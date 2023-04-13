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"Слитые документы": общие потери РФ и Украины – 354 тыс. человек, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Американская разведка оценивает общие потери украинской и российской сторон в войне 354 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют "слитые" секретные документы минобороны США, которые проанализировало агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно оценке разведывательного управления министерства обороны США, общие потери России составляют 189 500 - 223 000 человек, из которых 35 500 - 43 000 были убиты и 154 000 - 180 тыс. ранены", - говорится в материале.

В то же время, общие потери Украины составляют 124 500 - 131 000 человек, из которых 15 500 - 17 500 были убиты и 109 000 - 113 500 ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слитые" документы Пентагона свидетельствуют, что Россия не сможет захватить весь Донбасс и война будет продолжаться после 2023 года, - Reuters

"Эти показатели примерно в десять раз выше любых доступных общественности данных, обнародованных Киевом или Москвой", - утверждает Reuters.

Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно". Агентство обращает внимание, что достоверность "слитых" документов проверить не удалось – они могут оказаться поддельными.

"Один из американских документов, опубликованный в российском телеграм-канале, приводил цифры потерь, существенно измененных в сторону снижения российских и повышения украинских. Reuters видел две версии одинакового документа, на одной из которых были четко заметны изменения", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности, - Минобороны Великобритании

В слитых документах также приводятся данные о российских и украинских потерях техники.

"По данным разведывательного управления минобороны США, Россия потеряла 2048 танков и 3900 бронетранспортеров, в то время как Украина потеряла 468 танков и 1020 бронетранспортеров", - пишет Reuters.

Також читайте: Ризик витоку документів про контрнаступ мінімальний, - Міноборони

Американские разведчики также указывают на то, что у России есть количественное преимущество в некоторых сферах, но Украине удалось развернуть на поле боя больше танков и БТР.

"Украина имеет на поле боя 802 танка и 3498 бронетранспортеров, а Россия - 419 танков и 2928 бронетранспортеров", - отмечает агентство.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".
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Топ комментарии
+22
Як би в рашки було 40 тис. На концерті кобзона то ніяких там би мобілізацій не проводили,а тепер щей закривають кордони...Це ж логічно
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13.04.2023 09:01
+15
Треба щє враховувати, що це все маячня з-під коня)
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13.04.2023 08:56
+10
Повна фігня по втратах довіряєм нашому генштабу ,тепер зрозуміло чиїх рук це справа ,звісно рашисти до того все відкорегували свої втрати в рази занизивши ,ще хто може бути причетний це трампісти ,а взагалі ці документи втратили свою актуальність.
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13.04.2023 08:56
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Ттреба ще враховувать і "якісний" склад втрат : у росіян загиблі та поранені - лише військові В України значний процент складають цивільні особи
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13.04.2023 08:50 Ответить
Треба щє враховувати, що це все маячня з-під коня)
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13.04.2023 08:56 Ответить
Твоє - ще треба заперечить за допомогою аргументів та доводить протилежне Сказане мною фактично запереченню не підлягає
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13.04.2023 09:00 Ответить
Ну то "ляж і не прокидайся" Бо твої "глибокодумні" й "заумні" сентенції не несуть ніякої інформації "Пердь заради "пердю"!
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13.04.2023 08:57 Ответить
"duje blyad' rozumnyi *******" знаходиться перед тобою - коли ти вранці умиваєшся та дивишся у дзеркало А будеш тут "лайном плюваться" - то довго не проживеш Деактивують
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13.04.2023 09:06 Ответить
Не маю бажання займать твоє місце...
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13.04.2023 09:13 Ответить
Чому пишеш латиницею?
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13.04.2023 09:16 Ответить
Це скоріш всього пише кацап з Латвії - з тих що не спромоглися латиську мову вивчить і тепер (злий на весь світ) готується до депортації в грудні 2023 року І кацап цей - з "манкуртів" Може буть що вихідець з України - бо трохи розмовною мовою володіє
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13.04.2023 09:32 Ответить
Зараз модер візьметься за тебе.
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13.04.2023 09:17 Ответить
Уже уявляю цю картину! Попи ваші нас уже давно "проклинають" А ми живі й здорові І кацапню вашу "на капусту рубать" не перестаємо, "статистику покращуючи"
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13.04.2023 09:17 Ответить
Зная как наши скрупулёзно и критично считают орков по полям, я не сильно сомневаюсь в точности наших подсчётов. Конечно, это не означает что цифры идеально такие, они в районе: официальные_данные +/-30%
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13.04.2023 08:53 Ответить
капець як все мутно.

у українців більше танків...

ага, а танкові колони то чиї були, невже теж наші?

втрати по даним світлин, що рахують осінти. але ж реальні втрати більше ніж пораховані по фото та відео....

