Резніков: До харчування бійці мають лише одну претензію - потрібне веганське меню
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що попри корупційні скандали щодо закупівлі харчів Міністерством оборони у військовослужбовців є лише одне зауваження - до відсутності вегетаріанського харчування.
Про це він заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він представив журналістам новоутворені консультативно-дорадчі органи при Міноборони - Громадську антикорупційну раду та Офіс із підтримки змін. Про Антикорупційну раду Резніков сказав, що з нею пов'язані очікування різних зацікавлених сторін, зокрема військових.
"Я вчора повернувся з чергового відрядження, зустрічався з нашими військовими в полях, з ППО-шними підрозділами, питав у том числі по харчуванню. Мені було цікаво почути претензії щодо забезпечення харчуванням. Знаєте яка була претензія? Одна: пане міністре, у нас є вегетаріанці, нам потрібне веганське меню. Це єдина претензія, яку я вчора почув у бойових підрозділах", - сказав міністр.
Він зазначив, що "задача почута".
"Я тоді вже сам їм накидав: так це тоді має бути пісне меню, кошер, халяль в залежності від релігійних уподобань - і це нормально, в цьому немає чогось надзвичайного", - додав Резніков.
Міністр твердить, що жоден підрозділ не має зауважень щодо об’ємів, кількості та якості харчування.
При чому я був у підрозділах, не які знаходяться в ППД (пунктах постійної дислокації. - Ред.), - я в полях був, у лісах, на бойових позиціях, де хлопці в наметах живуть", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Easier to cut costs then,
when striking vegetarian menu
and just offer full menu
and vegetarian menu.
Cooks apparently want the challenge,
want something new,
that the work is not so boring.
That can be done in the cosy far rear,
but at the frontlines it is likely difficult
to organize,
especially when some supply delivery
gets involved in some bad luck.
In some mobile environment,
noodles might be best,
as I read sportsmen prefer such.