочка - ТРИЧІ, тричі ми випускали ворога там де повинні були його стерти в нуль але по невідомим причинам вони відходили з незначними втратами.
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13.04.2023 13:24 Ответить
Україна змогла дуже добре продати свої 2 успіхи на фронті, щоб населення повірило у швидку перемогу. Незважачи на те що кожен успіх мав свій нюанс - Харківська область до мобілізації, Херсон з рікою яка заважала поставкам на правий берег. Тепер цих нюансів вже немає.
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13.04.2023 16:52 Ответить
Київська операція ще, там теж був напів-обхват і незрозуміло чому відпустили, в Харківській там теж був мега-шанс де ми на 90% мали їх всіх перемолоти під 0, але знову чомусь дали вийти і я взагалі не розумія як таке могло статись, ситуація була просто безпрограшна. Дуже багато питань.
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13.04.2023 21:59 Ответить
Шкіру невбитого ведмедя...
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13.04.2023 13:45 Ответить
Ось що породжує песимізм, так це фактична відсутність Лендлізу в умовах, коли путін знову підняв планку а нагнав м'ясних до фронту.
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13.04.2023 13:48 Ответить
взагалі начхати.
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13.04.2023 14:07 Ответить
Ну підкинул б десяток AH-64 сумніву не було
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13.04.2023 14:15 Ответить
-- Це так ПРИКРО ... А втім: хто із нас .трезвих. чекав більшого .за цієї влади???
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13.04.2023 14:41 Ответить
Я всегда был за победу Украины, но ежедневная болтовня про контрнаступление всей зе-швали, это совсем не к успеху. Что ни день, так очередное трепло рассказывает об этом. Это что новая тактика такая, предупредить врага?
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13.04.2023 14:58 Ответить
А как я был расстроен, когда разведка США давала одну неделю на захват Украины, вот то было действительно....😁
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13.04.2023 15:17 Ответить
А Буданов говорил всё наоборот. Кому тогда верить.
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13.04.2023 16:30 Ответить
Если НАСТУПЛЕНИЕ (не "контрнаступление") ВСУ не начнется до 19 апреля, то с вероятностью 85% война продлится еще на год!!!
Поэтому очень важно СНОВА НЕ ПРОСРАТЬ МОМЕНТ!
Наверное, не стоит ждать всех обещаных поступлений от партнеров, остальное "догонит" в процессе наступления!
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13.04.2023 19:32 Ответить
 
 