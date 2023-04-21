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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні 01

Станом на 00:35 у всіх областях, крім Чернігівської, оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на 00:43 у Києві та Київській області знов оголошено повітряну тривогу. Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу атаки ворожих дронів.

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні 02

Згодом повітряна тривога була оголошена на Житомирщині.

На Київщині працює ППО, повідомили в ОВА.

Оголошено повітряну тривогу у Вінницькій області.

Також читайте: Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу, - ізраїльські ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Що, знову літак злетів в Білорусі? Може час вкоротити йому політ навіть над Мінськом?
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21.04.2023 00:28
+4
Пораділи.Знову тривога.Сміття кацапське ніяк не угомониться
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21.04.2023 00:41
+3
Знову виє, курва.
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21.04.2023 00:51
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Що, знову літак злетів в Білорусі? Може час вкоротити йому політ навіть над Мінськом?
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21.04.2023 00:28 Відповісти
В РФ взлетел, Саваслейка.
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21.04.2023 00:31 Відповісти
В Ірпені зараз сирена. 00:40
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21.04.2023 00:40 Відповісти
Чув начебто літак пролетів, сирену не чую.
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21.04.2023 00:44 Відповісти
Довго думали.Вже відбій
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21.04.2023 00:29 Відповісти
Пораділи.Знову тривога.Сміття кацапське ніяк не угомониться
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21.04.2023 00:41 Відповісти
не могут они на ночь серену потише делать не дают спать,всеравно 99% процентов особенно ночью никуда не бегает по аля типа убежищам подвалам.
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21.04.2023 00:42 Відповісти
Да сейчас еще нормально. А вот летом, когда окна раскрыты - это жесть... Хотя за прошлый год уже почти привык, особо и не обращаешь внимания. Чаще от комариного писка просыпался, чем от сирен.
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21.04.2023 00:53 Відповісти
Летять шахеди на Київ і область ,
є акустична фіксація 😠
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21.04.2023 00:47 Відповісти
Знову виє, курва.
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21.04.2023 00:51 Відповісти
На Київщині ППО працює.
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21.04.2023 01:15 Відповісти
Була в нас коротка, слава Богу
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21.04.2023 08:46 Відповісти
 
 