коротше кажучи таке якесь...там воно ще до кацапських правок було хмеленним.
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13.04.2023 08:54 Ответить
та то мамкины разведчики, которые и из кабинета не выходят. Им же виднее там
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13.04.2023 08:57 Ответить
Да -- для рашки вбитими 40000 т. це ніщо -- вони б і так десь подохли під забором чи в п*яніи біиці .
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13.04.2023 08:55 Ответить
Сначала дед Байден прокатил нас с ленд-лизом, теперь местный американский Эндрю Елдак слил секретные материалы. Шо це робытса шановні???
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13.04.2023 08:56 Ответить
Так прокатив, що рашисти 200 тисяч поклали і навіть одну українську область не захопили
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13.04.2023 09:05 Ответить
Ну знач война будет до 2029 будем Бахмут защищать. зря американцы сделали совкам ленд-лиз. НЕ нужно было мешать товарищу Адольфу
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13.04.2023 09:26 Ответить
Лендліз це історія про зброю в борг... Байден нас так "прокатив", що надав зброї та послуг на 50+млрд$ за рахунок платників податків 🇺🇸
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13.04.2023 10:20 Ответить
У нас такие уже долги шо хрен мы когда расплатимся, так шо одним трильйоном долларов больше одним меньше суть роли не играет
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13.04.2023 11:11 Ответить
Повна фігня по втратах довіряєм нашому генштабу ,тепер зрозуміло чиїх рук це справа ,звісно рашисти до того все відкорегували свої втрати в рази занизивши ,ще хто може бути причетний це трампісти ,а взагалі ці документи втратили свою актуальність.
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13.04.2023 08:56 Ответить
Откуда Генштаб берет данные? От местных, которые им пишут цифру. А местные это срез нашего общества. Где вранье, глупость или просто желание получить медальку часто берут верх над добросовестностью.
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13.04.2023 09:05 Ответить
Тобто щоденна статистика про втрати свинособачча це не вбитими, а разом із пораненими?
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13.04.2023 08:58 Ответить
ещё и ужратыми в стельку... плюс диарейные... плюс беременные...
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13.04.2023 09:00 Ответить
ну да,или ты думаешь что дрон подлетает к каждой бмп подбитой и смотрит кто 200 кто 300.но и статистика нато,100 подтверждение,они же кишки ванюшки на считают на деревьях,имхо там русни 200 под 90к, у нас тыс 35-40....отаке,думаю 300 к невосполнимых потерь у кацапья есть
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13.04.2023 09:07 Ответить
так. і люди з головою до такого висновку дійшли би ще багато, багато місяців назад!
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13.04.2023 10:27 Ответить
Напевне саме цікаве по цих документах виклали WP
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/12/leaked-documents-ukraine-war/
the "full mobilization", розчарування , зміна влади.
Якось все це оптимізму не додає. Хоч 100500 разів скажуть за фейк і ІПСО.
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13.04.2023 09:00 Ответить
и шо?если уже припрет можно с 30-32 млн нынешнего населения,1-1.5 млн. еще мобилизовать если надо будет для выживания страны,тут я полностью с ************** арестовичем согласен.причитать меньше надо гражданским,на фронте в разы веселее настрой.
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13.04.2023 09:16 Ответить
Це не ви часом?
"Український посол у Британії заявив, що українці готові боротися з Росією до останньої людини. При цьому рівень втрат ЗСУ він назвав "жахливим".(Express, 09.04.23)
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13.04.2023 09:22 Ответить
А россия сможет ещё 5 миллионов мобилизовать в таком случае, и что делать? Количество мы никогда не сможем ей противопоставить. Только качественной подготовкой солдат, управлением, современным оружием.
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13.04.2023 10:06 Ответить
Як би в рашки було 40 тис. На концерті кобзона то ніяких там би мобілізацій не проводили,а тепер щей закривають кордони...Це ж логічно
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13.04.2023 09:01 Ответить
потерь 200 там минимум в 2 раза больше,+ без ногихбезруких богатырей овердокуя
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13.04.2023 09:10 Ответить
Учитывая что у России в несколько раз больше снарядов, а то и в десять раз это показатель их провала. А так цифры ужасные, чего скрывать.
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13.04.2023 09:04 Ответить
Та брехня це все про всі ті "злиті" документи. І особливо від ВП, де можна за великі гроші все.
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13.04.2023 09:06 Ответить
так ці "документи злиті" виявляється, були ще в січні-лютому, гуляли по мережі (але не на настільки популярних сайтах); і щойно WР в себе друканула - одразу почався двіж...
ІПСО це може бути; причому, незрозуміло, з якого боку. Цілком ймовірно, що з Пентагону - для того, щоб касапи нервували. Це також форма ******** війни...
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13.04.2023 09:19 Ответить
Ні, двохсотих десь в 5 раз більше (ніж наведені тут цифри) з кожної сторони. А, відповідно, і трьохсотих - у наведеній тут пропорції (у касапів - 1 до 4-х; в нас - 1 до 5-ти).
Короче, з цього питання більше треба довіряти каналу Генерал СВР, хоч і касапському, але там куди більш реальні цифри втрат касапів (інші дані каналу можуть бути ІПСО; але властивість ІПСО в тому, що правда з брехнею йдуть вперемішку).
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13.04.2023 09:14 Ответить
как его почитать - так это ещё тот хенерал...\штырлиц в Кремле...)\
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13.04.2023 09:21 Ответить
само собою, але більш достовірної інфи про втрати касапів щось я ніде не бачу...
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13.04.2023 09:24 Ответить
неправильно написано - не видишь большей цифры про втрати касапів...
уверен что свиноцабак сдохло больше чем сегодня подали в сводке...!
просто там есть нюансы которые просто невозможно на 100% подсчитать...
но цифры этого хенерала - основываются на смятом докладе *****...\который он выбросил в мусорку...\
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13.04.2023 09:39 Ответить
Хєнєрал СВР...то таке як арістовіч...палицею по воді....ви хоть поцікавтесь ,ВСЮ історію виникнення, цього хєнєрала,звідки ноги ростуть..починаючи з 2021р.
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13.04.2023 09:23 Ответить
Втрати України виправдані, бо ми захищаємо свої землі, свою спадщину, а навіщо кацапи втрачають своїх потвор, коли в них і так велика проблема з населенням і землі захоплює Китай?
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13.04.2023 09:28 Ответить
35 000 утилізованих орків ? Кладовище у Владивостоці ще раз покажіть що б не крутити цифрами як циган сонцем і мобілізацію так просто б вони не проводили серед населення коли в казармах начебто друга армія Світу
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13.04.2023 09:31 Ответить
У тебя на диване может и не было масштабных боёв
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13.04.2023 09:46 Ответить
Ще тут у кацапів не враховані "госпітальні" втрати Згідно з статистикою від 5 частини до третини важкопоранених помирає в госпіталях (Все залежить від рівня та своєчасності надання медичної допомоги І тут кацапи потрапляють у "цугцванг" Бажання приховать власні втрати від свого населення змушує їх обмежувать кількість "ліжкомісць" в глибині власної території Госпіталі стараються розвернуть на окупованих територіях та в прикордонних областях А це впливає на якість та своєчасність медобслуговування - нехватка медперсоналу та необхідного медобладнання призводить до підвищеного рівня смертності в госпіталях (саме тому мобільні крематорії розвернуті саме при польових госпіталях - там "кінці в воду ховать" легше )
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13.04.2023 09:55 Ответить
Навіщо обговорювати "документи", достовірність яких невідома?

