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Новини
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Китай став головним постачальником до Росії компонентів для зброї, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

путін,сі,цзіньпін

Китай найбільше з усіх країн світу отримує економічну вигоду від війни Росії проти України. Він купує дешеву російську нафту та постачає до РФ компоненти для зброї.

Такого висновку дійшли журналісти Економічної правди, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували матеріали аналітичного агентства Bruegel і дійшли висновку, що Китай заробляє на війні Росії проти України.

Пекін не запровадив проти Росії санкції - і обсяг експорту китайських товарів до РФ сягнув рекордних показників, починаючи з 2019 року.

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Китай став головним постачальником до Росії компонентів для зброї, - ЗМІ 01

Рекорди б’є і імпорт енергоносіїв з Росії до Китаю. Російська нафта марки Urals зараз на 30% дешевша за еталонну для Заходу марку Brent, і Китай активно купує цей токсичний, але дешевий енергоносій.

Завдяки Китаю Росія зайняла перше місце в рейтингу експортерів нафти, потіснивши Саудівську Аравію. Вона також стала другим за розміром джерелом постачань вугілля після Індонезії та посіла третє місце за обсягом зрідженого природного газу після Австралії та Катару.

Також читайте: Китай має допомогти Україні відновити територіальну цілісність, - Єврокомісія

При цьому Пекін розпалює війну РФ проти України, опосередковано допомагаючи Кремлю виробляти зброю. Йдеться про поставки до РФ деяких критичних компонентів: мікросхем, чипів, електроніки. Схожі тенденції - у телеком обладнанні, комп'ютерній та іншій техніці.

Китай став головним постачальником до Росії компонентів для зброї, - ЗМІ 02

При цьому, як зазначає Економічна правда, звинувачувати лиш Китай не варто. Адже Кремль налагодив паралельні канали імпорту підсанкційних товарів із країн Заходу.

Наприклад, Німеччина, яка формально в декілька разів зменшила свій прямий експорт електроніки в Росію, протягом 2022 року збільшила щомісячні його поставки до Вірменії - з 0,5 млн дол до 4-6 млн дол. А вже звідти цей товар прямував до Російської Федерації. Так, обсяг поставок електроніки з Вірменії у 2022 році зріс у 100 разів - до 100 млн дол.

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Автор: 

Китай (4517) зброя (7438) росія (64958) торгівля (1264)


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Топ коментарі
+23
Ну чого нормально, кацапам компоненти до зброї а нам представника обізнаного в мірнам працесє...
Повертаємось до переговорів в Стамбулі на початку війни, чи як?????
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27.04.2023 14:03
+18
Конче потрібні далекобійні ракети. Без знищення оборонного виробництва і авіації на території улусу - це схоже на гру в одні ворота.
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27.04.2023 14:09
+14
Ну ***** , а теперь скажить, про що ,довбану годину, Зеленский спілкувався з Си.
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27.04.2023 14:10
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Іще таку стежку для захоплення Тайвань витоптали, що можно всім Китаєм топати..
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27.04.2023 14:02 Відповісти
Правильно кажуть - без л0ха, жизнь плоха..
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27.04.2023 14:04 Відповісти
Ну чого нормально, кацапам компоненти до зброї а нам представника обізнаного в мірнам працесє...
Повертаємось до переговорів в Стамбулі на початку війни, чи як?????
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27.04.2023 14:03 Відповісти
Це "міру мір" по- китайські. Агрохімія адабряєт.
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27.04.2023 14:05 Відповісти
Це китайська флейта... вони завжди перескакують полутони...
І це їх слабкість...
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27.04.2023 14:17 Відповісти
та де, не може бути, Китай наш друг, він завжди на боці миру, у Президента і ПО тільки-но спільні точки дотику завібрували по "мирному" китайському плану і бла-бла-бла!
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27.04.2023 14:07 Відповісти
мирнопланці вузькодцьобнуті...
ми вам все повернемо - все, повірте мені....
ми не злопамятні але злі і з памяттю у нас порядок.
чекайте....
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27.04.2023 14:07 Відповісти
Конче потрібні далекобійні ракети. Без знищення оборонного виробництва і авіації на території улусу - це схоже на гру в одні ворота.
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27.04.2023 14:09 Відповісти
Для того щоб в нас зараз були далекобійні ракети потрібно було не бути дебілами в 90-х. Потрібно було не слухати всіх тих Драчів з Яворівськими про "ми покажемо всьому світу яка миролюбива та демократична наша країна". Показали! Бачили очі, що показували, тепер їмо поки не повилязять. А вилізти їм цілком реально.
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27.04.2023 16:24 Відповісти
Розумний, як моя дружина потім.
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27.04.2023 16:36 Відповісти
Чтоб до Китая долетали.
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27.04.2023 19:48 Відповісти
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27.04.2023 14:09 Відповісти
Ну ***** , а теперь скажить, про що ,довбану годину, Зеленский спілкувався з Си.
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27.04.2023 14:10 Відповісти
Як про що, про відкати...
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27.04.2023 14:17 Відповісти
план створювали ,як обдурить український народ , щоб виконать Оманські домовленності
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27.04.2023 14:18 Відповісти
Про Буковель і шашлики.
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27.04.2023 15:15 Відповісти
зі знищенням зеленнею наших ракетних програм в нас остається тільки зелений стон - надайте! - випускайте бубу на понить..
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27.04.2023 14:16 Відповісти
Это давно уже не секрет для всех здравомыслящих людей, беда только в том, что таких людей

