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Бахмут(Артемівськ) (1482) Маляр Ганна (518)

Міноборони про ситуацію у Бахмуті: Точаться запеклі бої. На окремих ділянках противник подекуди просувається

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,зсу

На Сході триває наступ ворога. Там ворог продовжує наступальні дії на чотирьох напрямках одночасно - Мар’їнський, Авдіївський, Лиманський, Бахмутський.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на більшості з цих напрямків завдяки нашим оборонцям ворогу не вдається просуватись вперед. На цих напрямках наші воїни не лише обороняються, а й активно діють.

"Хто стежить за зведеннями Генштабу, помітив, що ворог цього тижня намагався рухатись ще по двох напрямках - Куп‘янському та Шахтарському. Але наші бійці відбили атаки і ворог не пройшов", - зазначає Маляр.

Вона нагадує, що найгарячішим місцем залишається Бахмут.

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"Таким його робить ворог. Там зараз точаться запеклі бої. Противник атакує. Знищує вщент будинки і споруди. На окремих ділянках подекуди просувається. Разом з тим наші мужні захисники Бахмута здійснюють як оборонні дії, так і активні штурмові. Ворог несе невиправдано високі втрати. Ситуація напружена, але контрольована. Рішення приймаються згідно з військовою доцільністю", - резюмувала чиновниця.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Займатися тим, що не входить в компетенцію посадовця зараз модно. Дєрьмак не дасть збрехати.
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21.04.2023 12:56
+17
Маляр, твоя функція закуповувати яйця для ЗСУ не по 17 грн,, яблука, картоплю, одежу, обувачку..., а як рухаються ворожі сили і як відбиваються наші прокоментує генштаб і речник Головнокомандувача.
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21.04.2023 12:48
+14
Чого ця вирячкувати *******? Що вона за спеціалість у військовій справі?
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21.04.2023 12:53
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Маляр, твоя функція закуповувати яйця для ЗСУ не по 17 грн,, яблука, картоплю, одежу, обувачку..., а як рухаються ворожі сили і як відбиваються наші прокоментує генштаб і речник Головнокомандувача.
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21.04.2023 12:48 Відповісти
Займатися тим, що не входить в компетенцію посадовця зараз модно. Дєрьмак не дасть збрехати.
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21.04.2023 12:56 Відповісти
Мода перейшла в закономірність, Рада через монобільшість ЗЕ та кабмін повні маріонетки ОП.
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21.04.2023 14:45 Відповісти
Не тебе ссыкуну ,решать ,чем должен заниматься заместитель министра обороны. Кто ты ,обсос ,ты сам себе яблок купить не можешь ,а советуешь ,за глобальные проблемы.
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21.04.2023 18:48 Відповісти
Нарешті людина в темі. Я, наприклад, купую яблука на ринку по 22-25 гривень за кіло. Може підскажете чому ця заступниця разом з міністром купують тіж яблука для ЗСУ по 51 гривні. І все шо не купує мо на чолі з резніком все дорожче ніж на ринку у два, два з половиною рази. А якшо взяти яйця по 17 гривень за яйце, при тому, шо в маркетах воно коштує 6 гривень і ті об'єми закупок то виходить дуже глобальна різниця у грошах у різниці. А ось зрізати війсковим зарплатню - мо може, бо грошей не вистачає.
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21.04.2023 19:58 Відповісти
Тю, вы тоже в зебiлiв уродилися. Я купую яблука по 18 грн.
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21.04.2023 22:51 Відповісти
...а яйца в маркете по 45-50грн.
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21.04.2023 22:52 Відповісти
Дык, Карл, - это прайз розницы, а не опта.
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21.04.2023 22:53 Відповісти
45-50 - за десяток. по 45 - мелкие.
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21.04.2023 22:54 Відповісти
Тю, тіпун вам на язик. В Миколаєві Голден, Чемпіон по 25. Зараз. Були по 20 коли мо купувала по 51.
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21.04.2023 23:04 Відповісти
Частично могу ,70 процентов товаров ,в том числе и яблоки , а особенно на рынке ,не обложены налогами .Максимум ,что плотит продавец яблок ,это рыночный сбор ,который идет частному владельцу .Не буду раскрывать тему налогов ,но 20% НДС + все остальные налоги ,значительно повышают цену. С госпоставками ,такое не пройдет. Я не утверждаю ,что нет коррупции , но цену на рынке и фирм поставщиков сравнивать не корректно.
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22.04.2023 08:22 Відповісти
