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"Злиті документи": загальні втрати РФ та України - 354 тис. осіб, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Американська розвідка оцінює загальні втрати української та російської сторін у війні в 354 тис. осіб.

Про це свідчать "злиті" таємні документи міноборони США, які проаналізувало агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно з оцінкою розвідувального управління міністерства оборони США, загальні втрати росії становлять 189 500 - 223 000 осіб, з яких 35 500 - 43 000 було вбито й 154 000 - 180 тис. поранено", - йдеться у матеріалі.

Водночас загальні втрати України становлять 124 500 - 131 000 осіб, з яких 15 500 - 17 500 було вбито й 109 000 - 113 500 поранено.

Читайте: "Злиті" документі Пентагону свідчать, що Росія не зможе захопити весь Донбас і війна триватиме після 2023 року, - Reuters

"Ці показники приблизно удесятеро вищі за будь-які доступні громадськості дані, оприлюднені Києвом чи Москвою", - стверджує Reuters.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно". Агентство звертає увагу, що достовірність "злитих" документів перевірити не вдалося - вони можуть виявитися підробними.

"Один з американських документів, опублікований у російському Телеграм-каналі, наводив цифри втрат, суттєво змінених у бік зниження російських та підвищення українських. Reuters бачив дві версії однакового документа, на одній з яких були чітко помітні зміни", - йдеться в публікації.

Також читайте: Витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

У злитих документах також наводяться дані про російські та українські втрати техніки.

"За даними розвідувального управління міноборони США, Росія втратила 2 048 танків та 3900 бронетранспортерів, у той час, як Україна втратила 468 танків і 1020 бронетранспортерів", - пише Reuters.

Також читайте: Ризик витоку документів про контрнаступ мінімальний, - Міноборони

Американські розвідники також вказують на те, що Росія має кількісну перевагу у деяких сферах, але Україні вдалося розгорнути на полі бою більше танків та БТР.

"Україна має на полі бою 802 танки й 3 498 бронетранспортерів, а Росія - 419 танків та 2 928 бронетранспортерів", - зауважує агентство.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Як би в рашки було 40 тис. На концерті кобзона то ніяких там би мобілізацій не проводили,а тепер щей закривають кордони...Це ж логічно
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13.04.2023 09:01
+15
Треба щє враховувати, що це все маячня з-під коня)
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13.04.2023 08:56
+10
Повна фігня по втратах довіряєм нашому генштабу ,тепер зрозуміло чиїх рук це справа ,звісно рашисти до того все відкорегували свої втрати в рази занизивши ,ще хто може бути причетний це трампісти ,а взагалі ці документи втратили свою актуальність.
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13.04.2023 08:56
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Ттреба ще враховувать і "якісний" склад втрат : у росіян загиблі та поранені - лише військові В України значний процент складають цивільні особи
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13.04.2023 08:50 Відповісти
Треба щє враховувати, що це все маячня з-під коня)
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13.04.2023 08:56 Відповісти
Твоє - ще треба заперечить за допомогою аргументів та доводить протилежне Сказане мною фактично запереченню не підлягає
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13.04.2023 09:00 Відповісти
Ну то "ляж і не прокидайся" Бо твої "глибокодумні" й "заумні" сентенції не несуть ніякої інформації "Пердь заради "пердю"!
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13.04.2023 08:57 Відповісти
"duje blyad' rozumnyi *******" знаходиться перед тобою - коли ти вранці умиваєшся та дивишся у дзеркало А будеш тут "лайном плюваться" - то довго не проживеш Деактивують
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13.04.2023 09:06 Відповісти
Не маю бажання займать твоє місце...
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13.04.2023 09:13 Відповісти
Чому пишеш латиницею?
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13.04.2023 09:16 Відповісти
Це скоріш всього пише кацап з Латвії - з тих що не спромоглися латиську мову вивчить і тепер (злий на весь світ) готується до депортації в грудні 2023 року І кацап цей - з "манкуртів" Може буть що вихідець з України - бо трохи розмовною мовою володіє
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13.04.2023 09:32 Відповісти
Зараз модер візьметься за тебе.
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13.04.2023 09:17 Відповісти
Уже уявляю цю картину! Попи ваші нас уже давно "проклинають" А ми живі й здорові І кацапню вашу "на капусту рубать" не перестаємо, "статистику покращуючи"
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13.04.2023 09:17 Відповісти
Зная как наши скрупулёзно и критично считают орков по полям, я не сильно сомневаюсь в точности наших подсчётов. Конечно, это не означает что цифры идеально такие, они в районе: официальные_данные +/-30%
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13.04.2023 08:53 Відповісти
капець як все мутно.

у українців більше танків...

ага, а танкові колони то чиї були, невже теж наші?

втрати по даним світлин, що рахують осінти. але ж реальні втрати більше ніж пораховані по фото та відео....

