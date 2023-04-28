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Рашисти під час атаки на Миколаїв застосовували ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іскандер

Під час ракетного обстрілу Миколаєва 27 квітня війська РФ використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К".

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про "Іскандер-К" стосується обстрілу Миколаєва 27 квітня, а не сьогоднішнього дня, про що і було сказано в ефірі телемарафону!" - йдеться в повідомленні.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ці ракети важко виявляти та збивати.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+1
Замітили таку особливість тільки було оголошено про першу і наступні дні другу систему ППО на чергуванні патріот як рашисти сразу почали атаку на виявлення систем.
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28.04.2023 14:48
+1
Дуже не люблю, коли напускають муті.
"Іскандер К"(саме модифікація К) , а точніше крилата ракета P-500 (9М728) - це той фактично той самий "Калібр", але запущений не з моря, а з суходолу комплексом Іскандер
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28.04.2023 15:01
+1
Є і інша інформація, наприклад про те, що ракета Р-500 / 9М728 - складова частина озброєнь (один з вогневих засобів) багатофункціонального ОТРК модульного типу 9К720 "Іскандер-М".
Назва "Іскандер-К " у цьому контексті - помилкова.
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28.04.2023 16:19
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Замітили таку особливість тільки було оголошено про першу і наступні дні другу систему ППО на чергуванні патріот як рашисти сразу почали атаку на виявлення систем.
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28.04.2023 14:48 Відповісти
Дуже не люблю, коли напускають муті.
"Іскандер К"(саме модифікація К) , а точніше крилата ракета P-500 (9М728) - це той фактично той самий "Калібр", але запущений не з моря, а з суходолу комплексом Іскандер
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28.04.2023 15:01 Відповісти
Калібри різні бувають - про той що ви написали має дальність в пять разі меншу ніж морський .
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28.04.2023 15:34 Відповісти
Так, але обидві крилаті та технології збиття подібні. Хіба що 9М728 мабуть менша, тому її важче вияити та збити.
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28.04.2023 16:02 Відповісти
ну да, где-то на каком-то этапе пересказа информации напустили мути.

Применение комплекса «Искандер» может включать одновременный удар квазибаллистической ракетой «Искандер-М» и крылатой ракетой «Искандер-К» для поражения высокозащищённых ПРО и ПВО целей по разным траекториям, что усложняет защиту от поражения.
БОльшую часть траектории квазибаллистическая ракета летит на высоте порядка 50 км, а при спуске к цели маневрирует с перегрузкой 20-30 единиц, падая со скоростью 700-800 м/с (эти показатели превышают или находятся на грани возможностей лучших систем ПРО/ПВО среднего уровня дальности), под углом около 90 градусов. В некоторых случаях такого угла атаки достаточно для полной беззащитности атакованного комплекса ПРО, и тем более ПВО, особенно малой дальности. Таким образом квазибаллистическая ракета имеет ряд преимуществ над обычными баллистическими аналогами, может иметь сбрасываемый модуль РЭБ и ложные мишени, и потому имеет высокие возможности не только поражения цели, но даже и средств ПРО.
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28.04.2023 15:45 Відповісти
А если «Искандер-М» сбрасывают с Миг 31, то это уже называется гиперзвуковой Кинжал
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28.04.2023 16:01 Відповісти
Именно! И не надо его панически бояться.
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28.04.2023 16:04 Відповісти
Из вашего поста, только пару слов в первом абзаце - упоминание о «Искандер-К».
Остальное касается только «Искандер-М» и никакого отношения к этому обстрелу Николаева не имеет.
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28.04.2023 16:12 Відповісти
ну да, не имеет. Просто в данном случае Р-500 также была замаскирована в общем "шуме" остальных угроз воздушной атаки, основную часть своего пути над оккупированной территорией преодолела со сверхнизкой траекторией полёта на высоте 10 м с огибанием рельефа местности, и только последние 50 км летела над подконтрольной нам территории. И вряд ли в Белозёрке или в Правдино есть средства ПВО, способные обнаружить и эффективно бороться с быстрой низколетящей целью. Так что есть вероятность повторной атаки с таким же алгоритмом. И такая же угроза есть и у Запорожья, где терминальная пятидесятикилометровая часть полёта ракеты Р-500 вообще проходит над водной поверхностью, где она может лететь на высоте 6-8 метров.
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28.04.2023 19:19 Відповісти
Є і інша інформація, наприклад про те, що ракета Р-500 / 9М728 - складова частина озброєнь (один з вогневих засобів) багатофункціонального ОТРК модульного типу 9К720 "Іскандер-М".
Назва "Іскандер-К " у цьому контексті - помилкова.
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28.04.2023 16:19 Відповісти
Тоді питань нема.
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22.05.2023 13:49 Відповісти
А де ж Poцriot? Чи це тільки для безпеки ...
Київа?!
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28.04.2023 15:28 Відповісти
Логічне запитання - але тільки для мешканця Данії або Нідерландів але не мешканця України .
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28.04.2023 15:40 Відповісти
Звісно, що Києва. А ви що думали, його в Харкові, Миколаєві чи Чернігові поставлять? Там люди не того сорту живуть
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28.04.2023 19:00 Відповісти
 
 