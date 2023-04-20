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Зеленський (17431) ППО (1824)

Ми отримаємо більш потужні системи ППО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений у отриманні у майбутньому потужніших систем ППО.

"Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, Україна, дуже серйозні. Але мають бути – і, певен, будуть – потужніші", - сказав він у відеозверненні у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто своєю точністю та швидкістю забезпечує ефективність тієї зброї, яка з'явилася у нашої держави!", - зазначив він.

"Протягом доби наші воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має якнайшвидше побудувати багаторівневу систему ППО/ПРО, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
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20.04.2023 00:46
+21
Олег Коростельов: Україна здатна розробити власний комплекс ППО з дальністю 100 км за кілька років, вартість подібної розробки складе $30-50 млн

16 липня 2020,

https://defence-ua.com/news/oleg_korostelov_ukrajina_zdatna_rozrobiti_vlasnij_kompleks_ppo_z_dalnistju_100_km_za_kilka_rokiv-1196.html

КБ "Луч" не одержало ні копійки....
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20.04.2023 00:57
+19
Стріла-10 «Луч»Варіант модернізації розроблений КБ «Луч», вперше представлений (тобто діючий екземпляр) в червні 2021 року

Ракета наводиться на ціль лазерним променем, тобто аналог британського Starstreak, але з максимальною дальність стрільби вдвічи більше - 10 км.

КБ "Луч" не одержало ні копійки....
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20.04.2023 01:05
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20.04.2023 00:46 Відповісти
Дякую. Давно так не сміявся. В натюрморті трохи сумно без аферистовича зі спиждженим гранатометом і данілова з пакетом "Мівіни".
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20.04.2023 01:05 Відповісти
Хто стоїть за злочинними диверсіями проти українського ракетобудування
с 6:00
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20.04.2023 00:49 Відповісти
если читать - то здесь.
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20.04.2023 00:51 Відповісти
Олег Коростельов: Україна здатна розробити власний комплекс ППО з дальністю 100 км за кілька років, вартість подібної розробки складе $30-50 млн

16 липня 2020,

https://defence-ua.com/news/oleg_korostelov_ukrajina_zdatna_rozrobiti_vlasnij_kompleks_ppo_z_dalnistju_100_km_za_kilka_rokiv-1196.html

КБ "Луч" не одержало ні копійки....
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20.04.2023 00:57 Відповісти
Стріла-10 «Луч»Варіант модернізації розроблений КБ «Луч», вперше представлений (тобто діючий екземпляр) в червні 2021 року

Ракета наводиться на ціль лазерним променем, тобто аналог британського Starstreak, але з максимальною дальність стрільби вдвічи більше - 10 км.

КБ "Луч" не одержало ні копійки....
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20.04.2023 01:05 Відповісти
3СУ-23-4М-А1 «Рокач» - український зенітний ракетно-артилерійський комплекс малого радіусу дії, модифікація радянського комплексу ЗСУ-23-4 «Шилка». Ключове оновлення - радар установки замінений на РЛС з цифровою антенною решіткою «Рокач-АС», а також встановлено чотири зенітні керовані ракети ближнього радіуса дії

комплекс розроблявся з 2015 по 2019 р. У 2020 р. успішно пройшов випробування, в серию не пішов бо...

КБ Артем не отримало замовлень....
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20.04.2023 01:13 Відповісти
ми не будемо мати власної системи ППО, бо...