очень и очень мало среди мировых политиков и руководителей государств, вся эта слепота

и глухота может закончиться только глобальным катаклизмом, человечество упорно катится

в пропасть и остановить его может только чудо.
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27.04.2023 14:16 Відповісти
це мірових політиків мало, а в нас так ********! - ну ви і дали..
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27.04.2023 14:22 Відповісти
не треба нас дурить, надурені вже.
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27.04.2023 14:24 Відповісти
..это чудо которое может остановить болота мацковии называется ВСУ и оружие стран НАТО
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27.04.2023 14:35 Відповісти
ридарасня с поднебесной своего не упустит...
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27.04.2023 14:31 Відповісти
посланника из хунвейбинии разверните и под зад ногой..Пусть идет за кораблем...
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27.04.2023 14:33 Відповісти
Добвані зелені виродки зроблять все щоб віддалити Україну від Заходу
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27.04.2023 14:34 Відповісти
вони вже марширують в цьому напрямку...
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27.04.2023 14:40 Відповісти
Україна уже ніколи не віддалиться від демократичних країн західного світу, це уже не можливо, якби цього не бажали русняві холуї при владі. Будь-яка спроба відходу від демократії і наближення до рашистської московії вилізе їм боком
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27.04.2023 23:02 Відповісти
буба як би під сдінагогою сидів, не погано б заробляв - талант!
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27.04.2023 14:39 Відповісти
Китай давно определился со своей геополитической позицией. Это позиция антизападная, направленная на создание двухполюсного мира, где одним из полюсов будет Китай, поэтому у ***** и си глобальные интересы совпадают.
Какие мирные планы можно вообще обсуждать с союзникам агрессора?
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27.04.2023 14:41 Відповісти
вчора їб@нько пасматрєл в глаза сі
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27.04.2023 14:42 Відповісти
китайські миротворці, які прагнуть миру..., в цьому твердженні стільки ж правди, скільки й в тому, що на росії повно хороших рускіх, яких ніхто ніколи не бачив...
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27.04.2023 14:45 Відповісти
бурятня срана - ми вже йдемо до вас і ваших самок по адресам а іноді і поюртово.
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27.04.2023 15:15 Відповісти
ну так и у нас вся электроника китайская массово, та же самая... или забыли что ВСУ летает на нескольких десятках тысяч китайских дронов? Китайцы просто рубят бабки и всё.
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27.04.2023 15:19 Відповісти
як наступ буде вдалий? - клован скоорденував.
невдалий? - партнери недодали...
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27.04.2023 15:32 Відповісти
"пусть жівьот кпк і єйо вялікій вождь сі!!" - дружньо гукнула зелена підарня.
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27.04.2023 15:43 Відповісти
А голова партіі слюга народу пропонував взяти методи управління китаю для Украіни.Хтось казав що "слуга народу" це необільшовики.Мабуть і назву придумали не в офісах алігархів а на лубянке.
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27.04.2023 16:05 Відповісти
Ні про які переговори ***** не мріє, бо у своїй хворій уяві вважає Україну не самостійною державою, а бунтівною провінцією, яку треба загнати в стійло. І війна на жаль, буде тривати доти, поки дід не здохне (своєю смертю чи його приберуть), або Україну не візьмуть у НАТО чи хоча б не нададуть гарантії безпеки в межах території, яка не окупована. Ні на перше, ні на друге Захід поки що не готовий
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27.04.2023 16:37 Відповісти
Зеленский. Кто, как не ты, обратишь внимание всего Мира на эту проблему?
Китай явно соскучился по санкциям!
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27.04.2023 17:12 Відповісти
Кому война, кому мать родна. Наживаются, не первые такие в мире, было и до них немало таких.
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27.04.2023 17:42 Відповісти
Це називається виконання Будапештського меморандуму по Китайськи - гарантії безпеки та теріторіальної цілосності звісно для РФ, тому що "українські" керманичи і чиновники - офшорники кажуть що 2 тис. ядерних боєзарядів, відданих Україною не коштують і виїдиного яйця а агресор напевно такою логікою виходить не РФ, а Україна , і ядерну зброю для того щоб її стало меньше в Світі віддала не Україна, а РФ, ну що тут казати? на біле кажуть чорне - тоб-то хто більш бреше той і правий, але-ж у нас яйця по - 17 грн. тото і воно.
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27.04.2023 19:40 Відповісти
Мудрий Сі Цзінь Пень повинен знати, що на чужій біді особливо не розбагатієш...
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27.04.2023 23:27 Відповісти
 
 