Ми отримаємо більш потужні системи ППО, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський упевнений у отриманні у майбутньому потужніших систем ППО.
"Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, Україна, дуже серйозні. Але мають бути – і, певен, будуть – потужніші", - сказав він у відеозверненні у середу, передає Цензор.НЕТ.
"Дякую всім, хто своєю точністю та швидкістю забезпечує ефективність тієї зброї, яка з'явилася у нашої держави!", - зазначив він.
"Протягом доби наші воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів", - зазначив він.
Топ коментарі
+24 Voc Vox
показати весь коментар20.04.2023 00:46
+21 Алекс Мышкевич
показати весь коментар20.04.2023 00:57
+19 Алекс Мышкевич
показати весь коментар20.04.2023 01:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
с 6:00
16 липня 2020,
https://defence-ua.com/news/oleg_korostelov_ukrajina_zdatna_rozrobiti_vlasnij_kompleks_ppo_z_dalnistju_100_km_za_kilka_rokiv-1196.html
КБ "Луч" не одержало ні копійки....
Ракета наводиться на ціль лазерним променем, тобто аналог британського Starstreak, але з максимальною дальність стрільби вдвічи більше - 10 км.
КБ "Луч" не одержало ні копійки....
комплекс розроблявся з 2015 по 2019 р. У 2020 р. успішно пройшов випробування, в серию не пішов бо...
КБ Артем не отримало замовлень....
Україні потрібен ГЕТЬМАН !!!!!
ну а новое поколение украинцев и не помнит что такое совок... а русня на на него дрочит .... вот где ментальный излом случился......
ну и ещё + не забываем влияние капиталов и договорняки...
20 лет прожито не зря!...
Гаврила булки испекал
і тепер оператор лейтенант Тетяна Чорновол після пострілу кричить
"Слава Україні !
Аллах акбар !"
Втім це чудовисько напевне використовує двійників,
воно винне у смерті багатьох десятків тисяч людей, але сама ця амеба дуже боїться смерті.
Ігнор не допоможе з відповідальностью.
Але, Пісюніст де Баканов?