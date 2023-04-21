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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Станом на 00:35 у всіх областях, крім Чернігівської, оголошено відбій повітряної тривоги.
Станом на 00:43 у Києві та Київській області знов оголошено повітряну тривогу. Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу атаки ворожих дронів.
Згодом повітряна тривога була оголошена на Житомирщині.
На Київщині працює ППО, повідомили в ОВА.
Оголошено повітряну тривогу у Вінницькій області.
Топ коментарі
+7 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар21.04.2023 00:28
+4 Olga Mansika 45aa839e
показати весь коментар21.04.2023 00:41
+3 irenka ko
показати весь коментар21.04.2023 00:51
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є акустична фіксація 😠