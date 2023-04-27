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Новини
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Проти Туска почали розслідування про зловживання владою

туск,дональд

Прокуратура Польщі розпочала проти лідера опозиції Дональда Туска розслідування щодо ймовірного зловживання владою 10 років тому, коли він був главою уряду.

Про це повідомила прокуратура Варшави, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

У прокуратурі Варшави розповіли, що почали розслідування за запитом польського бізнесмена Марека Фаленти.

Фалента відбув у в’язниці 2,5 роки за те, що у 2013-2014 роках потайки записував у варшавських ресторанах розмови польських політиків та бізнесменів. Розмови були оприлюднені у польських ЗМІ у 2014 році, і невдовзі по цьому Туск облишив Польщу, щоб обійняти президента Євроради. Публікація спричинила скандал, який призвів до поразки у 2015 році центристського, проєвропейського уряду, очолюваного його партією "Громадянська платформа". На його місце було обрано нинішню консервативну правлячу партію.

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У прокуратурі Варшави заявили, що мета розслідування - "перевірка обставин, зазначених у повідомленні про правопорушення".

Фалента твердить, що Туск зловживав повноваженнями, наказавши провести перевірку компанії, якою він керував і яка імпортувала російське вугілля в Польщу.

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"На думку сторони, що повідомила, злочин мав полягати в перевищенні службових повноважень у зв'язку з втручанням у справи комерційної юридичної особи і примусом її припинити свою діяльність", - сказала у своїй заяві Александра Скшинярж, прессекретар окружної прокуратури у Варшаві.

Допитувати Туска прокуратура поки що не планує.

Автор: 

Польща (8486) розслідування (2268) Туск Дональд (513) зловживання (76)


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Топ коментарі
+5
туск - це той шо змовився із кацапами і фальсифікував/саботував розслідування загибелі літака качинського?
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27.04.2023 10:49
+3
і в Польщі свої Зеленські
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27.04.2023 10:40
+3
Почалися рухи у Польщі, кінцева мета яких -прийти, в решті-решт на уклін до московіі і припинити підтримку України. Протести фермерів з тої ж опери. Вносити хаос і роздріб це їх стиль. Розділяй і володарюй.
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27.04.2023 11:06
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Туск облишив Польщу, щоб обійняти президента Євроради. Джерело:

Гомік?
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27.04.2023 10:36 Відповісти
А обіймаються лише голубі? Що за фіксація дивна
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27.04.2023 10:54 Відповісти
А хіба я про колір писАв?
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27.04.2023 10:57 Відповісти
і в Польщі свої Зеленські
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27.04.2023 10:40 Відповісти
туск - це той шо змовився із кацапами і фальсифікував/саботував розслідування загибелі літака качинського?
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27.04.2023 10:49 Відповісти
Саме так!!!
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27.04.2023 13:57 Відповісти
"друг" меркельші і куйла.Туск , не захотів летіти літаком в Смоленськ.Мабуть був в курсі, що рашисти борт знищуть...???
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27.04.2023 11:05 Відповісти
Друг ***** та меркельши?
Не захотів летіти літаком в смоленськ?
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27.04.2023 11:15 Відповісти
Як повідомлялося, 10 квітня 2010 року біля військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину. В результаті катастрофи загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту: президентське подружжя Лєха і Марії Качинських, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі, громадські активісти.
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27.04.2023 16:52 Відповісти
зате, обраний дебілами Яниковощ, одразу літачок собі прикупив для перельотів, хоча для поклонів на кацапії, міг і гіперлуп прокопати до бункера *****? Основне, що присвята ТЮлька як і завжди- невинно ватная.
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27.04.2023 11:53 Відповісти
Що за ідіотизм?
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27.04.2023 13:58 Відповісти
Звідкіля мені знати, що тобі не так ТЮльок? Спробуй відійти від дзеркала чи монітора або вимкни зебілозализон, має допомогти.
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27.04.2023 14:08 Відповісти
Почалися рухи у Польщі, кінцева мета яких -прийти, в решті-решт на уклін до московіі і припинити підтримку України. Протести фермерів з тої ж опери. Вносити хаос і роздріб це їх стиль. Розділяй і володарюй.
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27.04.2023 11:06 Відповісти
Бред, в Польше сейчас самое про украинское , самое антироссийские правительство
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27.04.2023 15:33 Відповісти
У польші скоро вибори до сейму.Я що це повязано з виборами,тим більш справа 10й давнини,то дуже прикро.Це моя думка.Пример Украіни та не тіки дуже заразний.
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27.04.2023 12:02 Відповісти
Польща пишеться з великої літери... Та існують такі "дивні" слова, як: приклад, тільки, тим більше та апострофи.
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27.04.2023 13:21 Відповісти
"У той час Польща імпортувала велику кількість вугілля з росії і Туск прагнув це припинити. Після того як "Громадянська платформа" втратила владу 2015 року, імпорт вугілля з Росії до Польщі збільшився, але припинився після повномасштабного вторгнення Росії до України минулого року."

Туск виступав проти імпорту вугілля з рахи, тим самим спричинивши тиск на бідненького бізнесмена.
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27.04.2023 12:30 Відповісти
 
 