Проти Туска почали розслідування про зловживання владою
Прокуратура Польщі розпочала проти лідера опозиції Дональда Туска розслідування щодо ймовірного зловживання владою 10 років тому, коли він був главою уряду.
Про це повідомила прокуратура Варшави, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.
У прокуратурі Варшави розповіли, що почали розслідування за запитом польського бізнесмена Марека Фаленти.
Фалента відбув у в’язниці 2,5 роки за те, що у 2013-2014 роках потайки записував у варшавських ресторанах розмови польських політиків та бізнесменів. Розмови були оприлюднені у польських ЗМІ у 2014 році, і невдовзі по цьому Туск облишив Польщу, щоб обійняти президента Євроради. Публікація спричинила скандал, який призвів до поразки у 2015 році центристського, проєвропейського уряду, очолюваного його партією "Громадянська платформа". На його місце було обрано нинішню консервативну правлячу партію.
У прокуратурі Варшави заявили, що мета розслідування - "перевірка обставин, зазначених у повідомленні про правопорушення".
Фалента твердить, що Туск зловживав повноваженнями, наказавши провести перевірку компанії, якою він керував і яка імпортувала російське вугілля в Польщу.
"На думку сторони, що повідомила, злочин мав полягати в перевищенні службових повноважень у зв'язку з втручанням у справи комерційної юридичної особи і примусом її припинити свою діяльність", - сказала у своїй заяві Александра Скшинярж, прессекретар окружної прокуратури у Варшаві.
Допитувати Туска прокуратура поки що не планує.
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Туск виступав проти імпорту вугілля з рахи, тим самим спричинивши тиск на бідненького бізнесмена.