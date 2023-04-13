Російська агресія розхитує також і Азію, - посол Японії Уєда
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Війна Росії проти України є проблемою не лише для Європи, а й для Азії.
Про це сказав посол Японії Хіроші Уєда під час Першої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російська агресія проти України розхитує саму основу міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії. Вона заслуговує на суворе засудження як порушення міжнародного права…Спроби змінити статус-кво за допомогою сили, як це зараз робить Росія, не можна толерувати ніде в світі", - сказав дипломат.
Він запевнив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, міцно стоїть разом з народом України.
За словами дипломата, Японія працюватиме у тісній координації з міжнародним співтовариством заради якнайскорішого відновлення миру та відбудови України. Японія також відіграє важливу роль як головуюча в групі G7, яка ніколи не була такою важливою як сьогодні, сказав посол.
Він нагадав, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида минулого місяця відвідав Київ та заявив про готовність захищати міжнародний порядок шляхом підтримки України та запровадження жорстких санкцій проти РФ.
До цього часу Токіо надав підтримку Україні та сусіднім з нею державам в обсязі 7,6 млрд дол доларів, поінформував посол.
Уєда звернув увагу на те, що міністр закордонних справ Японії Йошимаса Хаяши днями взяв участь у зустрічі голів МЗС НАТО та представив нову національну стратегію, яка передбачає посилення співробітництва з Альянсом та іншими партнерами в умовах найбільшої небезпеки останніх десятиліть.
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