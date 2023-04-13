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Российская агрессия расшатывает также и Азию, - посол Японии Уеда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

уєда,хіроші

Война России против Украины является проблемой не только для Европы, но и Азии.

Об этом сказал посол Японии Хироши Уеда во время Первой Черноморской конференции безопасности Международной крымской платформы в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская агрессия против Украины расшатывает саму основу международного порядка не только в Европе, но и в Азии. Она заслуживает строгого осуждения как нарушения международного права… Попытки изменить статус-кво с помощью силы, как это сейчас делает Россия, нельзя терпеть нигде в мире", - сказал дипломат.

Он заверил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, крепко стоит вместе с народом Украины.

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По словам дипломата, Япония будет работать в тесной координации с международным сообществом ради скорейшего восстановления мира и восстановления Украины. Япония также играет важную роль как председательствующая в группе G7, которая никогда не была столь важна как сегодня, сказал посол.

Он напомнил, что премьер-министр Японии Фумио Кишида в прошлом месяце посетил Киев и заявил о готовности защищать международный порядок путем поддержки Украины и введения жестких санкций против РФ.

К этому времени Токио оказал поддержку Украине и соседним с ней государствам в объеме 7,6 млрд долларов, проинформировал посол.

Уеда обратил внимание на то, что министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши на днях принял участие во встрече глав МИД НАТО и представил новую национальную стратегию, предусматривающую усиление сотрудничества с Альянсом и другими партнерами в условиях наибольшей опасности последних десятилетий.
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тому давайте гроші і зброю - це єдине що зупинить агресію
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13.04.2023 23:01 Ответить
ЧЕМ БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПУТИНА, ТЕМ МЕНЬШЕ ОН НАСРЁТ !!!
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13.04.2023 23:13 Ответить
Гнойник надо АмПутировать!
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13.04.2023 23:47 Ответить
А все это потому, что бывшие жертвы российской агрессии не использует такой случай для расшатывания Помойки. Если каждая страна заявила бы о претензиях на территории которые в прошлом оккупировали рашисты - кремлевский трон зашатался бы как под 100 бальным землетрясением.
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13.04.2023 23:48 Ответить
пора кое кому напомнить Нанкин
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14.04.2023 06:11 Ответить
Дурной пример заразителен, а особенно, если он безнаказан, путлеровский беспредел

вдохновляет ему подобных диктаторов на безрассудные действия, в Северной Корее ожил

дебилоид ын, который пугает мир своим ядерным оружием, китаёзо себе бряцает оружием перед

носом у Тайваня, белорусский шизофреник в ожидании получения ядерного оружия уже готовит

запугивающие речи, пора всем миром остановить эту чуму 21-го века, пока она не погубила мир.
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14.04.2023 08:04 Ответить
Сжатая в единый кулак воля миролюбивых народов всей Земли
ДОЛЖНА принудительно вернуть россию в стойло её
государственных границ ,по состоянию на 1991 год .

Это ОБЯЗАННОСТЬ нынешнего поколения перед будущими .
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14.04.2023 09:47 Ответить
 
 