Саме цікаве починається далі( ринок - я не мав на увазі базар) - у маркетах при покупці товара ви тримуєте чек, у яком, згідно закону України, вже є ПДВ. А ціни у маркетах є нижчими ніж на базарчиках. Всі оті товари, шо закуповує мо не є акцизними - тоб то більше ні яких податків не сплачується. Велики гуртовні компаніїї мають ще нижчі ціни ніж у маркетах - бо маркетам теж треба щось заробити. І тіки у мо України ціни у двічі - тричі вищі за ринкові. Була система Прозоро за якою проводились тендри госзакупівель - ні яких проблем все видно і ціни і поставщики. Але зеленский відмінив цю систему - бо як сказав гетьманцев вона недосконала - у нас буде нова. До чого це дійшло відомо всім українцям - керівництво мо краде сотнями міліардів. Якби мо запросила менеджерів того ж атб то ціни для ариії буди в тричі меньші.
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22.04.2023 12:46 Відповісти
Ошибаешься ,многие супермаркеты ,отделы ПО оформляли на частных предпринимателей и ндс не платят.
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22.04.2023 13:18 Відповісти
Як працює мінюст, зараз, у порівнянні з мо. І це враховуючи всі податки. - https://censor.net/ua/news/3409568/tyuremnyky_vpershe_kupyly_kartoplyu_cherez_prozorro_market_vtrychi_deshevshe_vid_minoborony_po_557_grn
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22.04.2023 13:37 Відповісти
Я последних пару месяцев работал с кассовым аппаратом ,давал оф чеки ,но без НДС
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22.04.2023 13:19 Відповісти
Пару месяцев до войны
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22.04.2023 13:20 Відповісти
Ще раз - зеленский та його посіпаки зломали систему Прозоро шоб красти - у вас цей момент без питань. Головне пдв. Мені якось байдуже шо ви порушували закон РРО, якшо ви пп з пдв. Тай справа не у пп, чи базарчиках.
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22.04.2023 13:26 Відповісти
не чего я не порушовав , человек ,то есть предприниматель платит ндс ,если превышает ,определенный оборот ,за год работы . Вы ребенок ,или дилетант , который совсем не знает законов . Легально работать с аппаратом ,но без ндс.
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22.04.2023 23:11 Відповісти
Чого ця вирячкувати *******? Що вона за спеціалість у військовій справі?
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21.04.2023 12:53 Відповісти
Не хочете маляршу-буде абдрістовіч. Варіантів небагато.
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21.04.2023 12:57 Відповісти
Одного не розумію,чому ЗАХІД виділяє кошти на таке прессекретарнелайноо....Чому журналісти не оприлюднять -скірки для бюджету коштує ця нероба! Максимум мінімалку ...
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21.04.2023 22:52 Відповісти
На "окремих" і "подекуди" - лексикон. Навіть брехливі комуністи і то в своїх зведеннях доповідали про залишені населені пункти.
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21.04.2023 14:13 Відповісти
після того як їх залишали комуняки зняті з гіляки, то вже були не населені пункти, а суцільні пожарища
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21.04.2023 14:40 Відповісти
Які пожарища, німці маршем пройшли Україну, Київ трохи затримав а потім на лівобережній частині велике оточення і все.
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21.04.2023 15:48 Відповісти
"... имеются отдельные недостатки: в отдельных магазинах отсутствует "Отдельная" колбаса..."
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21.04.2023 14:50 Відповісти
Районный цент ,Бахмут ,который вторая армия мира берет второй год ,районный центр ,не областной , точнее берет все это время в рот . До сих пор не взят и не оставлен.+- поделен пополам .
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21.04.2023 18:55 Відповісти
А рот брехливый у тебя ,как у пса шелудивого.
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21.04.2023 18:56 Відповісти
Село Бамут эта же армия брала 14 месяцев, все разрушив. Потом снесли Грозный и взяли его. И здесь такая же тактика сплошного уничтожения, они сейчас никуда не спешат, людей которые прошли срочку и даже боевые действия у них хватает, с чем у нас проблемы. Так что не так все радужно впереди.
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21.04.2023 19:48 Відповісти
Шось, Маляр, ти трошки нещира, коли кажеш, що "ворог несе невиправдано високі втрати"! Вже десь с два останні тижні за зведеннями Генштабу ЗСУ кількість знищених рашистських загарбників коливається у межах 500-660 одиниць!
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21.04.2023 14:39 Відповісти
По твоєму цього мало???
Якщо з нашої сторони гине навіть у два рази менше, то це колосальні втрати🤬
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21.04.2023 18:20 Відповісти
Читаю коментарі і не розумію, чи то пишуть тільки москальські боти, чи і наші таке можуть писати.
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21.04.2023 17:42 Відповісти
Ну це такий рівень довіри до нашої брехливо-крадійковатої влади! Вам з Канади таке не зрозуміти!
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21.04.2023 17:48 Відповісти
Вчора в Одесі поховали трьох, сьогодні у Львові.------це те, що знаю.
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22.04.2023 06:44 Відповісти
Не вірю!
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21.04.2023 23:57 Відповісти
 
 