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Польщі важко зрозуміти позицію Угорщини щодо війни Росії проти України, - Рау

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рау

Польща не погоджується з позицією Угорщини щодо війни в Україні, і це впливає на відносини між Варшавою і Будапештом і в середині Вишеградської групи (V4).

Про це в інтерв’ю хорватському виданню Jutarnji List заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не згодні з позицією Угорщини щодо війни в Україні і нам важко її зрозуміти і прийняти", - сказав Рау, додаючи, що це "на жаль, впливає на двосторонні відносини" Варшави й Будапешта.

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Він підкреслив, що відсутність консенсусу щодо війни в Україні є також "серйозною проблемою" і для функціонування Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, V4). Утім це не означає припинення 32-річної співпраці в цьому форматі: співробітництво в межах V4 триватиме у тих сферах, де це можливо, зокрема в межах ЄС.

Торкаючись ситуації в Україні і питання "щодо можливості початку мирних переговорів" глава польської дипломатії підкреслив, що "саме Україна має вирішувати про можливий початок і форму мирних переговорів".

"На сьогодні у поведінці Росії нічого не вказує на її готовність вести переговори", - зауважив глава МЗС Польщі.

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Він наголосив, що нинішня ситуація на фронті підкреслює необхідність "збільшення військової підтримки, яка надається Україні".

"Польща у цій сфері є одним із лідерів. Лише перемога України дає шанси на тривалий і справедливий мир", - сказав Рау.

Польський міністр визнав, що найбільшою загрозою для європейського контингенту на сьогодні є активність Росії.

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"Архітектура безпеки Європи повинна концентруватися на потужній обороні, стримуванні та міцних трансатлантичних зв’язках. Вона має базуватися на повазі до міжнародного права, територіальної цілісності та суверенітету держав, а також можливості вільного вибору своїх партнерів і альянсу", - додав Рау.

Автор: Ольга Лузан
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Венгрия это такое государство "западло" в Европе, которое пытается пропетлять для своей выгоды. Не пытайтесь его понять, относитесь к нему как к "западло". Выгоняйте отовсюду и не имейте с ним дел, так как результат всегда один.
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20.04.2023 16:05 Відповісти
Теж мені біном Ньютона. Позиція як позиція. Рачки з кацапськім буєм в роті і кацапськими грошима в сраці.
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20.04.2023 16:06 Відповісти
Кацапи платять, угорці тявкають.
Плюс величезні понти, що лишилися з часів Австро-Угорщини.
Що тут не зрозумілого?
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20.04.2023 16:08 Відповісти
Позицію хвойди може зрозуміти лише інша хвойда!
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20.04.2023 16:09 Відповісти
Можливо тому що Польща воювала проти Гітлера, а венгри за?!
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20.04.2023 16:15 Відповісти
Мені, наприклад, неважко зрозуміти. Орбан - гандон та проплачена кремлівська потвора
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20.04.2023 16:18 Відповісти
Перекладаючи на дуже дипломатичну, вони саме це хотіли сказати.
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20.04.2023 19:51 Відповісти
Зауральські йовбики,що їм дивуватись,1956 рік вже давно забули...
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20.04.2023 18:51 Відповісти
 
 