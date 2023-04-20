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Новини За кордоном
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Китай (1920) зливання інформації (51) ПВК "Вагнер" (1476)

Китай ігнорує запити вагнерівців про надання зброї, - FT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вагнер

У "злитих" документах Пентагону є дані про те, що Китай не відповідає на прохання приватної військової компанії "Вагнера" про передачу озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Видання пише, що у "злитих" документах є інформація про те, що ПВК "Вагнер" зверталася до Пекіну з прохнанням надати боєприпаси та обладнення. На думку авторів матеріалу таке прохання свідчить про впевненість очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у тому, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.

Однак Китай після запиту "не відправляв "вагнерівцям" жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", наводить FT зміст деяких зі "злитих" документів.

Читайте: Єдиним бенефіціаром витоку секретних документів Пентагону є Росія, - Буданов

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

Також читайте: Злиті документи Пентагону можуть бути підробкою, - Кірбі
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Логічно, бо вони з Пукіним співпрацюють, а не з його кухарем....
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20.04.2023 16:58 Відповісти
От і добре. От і дякую.
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20.04.2023 17:02 Відповісти
Пентагон зробив свою справу.Тепер можна спокійно поставляти "вагнерівцям" прикриття пентагонівське є.
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20.04.2023 17:21 Відповісти
"Соединенные Штаты подтвердили, что россияне используют китайские боеприпасы на войне в Украине"(с).
Из космоса,шоли оно попало?
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20.04.2023 19:13 Відповісти
 
 