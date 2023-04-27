Столтенберг про розмову Зеленського та Сі: Китай не засудив вторгнення Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає розмову між президентом Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що відбулася 27 квітня, але зазначив, що Пекін досі не засудив вторгнення Росії.

Про це він сказав на пресконференції у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським та президентом Сі. Я також думаю, що важливо, щоб Китай краще розумів перспективи України. Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну", - заявив генсек. НАТО.

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Він додав, що "союзники по НАТО висловили рішучу підтримку мирному плану президента Зеленського, який, звичайно, передбачає повну повагу до територіальної цілісності України".