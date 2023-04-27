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Столтенберг про розмову Зеленського та Сі: Китай не засудив вторгнення Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає розмову між президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що відбулася 27 квітня, але зазначив, що Пекін досі не засудив вторгнення Росії.

Про це він сказав на пресконференції у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським та президентом Сі. Я також думаю, що важливо, щоб Китай краще розумів перспективи України. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну", - заявив генсек. НАТО.

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Він додав, що "союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирному плану президента Зеленського, який, звичайно, передбачає повну повагу до територіальної цілісності України".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
В нього в Китаї таких Буч десятки, і мільйони замордованих сі дзє пєнєм людей. Кого ви хочете і чим здивувати в Бучі?
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27.04.2023 14:58
+16
А Янєлох це схавав і чекає китайського спєца з мирної здачі територій.
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27.04.2023 14:45
+11
Про що взагалі говорити з союзником нашого ворога? Хіба що про капітуляцію.
Жовтопикі - це противник США і зеленій владі треба визначитись з ким вона.
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27.04.2023 14:49
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А Янєлох це схавав і чекає китайського спєца з мирної здачі територій.
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27.04.2023 14:45 Відповісти
nehai yide, potyagaut' yogo po Bucham
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27.04.2023 14:46 Відповісти
В нього в Китаї таких Буч десятки, і мільйони замордованих сі дзє пєнєм людей. Кого ви хочете і чим здивувати в Бучі?
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27.04.2023 14:58 Відповісти
zdyvuvaty? ni, prosto tyagaty yogo krugom, i tykaty nosom
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27.04.2023 15:02 Відповісти
носом тикати? як би не ЗСУ, українці небайдужі і союзники, уся країна була би як Буча і знаєте що? це саме те, що влаштувало би Китай.
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27.04.2023 20:59 Відповісти
taki povazhni lyudy ne hodyat' de smert', til'ky po hotelyah typu Hilton...
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27.04.2023 15:04 Відповісти
moje po inshomu i na vlasnyi genocyd uiguriv podyvlyat'sya...
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27.04.2023 15:06 Відповісти
А хто забув , як партійний бос СН Арахамка , ще в доковідну епоху молився , як на біблію,
на подарований йому у Китаї програмник комуністичної партїї Китаю ? А Китай грає вдовгу , й уміє чекати , от й настав час Єдиному Єрмакопродюсеру діяти
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27.04.2023 15:08 Відповісти
УП 7 липня 2021 рік «ЗМІ: Арахамія вважає, що принципи "Слуги народу" і Компартії Китаю багато в чому збігаються»
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27.04.2023 15:15 Відповісти
Китай мріяв захопити Рашку разом з Україною, сидів чекав на березі перемоги рашистів , тепер мріє по частинках , поки Єрмак продюсує
на Банковій . Портніков пророкував - влада ЗЕ захоче задешево здати економіку Китаю , після виграшу у війні .
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27.04.2023 15:22 Відповісти
і недивно, слуга народу - ці люди це "совєтскіє школьнікі", правда, як радянським школярам, їм варто було би пам"ятати, що китайці ненавидили срср і зневажали русскіх на стільки, що навіть пару разів пробували нападати щоб задавити масою, але тоді у русскіх була зброя, а у китайців ні, тепер навпаки.
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27.04.2023 21:02 Відповісти
"...Китай не засудив вторгнення России..."

