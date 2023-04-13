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Крим необхідно звільнити для гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

резніков

Звільнення Криму є необхідним для гарантування цілковитої безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на Чорноморській безпековій конференції Міжнародної Кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Для забезпечення 100-відсоткової безпеки і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях Крим має бути звільнений. І він буде звільнений. Крим знову повернеться в українську родину, як це було в 1991 році. Крим - це Україна", - зазначив Резніков.

Він також наголосив на важливості свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях, яка веде до "продовольчої безпеки" для світу та економічної - для України.

"Україна зробить усе необхідне для звільнення Криму", - додав Резніков. 

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

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Топ коментарі
+15
Поправка - необхідно звільнити не тільки Крим , а й Рєзнікова.
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13.04.2023 19:26
+8
А може Крим це Україна. Перше за все, а потім і інфраструктура.
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13.04.2023 19:26
+8
Резнікова спочатку треба посадити.
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13.04.2023 19:39
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А може Крим це Україна. Перше за все, а потім і інфраструктура.
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13.04.2023 19:26 Відповісти
Поправка - необхідно звільнити не тільки Крим , а й Рєзнікова.
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13.04.2023 19:26 Відповісти
Резнікова спочатку треба посадити.
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13.04.2023 19:39 Відповісти
Гиганта мыслей за решетку?
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13.04.2023 21:10 Відповісти
100% Це легше і дешевше, а точніше економніше для бюджету.
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13.04.2023 21:27 Відповісти
Коли навіть Капітанові Очевидність нема що сказати, він верзе абищо, тіко б не мовчати.
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13.04.2023 19:27 Відповісти
Из рассказа «Учитель словесности» А. П.Чехова.
Его герой - учитель истории и географии Ипполит Ипполитыч - «или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно». Так, он вполне серьезно сообщал, что «лето не то что зима», что «без пищи человек не может существовать» и т. д. И даже умирая, будучи в бреду, он говорил только очевидные вещи: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...»
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13.04.2023 19:32 Відповісти
Якщо він мовчатиме, то хтось може подумати, що він розумний! А так все по-чесному - видно, що дурень!
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13.04.2023 19:54 Відповісти
Яке ж воно нікчемне...
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13.04.2023 19:28 Відповісти
Та кадри зеленського всі такі - або агенти, або нікчеми. Єдине, що вміють так це розкрадати кошти!
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13.04.2023 19:50 Відповісти
резніков--- ти зовсім про лотки для яець забув..
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13.04.2023 19:38 Відповісти
Ліпше так зельониє любителі розказувати всім відомі істини трудились з початку приходу до влади. Коли народ їм тупо повірив.
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13.04.2023 20:19 Відповісти
Все просто - зберуться буданов, рєзніков та данілов і звільнять до літа Крим! Сам буданов говорив про таке звільнення (до літа)!
Таке враження, що ці балаболки не знають, що в мережі залишається доступ до того, що вони мололи раніше.
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13.04.2023 20:22 Відповісти
а би ляпнуть...
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13.04.2023 20:27 Відповісти
Резніков, займайся з маляршою яйцями, а як і коли звільняти Крим розбереться Залужний. Бо, якщо такі специ, як ти, будуть займатися звільненням Криму, як ти займався яйцями,то горе для України.
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13.04.2023 22:43 Відповісти
 
 