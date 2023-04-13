"Слитые документы": общие потери РФ и Украины – 354 тыс. человек, - Reuters

Американская разведка оценивает общие потери украинской и российской сторон в войне 354 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют "слитые" секретные документы минобороны США, которые проанализировало агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно оценке разведывательного управления министерства обороны США, общие потери России составляют 189 500 - 223 000 человек, из которых 35 500 - 43 000 были убиты и 154 000 - 180 тыс. ранены", - говорится в материале.

В то же время, общие потери Украины составляют 124 500 - 131 000 человек, из которых 15 500 - 17 500 были убиты и 109 000 - 113 500 ранены.

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"Эти показатели примерно в десять раз выше любых доступных общественности данных, обнародованных Киевом или Москвой", - утверждает Reuters.

Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно". Агентство обращает внимание, что достоверность "слитых" документов проверить не удалось – они могут оказаться поддельными.

"Один из американских документов, опубликованный в российском телеграм-канале, приводил цифры потерь, существенно измененных в сторону снижения российских и повышения украинских. Reuters видел две версии одинакового документа, на одной из которых были четко заметны изменения", - говорится в публикации.

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В слитых документах также приводятся данные о российских и украинских потерях техники.

"По данным разведывательного управления минобороны США, Россия потеряла 2048 танков и 3900 бронетранспортеров, в то время как Украина потеряла 468 танков и 1020 бронетранспортеров", - пишет Reuters.

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Американские разведчики также указывают на то, что у России есть количественное преимущество в некоторых сферах, но Украине удалось развернуть на поле боя больше танков и БТР.

"Украина имеет на поле боя 802 танка и 3498 бронетранспортеров, а Россия - 419 танков и 2928 бронетранспортеров", - отмечает агентство.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".