коротше кажучи таке якесь...там воно ще до кацапських правок було хмеленним.
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13.04.2023 08:54 Відповісти
та то мамкины разведчики, которые и из кабинета не выходят. Им же виднее там
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13.04.2023 08:57 Відповісти
Да -- для рашки вбитими 40000 т. це ніщо -- вони б і так десь подохли під забором чи в п*яніи біиці .
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13.04.2023 08:55 Відповісти
Сначала дед Байден прокатил нас с ленд-лизом, теперь местный американский Эндрю Елдак слил секретные материалы. Шо це робытса шановні???
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13.04.2023 08:56 Відповісти
Так прокатив, що рашисти 200 тисяч поклали і навіть одну українську область не захопили
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13.04.2023 09:05 Відповісти
Ну знач война будет до 2029 будем Бахмут защищать. зря американцы сделали совкам ленд-лиз. НЕ нужно было мешать товарищу Адольфу
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13.04.2023 09:26 Відповісти
Лендліз це історія про зброю в борг... Байден нас так "прокатив", що надав зброї та послуг на 50+млрд$ за рахунок платників податків 🇺🇸
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13.04.2023 10:20 Відповісти
У нас такие уже долги шо хрен мы когда расплатимся, так шо одним трильйоном долларов больше одним меньше суть роли не играет
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13.04.2023 11:11 Відповісти
Повна фігня по втратах довіряєм нашому генштабу ,тепер зрозуміло чиїх рук це справа ,звісно рашисти до того все відкорегували свої втрати в рази занизивши ,ще хто може бути причетний це трампісти ,а взагалі ці документи втратили свою актуальність.
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13.04.2023 08:56 Відповісти
Откуда Генштаб берет данные? От местных, которые им пишут цифру. А местные это срез нашего общества. Где вранье, глупость или просто желание получить медальку часто берут верх над добросовестностью.
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13.04.2023 09:05 Відповісти
Тобто щоденна статистика про втрати свинособачча це не вбитими, а разом із пораненими?
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13.04.2023 08:58 Відповісти
ещё и ужратыми в стельку... плюс диарейные... плюс беременные...
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13.04.2023 09:00 Відповісти
ну да,или ты думаешь что дрон подлетает к каждой бмп подбитой и смотрит кто 200 кто 300.но и статистика нато,100 подтверждение,они же кишки ванюшки на считают на деревьях,имхо там русни 200 под 90к, у нас тыс 35-40....отаке,думаю 300 к невосполнимых потерь у кацапья есть
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13.04.2023 09:07 Відповісти
так. і люди з головою до такого висновку дійшли би ще багато, багато місяців назад!
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13.04.2023 10:27 Відповісти
Напевне саме цікаве по цих документах виклали WP
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/12/leaked-documents-ukraine-war/
the "full mobilization", розчарування , зміна влади.
Якось все це оптимізму не додає. Хоч 100500 разів скажуть за фейк і ІПСО.
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13.04.2023 09:00 Відповісти
и шо?если уже припрет можно с 30-32 млн нынешнего населения,1-1.5 млн. еще мобилизовать если надо будет для выживания страны,тут я полностью с ************** арестовичем согласен.причитать меньше надо гражданским,на фронте в разы веселее настрой.
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13.04.2023 09:16 Відповісти
Це не ви часом?
"Український посол у Британії заявив, що українці готові боротися з Росією до останньої людини. При цьому рівень втрат ЗСУ він назвав "жахливим".(Express, 09.04.23)
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13.04.2023 09:22 Відповісти
А россия сможет ещё 5 миллионов мобилизовать в таком случае, и что делать? Количество мы никогда не сможем ей противопоставить. Только качественной подготовкой солдат, управлением, современным оружием.
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13.04.2023 10:06 Відповісти
Як би в рашки було 40 тис. На концерті кобзона то ніяких там би мобілізацій не проводили,а тепер щей закривають кордони...Це ж логічно
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13.04.2023 09:01 Відповісти
потерь 200 там минимум в 2 раза больше,+ без ногихбезруких богатырей овердокуя
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13.04.2023 09:10 Відповісти
Учитывая что у России в несколько раз больше снарядов, а то и в десять раз это показатель их провала. А так цифры ужасные, чего скрывать.
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13.04.2023 09:04 Відповісти
Та брехня це все про всі ті "злиті" документи. І особливо від ВП, де можна за великі гроші все.
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13.04.2023 09:06 Відповісти
так ці "документи злиті" виявляється, були ще в січні-лютому, гуляли по мережі (але не на настільки популярних сайтах); і щойно WР в себе друканула - одразу почався двіж...
ІПСО це може бути; причому, незрозуміло, з якого боку. Цілком ймовірно, що з Пентагону - для того, щоб касапи нервували. Це також форма ******** війни...
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13.04.2023 09:19 Відповісти
Ні, двохсотих десь в 5 раз більше (ніж наведені тут цифри) з кожної сторони. А, відповідно, і трьохсотих - у наведеній тут пропорції (у касапів - 1 до 4-х; в нас - 1 до 5-ти).
Короче, з цього питання більше треба довіряти каналу Генерал СВР, хоч і касапському, але там куди більш реальні цифри втрат касапів (інші дані каналу можуть бути ІПСО; але властивість ІПСО в тому, що правда з брехнею йдуть вперемішку).
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13.04.2023 09:14 Відповісти
как его почитать - так это ещё тот хенерал...\штырлиц в Кремле...)\
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13.04.2023 09:21 Відповісти
само собою, але більш достовірної інфи про втрати касапів щось я ніде не бачу...
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13.04.2023 09:24 Відповісти
неправильно написано - не видишь большей цифры про втрати касапів...
уверен что свиноцабак сдохло больше чем сегодня подали в сводке...!
просто там есть нюансы которые просто невозможно на 100% подсчитать...
но цифры этого хенерала - основываются на смятом докладе *****...\который он выбросил в мусорку...\
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13.04.2023 09:39 Відповісти
Хєнєрал СВР...то таке як арістовіч...палицею по воді....ви хоть поцікавтесь ,ВСЮ історію виникнення, цього хєнєрала,звідки ноги ростуть..починаючи з 2021р.
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13.04.2023 09:23 Відповісти
Втрати України виправдані, бо ми захищаємо свої землі, свою спадщину, а навіщо кацапи втрачають своїх потвор, коли в них і так велика проблема з населенням і землі захоплює Китай?
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13.04.2023 09:28 Відповісти
35 000 утилізованих орків ? Кладовище у Владивостоці ще раз покажіть що б не крутити цифрами як циган сонцем і мобілізацію так просто б вони не проводили серед населення коли в казармах начебто друга армія Світу
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13.04.2023 09:31 Відповісти
У тебя на диване может и не было масштабных боёв
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13.04.2023 09:46 Відповісти
Ще тут у кацапів не враховані "госпітальні" втрати Згідно з статистикою від 5 частини до третини важкопоранених помирає в госпіталях (Все залежить від рівня та своєчасності надання медичної допомоги І тут кацапи потрапляють у "цугцванг" Бажання приховать власні втрати від свого населення змушує їх обмежувать кількість "ліжкомісць" в глибині власної території Госпіталі стараються розвернуть на окупованих територіях та в прикордонних областях А це впливає на якість та своєчасність медобслуговування - нехватка медперсоналу та необхідного медобладнання призводить до підвищеного рівня смертності в госпіталях (саме тому мобільні крематорії розвернуті саме при польових госпіталях - там "кінці в воду ховать" легше )
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13.04.2023 09:55 Відповісти
Навіщо обговорювати "документи", достовірність яких невідома?

