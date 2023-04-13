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Російська агресія розхитує також і Азію, - посол Японії Уєда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

уєда,хіроші

Війна Росії проти України є проблемою не лише для Європи, а й для Азії.

Про це сказав посол Японії Хіроші Уєда під час Першої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної кримської платформи в Бухаресті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російська агресія проти України розхитує саму основу міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії. Вона заслуговує на суворе засудження як порушення міжнародного права…Спроби змінити статус-кво за допомогою сили, як це зараз робить Росія, не можна толерувати ніде в світі", - сказав дипломат.

Він запевнив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом, міцно стоїть разом з народом України.

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За словами дипломата, Японія працюватиме у тісній координації з міжнародним співтовариством заради якнайскорішого відновлення миру та відбудови України. Японія також відіграє важливу роль як головуюча в групі G7, яка ніколи не була такою важливою як сьогодні, сказав посол.

Він нагадав, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида минулого місяця відвідав Київ та заявив про готовність захищати міжнародний порядок шляхом підтримки України та запровадження жорстких санкцій проти РФ.

До цього часу Токіо надав підтримку Україні та сусіднім з нею державам в обсязі 7,6 млрд дол доларів, поінформував посол.

Уєда звернув увагу на те, що міністр закордонних справ Японії Йошимаса Хаяши днями взяв участь у зустрічі голів МЗС НАТО та представив нову національну стратегію, яка передбачає посилення співробітництва з Альянсом та іншими партнерами в умовах найбільшої небезпеки останніх десятиліть.
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тому давайте гроші і зброю - це єдине що зупинить агресію
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13.04.2023 23:01 Відповісти
ЧЕМ БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПУТИНА, ТЕМ МЕНЬШЕ ОН НАСРЁТ !!!
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13.04.2023 23:13 Відповісти
Гнойник надо АмПутировать!
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13.04.2023 23:47 Відповісти
А все это потому, что бывшие жертвы российской агрессии не использует такой случай для расшатывания Помойки. Если каждая страна заявила бы о претензиях на территории которые в прошлом оккупировали рашисты - кремлевский трон зашатался бы как под 100 бальным землетрясением.
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13.04.2023 23:48 Відповісти
пора кое кому напомнить Нанкин
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14.04.2023 06:11 Відповісти
Дурной пример заразителен, а особенно, если он безнаказан, путлеровский беспредел

вдохновляет ему подобных диктаторов на безрассудные действия, в Северной Корее ожил

дебилоид ын, который пугает мир своим ядерным оружием, китаёзо себе бряцает оружием перед

носом у Тайваня, белорусский шизофреник в ожидании получения ядерного оружия уже готовит

запугивающие речи, пора всем миром остановить эту чуму 21-го века, пока она не погубила мир.
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14.04.2023 08:04 Відповісти
Сжатая в единый кулак воля миролюбивых народов всей Земли
ДОЛЖНА принудительно вернуть россию в стойло её
государственных границ ,по состоянию на 1991 год .

Это ОБЯЗАННОСТЬ нынешнего поколения перед будущими .
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14.04.2023 09:47 Відповісти
 
 