Це безглуздо.
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13.04.2023 09:38 Ответить
В документах указано, что речь идёт о KIA. Это убитые в бою. Не учитываются санитарные потери (умершие во время боевых действий, умершие от ран после и т.д.). Кроме того не учитываются огромные потели сепаратистов ОРДЛО по крайней мере до сентября-октября 22 года, когда они были включены в состав ВС РФ. Не учитываются потери наёмников и зэков Вагнера (т.к. их нереально посчитать). Так, что это такое себе.
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13.04.2023 10:40 Ответить
Нехай американська розвідка порахує на цвинтарях - у кожному кацапському місті , безкінечні хрести на свіжих могилах - з прапорами аквафреша , і додасть сюди ще мінімум таке ж саме число тих хто навіки залишився в українському чорноземі непохований . Замість того щоб розповідати різні байки .
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13.04.2023 10:50 Ответить
Це ще що за лівацький іобmвoіумamь?

В тексті т.зв. матеріалу Цензора НЕ має доданих даних втрат українських патріотів і смердючого свинособачого бидла.

Цензор, правте --- бо вас заплюють.

І є за що!
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13.04.2023 11:13 Ответить
Щось забагато українських втрат порахували. За даними Генштабу, загинуло 5-6 тисяч українських вояків. У той же час втрати російської армії становлять понад 200 тис. без ОРДЛО та Вагнера. Якщо з ними, то близько 300 тисяч загиблих.
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13.04.2023 15:26 Ответить
И у вас это вопросов конечно не вызывает, особенно учитывая какой перевес у кацев по арте?
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13.04.2023 17:39 Ответить
сколько ботов кацапских ,ужас, Пригожин наверное ещё нанял дополнительно 😁
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13.04.2023 17:59 Ответить
У вінниці в газеті 33 канал щосереди публікують фото та де загинули бійці з вінничини.так що якщо в когось є ,,бажання" порахувати кількість загиблих бійців ,беріть підшивку,і ,,вперед".все офіційно.правда публікують фото і данні загиблих по факту похоронів бійців.тих хто пропав без вісті не вказано.а раптом десь в полоні,живі.а поранених ,то так,дуже багато,про це в вінниці багато що знають,але не публікують з відомих причин.місцеві лікарі то в ,,курсі".
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14.04.2023 10:01 Ответить
похоже.
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14.04.2023 10:13 Ответить
 
 