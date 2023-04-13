Україна засмучена песимістичною оцінкою США щодо успіху контрнаступу, - Politico

Представники української влади засмучені витоком США щодо оцінки контрнаступу, де йдеться про те, що Україні вдасться отримати "скромні територіальні здобутки". Українські посадовці вважають, що США вкотре недооцінюють можливості ЗСУ.

Про це йдеться в публікації Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Українські високопосадовці розповіли журналістам, що засмучені витоком "цілком таємної" лютневої оцінки, яка свідчить про те, що Україна отримає лише "скромні територіальні здобутки" від запланованого контрнаступу.

Газета The Washington Post, яка повідомила про цей документ у понеділок, заявила, що він є частиною витоку секретних даних американської розвідки про війну в Україні, Китаї, Ізраїлі та інших гарячих точках світу.

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Київ заявляє, що документ свідчить про те, що США вкотре недооцінюють можливості Збройних сил України.

Так, людина, яка контактує з високопоставленими чиновниками в Києві заявила, що "ті ж самі люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, зараз зливають шкідливу і не менш безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу".

Журналісти також цитують представника українського оборонного відомства.

"Є люди, які продовжують сумніватися щодо військових шансів України в контрнаступі, але ми довели, що всі вони помиляються", - заявив представник Міноборони.

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За його словами, прогнози щодо шансів України "не відповідають дійсності": "Це дає нам підстави для підозр щодо того, наскільки серйозно США підтримують цілі України з повного витіснення Росії з країни".

Джерело в українському уряді заявило, що такі настрої широко поширені в Кабміні.

Усі співрозмовники ЗМІ говорили анонімно, щоб детально розповісти про чутливі внутрішні дискусії в Україні.

У Politico вважають, що ці коментарі дають зрозуміти, що США та Україна не настільки синхронізовані, як стверджують обидві країни через 14 місяців війни.

"Це також може свідчити про зменшення довіри між Вашингтоном і Києвом напередодні вирішальних кількох місяців бойових дій, які можуть диктувати хід війни з Росією.

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Оскільки Росія контролює 20 відсотків території України, є надія, що контрнаступ, навіть при зменшенні поставок, змусить московські війська і найманців покинути країну, в яку вони вторглися", - пише видання.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".