Це безглуздо.
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13.04.2023 09:38 Відповісти
В документах указано, что речь идёт о KIA. Это убитые в бою. Не учитываются санитарные потери (умершие во время боевых действий, умершие от ран после и т.д.). Кроме того не учитываются огромные потели сепаратистов ОРДЛО по крайней мере до сентября-октября 22 года, когда они были включены в состав ВС РФ. Не учитываются потери наёмников и зэков Вагнера (т.к. их нереально посчитать). Так, что это такое себе.
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13.04.2023 10:40 Відповісти
Нехай американська розвідка порахує на цвинтарях - у кожному кацапському місті , безкінечні хрести на свіжих могилах - з прапорами аквафреша , і додасть сюди ще мінімум таке ж саме число тих хто навіки залишився в українському чорноземі непохований . Замість того щоб розповідати різні байки .
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13.04.2023 10:50 Відповісти
Це ще що за лівацький іобmвoіумamь?

В тексті т.зв. матеріалу Цензора НЕ має доданих даних втрат українських патріотів і смердючого свинособачого бидла.

Цензор, правте --- бо вас заплюють.

І є за що!
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13.04.2023 11:13 Відповісти
Щось забагато українських втрат порахували. За даними Генштабу, загинуло 5-6 тисяч українських вояків. У той же час втрати російської армії становлять понад 200 тис. без ОРДЛО та Вагнера. Якщо з ними, то близько 300 тисяч загиблих.
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13.04.2023 15:26 Відповісти
И у вас это вопросов конечно не вызывает, особенно учитывая какой перевес у кацев по арте?
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13.04.2023 17:39 Відповісти
сколько ботов кацапских ,ужас, Пригожин наверное ещё нанял дополнительно 😁
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13.04.2023 17:59 Відповісти
У вінниці в газеті 33 канал щосереди публікують фото та де загинули бійці з вінничини.так що якщо в когось є ,,бажання" порахувати кількість загиблих бійців ,беріть підшивку,і ,,вперед".все офіційно.правда публікують фото і данні загиблих по факту похоронів бійців.тих хто пропав без вісті не вказано.а раптом десь в полоні,живі.а поранених ,то так,дуже багато,про це в вінниці багато що знають,але не публікують з відомих причин.місцеві лікарі то в ,,курсі".
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14.04.2023 10:01 Відповісти
похоже.
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14.04.2023 10:13 Відповісти
 
 