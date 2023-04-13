Крим необхідно звільнити для гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Звільнення Криму є необхідним для гарантування цілковитої безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для забезпечення 100-відсоткової безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений. І він буде звільнений. Крим знову повернеться в українську родину, як це було в 1991 році. Крим - це Україна", - зазначив Резніков.
Він також наголосив на важливості свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях, яка веде до "продовольчої безпеки" для світу та економічної - для України.
"Україна зробить усе необхідне для звільнення Криму", - додав Резніков.
Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.
Будь ласка, зачекайте...
Его герой - учитель истории и географии Ипполит Ипполитыч - «или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно». Так, он вполне серьезно сообщал, что «лето не то что зима», что «без пищи человек не может существовать» и т. д. И даже умирая, будучи в бреду, он говорил только очевидные вещи: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...»
Таке враження, що ці балаболки не знають, що в мережі залишається доступ до того, що вони мололи раніше.