Янелох тоже...
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27.04.2023 15:19 Відповісти
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27.04.2023 14:45 Відповісти
цього мало, свій fuck треба спочатку Президенту і ПО показати, їм тут не їх бордель, і нема чого тут з нашої країни робити актрису німецького кіна, а з нас терпіл, задрали вже підорви.
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27.04.2023 21:04 Відповісти
prezydetnu Putinu?
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27.04.2023 22:01 Відповісти
Китай не только не осуждает, а одобряет агрессию параши, более того, он и сам не против проглотить Тайвань, к чему и готовится. Китайская мирная инициатива - это принуждение Украины и Запада к капитуляции, отказу от захваченных территорий, поэтому с Си говорить вообще не о чем
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27.04.2023 14:46 Відповісти
«янел🤢х » хотел одной дупой на два базара ,плюнул в лицо партнерам
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27.04.2023 18:17 Відповісти
чого б це він його засудив, китай від цього тільки виграв, та не програє у будь-якому випадку...
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27.04.2023 14:46 Відповісти
Китаю незабаром Тайвань відвойовувать, чому вони мають засуджувати вторгнене в Україну?
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27.04.2023 14:47 Відповісти
Про що взагалі говорити з союзником нашого ворога? Хіба що про капітуляцію.
Жовтопикі - це противник США і зеленій владі треба визначитись з ким вона.
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27.04.2023 14:49 Відповісти
треба вміти на всіх стільцях сидіти та отримувати прибуток.
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27.04.2023 14:51 Відповісти
Китай має власні інтереси і наша перемога до їх числа не входить. Наївно думати, що нинішня влада здатна обіграти комуняк, придурків серед них немає, а є лише цинічні та розважливі покидьки.
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27.04.2023 14:59 Відповісти
наші недоумки взагалі нікого обіграти не в змозі. Никчеми и временщики, які в результаті розвалять країну і звалять в Ізраїль.
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27.04.2023 15:08 Відповісти
Ну чому? Тих, хто їх обрав, вони вже обіграли чи точніше сказати "зробили", а з ними й усіх інших.
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27.04.2023 15:11 Відповісти
А що досі не видно з ким зешваль?
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27.04.2023 16:22 Відповісти
зелена влада вже визначилася "всей птичке пропасть. Увяз коготок. Ти всегда будешь с тем, у кого кошелек", це хіт як раз часів молодості зеленої влади.
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27.04.2023 21:05 Відповісти
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27.04.2023 14:56 Відповісти
Вісь зла : Китай , РФія , Північна Корея , Білорусь ! Країни- терористи , або спонсори тероризму , з профашистською ідеологією , і тоталітарними режимами! З ними краще не мати ніяких перемовин і справ! Китай спонукав і заохотив Путлера , до широкомасштабного вторгнення ! Китай - головний ворог , головний у цій групі терористичних країн! Не дивують " ЗЕлені " , що , як тільки можуть " узурпують владу і будують черговий тоталітарний режим в Україні , в високих кабінетах яких , повно агентури ФСБ , погодились прийняти в Україні " смотрящего " від цих ублюдків ! Що далі ?!
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27.04.2023 15:02 Відповісти
А ось Ірану зараз обідно стало
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27.04.2023 15:04 Відповісти
Ну це до арахамиї, цьому козлодоєву дуже подобається китайози з їх правлінням!!!!
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27.04.2023 15:02 Відповісти
то і відправити його туди, чого він тут мається? А, там його пошматують. якщо він обіцяного не виконає?
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27.04.2023 21:07 Відповісти
Шашличник просто посцяв зі стільця на наших союзників. Я думаю США не будуть чекати закінчення війни і зразу після своїх виборів ( неважливо буде війна чи пєрєміріє) вони зіллють всю інформацію про зрадників з опи і те як вони "готувались" до нападу, починаючи з оману , вагнерівців ітд.
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27.04.2023 15:05 Відповісти
доиграется тупое быд
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27.04.2023 15:15 Відповісти
білше всього він на нас висрався. Багато людей через їх "про..ли" загинули, і зараз гинуть не за для того, щоб Президент і ПО могли більше вимогати за злив національних інтересів, не для того щоб вирватися з лап русского миру і потрапити до китайського, бо слугі народу - "совєтскіє школьніки", і їм тільки комунізм і пасує.
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27.04.2023 21:10 Відповісти
подслушивать не хорошо
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27.04.2023 15:21 Відповісти
Як би ж можна було нам поміняти Зеленського на Столтенберга, тоді Беня шукав би притулок десь у Китаї.
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27.04.2023 15:22 Відповісти
а где Китай ?
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27.04.2023 15:23 Відповісти
Цілком згідні з паном Столтенбергом ! А брати міліарди в одних країн, а в очі дивитися іншим...?
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27.04.2023 17:07 Відповісти
«Китай не засудив вторгнення Росії»
А зеленському цього не дуже й хотілося!
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27.04.2023 18:22 Відповісти
Йенс ну ты просто Капитан Очевидность. Китай не осудил! А мы не знали.
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27.04.2023 19:04 Відповісти
КИТАЙ ПОСТАЧАЄ ЗБРОЮ КРЕМЛЮ
Ще є про що казати ?
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27.04.2023 20:39 Відповісти
як про що? про те що український(від Президента і ПО) мирний план і китайський "мирний" план знайшли "спільні точки дотику"
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27.04.2023 21:11 Відповісти
Від малороса іншого чекати і не можна.
Агрохімія той дупу перед війною вилизував Китаю і називав найкращою країною світу.
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27.04.2023 21:16 Відповісти
Із депломатичної на більш зрозумілу "наріду" - Зе не будь лохом і не ведись як лох!
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27.04.2023 21:17 Відповісти
ну что скажешь - янелохмнесорокдва просвистел целый час с черножёпым китайским угрёбком ни о чем... Столтенберг сказал правду... янелохмнесорокдва должен подумать, на своем ли он месте...
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28.04.2023 08:09 Відповісти
 
 