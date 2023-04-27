Китай став головним постачальником до Росії компонентів для зброї, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА

Китай найбільше з усіх країн світу отримує економічну вигоду від війни Росії проти України. Він купує дешеву російську нафту та постачає до РФ компоненти для зброї.

Такого висновку дійшли журналісти Економічної правди, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони проаналізували матеріали аналітичного агентства Bruegel і дійшли висновку, що Китай заробляє на війні Росії проти України.

Пекін не запровадив проти Росії санкції - і обсяг експорту китайських товарів до РФ сягнув рекордних показників, починаючи з 2019 року.

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Рекорди б’є і імпорт енергоносіїв з Росії до Китаю. Російська нафта марки Urals зараз на 30% дешевша за еталонну для Заходу марку Brent, і Китай активно купує цей токсичний, але дешевий енергоносій.

Завдяки Китаю Росія зайняла перше місце в рейтингу експортерів нафти, потіснивши Саудівську Аравію. Вона також стала другим за розміром джерелом постачань вугілля після Індонезії та посіла третє місце за обсягом зрідженого природного газу після Австралії та Катару.

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При цьому Пекін розпалює війну РФ проти України, опосередковано допомагаючи Кремлю виробляти зброю. Йдеться про поставки до РФ деяких критичних компонентів: мікросхем, чипів, електроніки. Схожі тенденції - у телеком обладнанні, комп'ютерній та іншій техніці.

При цьому, як зазначає Економічна правда, звинувачувати лиш Китай не варто. Адже Кремль налагодив паралельні канали імпорту підсанкційних товарів із країн Заходу.

Наприклад, Німеччина, яка формально в декілька разів зменшила свій прямий експорт електроніки в Росію, протягом 2022 року збільшила щомісячні його поставки до Вірменії - з 0,5 млн дол до 4-6 млн дол. А вже звідти цей товар прямував до Російської Федерації. Так, обсяг поставок електроніки з Вірменії у 2022 році зріс у 100 разів - до 100 млн дол.

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