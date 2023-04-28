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Рашисти під час атаки на Миколаїв застосовували ракети "Іскандер-К", - Повітряні сили
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Під час ракетного обстрілу Миколаєва 27 квітня війська РФ використали, зокрема, ракети наземного базування "Іскандер-К".
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Інформація про "Іскандер-К" стосується обстрілу Миколаєва 27 квітня, а не сьогоднішнього дня, про що і було сказано в ефірі телемарафону!" - йдеться в повідомленні.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ці ракети важко виявляти та збивати.
Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.
Топ коментарі
+1 stels400
показати весь коментар28.04.2023 14:48
+1 phonomaniac
показати весь коментар28.04.2023 15:01
+1 Mykola Blogger
показати весь коментар28.04.2023 16:19
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"Іскандер К"(саме модифікація К) , а точніше крилата ракета P-500 (9М728) - це той фактично той самий "Калібр", але запущений не з моря, а з суходолу комплексом Іскандер
Применение комплекса «Искандер» может включать одновременный удар квазибаллистической ракетой «Искандер-М» и крылатой ракетой «Искандер-К» для поражения высокозащищённых ПРО и ПВО целей по разным траекториям, что усложняет защиту от поражения.
БОльшую часть траектории квазибаллистическая ракета летит на высоте порядка 50 км, а при спуске к цели маневрирует с перегрузкой 20-30 единиц, падая со скоростью 700-800 м/с (эти показатели превышают или находятся на грани возможностей лучших систем ПРО/ПВО среднего уровня дальности), под углом около 90 градусов. В некоторых случаях такого угла атаки достаточно для полной беззащитности атакованного комплекса ПРО, и тем более ПВО, особенно малой дальности. Таким образом квазибаллистическая ракета имеет ряд преимуществ над обычными баллистическими аналогами, может иметь сбрасываемый модуль РЭБ и ложные мишени, и потому имеет высокие возможности не только поражения цели, но даже и средств ПРО.
Остальное касается только «Искандер-М» и никакого отношения к этому обстрелу Николаева не имеет.
Назва "Іскандер-К " у цьому контексті - помилкова.
Київа?!