Україні потрібен ГЕТЬМАН !!!!!
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20.04.2023 01:15 Відповісти
А потім янелох вищав закрийте небо та дайте ппо
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20.04.2023 10:48 Відповісти
тогда тарану с хомчаком это нахер не нужно было. Работы велись на средства зарубежного заказчика. И в июне 21-го года на выставке был представлен не действующий комплекс, а макет.
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20.04.2023 01:29 Відповісти
syl´ne video
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20.04.2023 01:05 Відповісти
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20.04.2023 00:52 Відповісти
Цікаво,а він розуміє,про що говорить?А більш потужні це які?
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20.04.2023 00:53 Відповісти
"какаяразніца"™
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20.04.2023 01:00 Відповісти
ЗРК "Звезда Смерти".
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20.04.2023 01:02 Відповісти
гиперболоид
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20.04.2023 01:48 Відповісти
Будемо жити (можливо) як Ізраїль та Іран..... але це у тому випадку - кол куйло не здохне і москальські гниди не повилазяяють з середини...
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20.04.2023 00:55 Відповісти
З цим придурком якось похмуро виглядає майбутнє
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20.04.2023 00:57 Відповісти
Одне вселяє надію всіх їх можна поміняти .... доведено .... помаранчевою і майданом...
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20.04.2023 01:00 Відповісти
Если созедать и созерцать...а если жизнь прожить, бороться и в результате слать русьнявим гробы на Тагил и на Самару показывая им их место...

ну а новое поколение украинцев и не помнит что такое совок... а русня на на него дрочит .... вот где ментальный излом случился......

ну и ещё + не забываем влияние капиталов и договорняки...
20 лет прожито не зря!...
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20.04.2023 01:38 Відповісти
виглядає хіба що ізза рогу, а ми в цей час проходимо повз.
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20.04.2023 01:04 Відповісти
вы сейчас про какого придурка? я лайкнул за куйло, а потом задумался о ком вы
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20.04.2023 01:16 Відповісти
Про нашого.Поїхав на передову і взяв з собою токсичного Єрмака або проводе засідання ставки без військової освіти(цікаво,що він там гундосить).
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20.04.2023 01:43 Відповісти
Який молодець,вчора був на передку,провідав ранених у шпиталі,провів бесіду зі спікером Палати представників Конгресу США Маккарті,а сьогодні відосик,а завтра засідання ставки .Дипломат,актор,генералісимус і простий криворіжський хлопець
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20.04.2023 01:12 Відповісти
лабух, пекарь, поп, аптекарь..
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20.04.2023 01:20 Відповісти
здається в Україні вже треба вводити посаду англійської королеви, яка править, але не керує
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20.04.2023 01:27 Відповісти
а если еще раз найдутся 73% умного наріда і виберуть парламент какаяразицапоприколу?
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20.04.2023 01:50 Відповісти
служил Гаврила хлебопеком
Гаврила булки испекал
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20.04.2023 06:10 Відповісти
грьобане неголене базікало...
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20.04.2023 01:13 Відповісти
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20.04.2023 01:14 Відповісти
а КБ Луч тим часом виготовляє Стугни з інтерфейсом арабською вьязью.
і тепер оператор лейтенант Тетяна Чорновол після пострілу кричить
"Слава Україні !
Аллах акбар !"

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20.04.2023 01:23 Відповісти
вчимося читати поміж рядків - отже, ні атакамсів ні ф-16 нам найближчим часом не світить.
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20.04.2023 02:56 Відповісти
Якби вдалося завалити божевільного орківського фюрера (навіть при тому, що він вже виплекав зі своєї біомаси величезну зграю не менш божевільних вбивць), такий подарунок був би цінніший для України (і планети) за будь-яку найефективнішу систему ППО.
Втім це чудовисько напевне використовує двійників,
воно винне у смерті багатьох десятків тисяч людей, але сама ця амеба дуже боїться смерті.
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20.04.2023 05:19 Відповісти
их там 140 миллионов
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20.04.2023 09:12 Відповісти
Не верьте, слухи сильно преувеличены, парашенские независимые эксперты уверяют, шо не более ста.
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20.04.2023 10:32 Відповісти
Спасибо, прям легче стало ))))
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20.04.2023 10:49 Відповісти
Він думає відповідати за злочін з призначенням руzких кротів на посади?
Ігнор не допоможе з відповідальностью.
Але, Пісюніст де Баканов?
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20.04.2023 09:19 Відповісти
 
 