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Новини Політика України
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Ліхтенштейн (19) посол (1006) Венедіктова (756)

Венедіктову призначили послом у Ліхтенштейні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

венедіктова

Одночасно колишня генпрокурорка залишається послом України у Швейцарській Конфедерації.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського №242/2023 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 липня 2022 року звільнила Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора. У крісло очільниці органу вона сіла 2020 року.

Також читайте: НАБУ викликало на допит Венедіктову як свідка, - Лємєнов

У листопаді 2022 року Ірину Венедіктову призначили надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
да уж... Гондурас обідився
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28.04.2023 15:43
+27
Прокинувшись з ранку у 15 годині, та нюхнувши коки, Зеленський замислився:
"Яку би ще маячню створити, що би день не пройшов марно?!"
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28.04.2023 15:44
+20
портновская с.ка
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28.04.2023 15:46
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да уж... Гондурас обідився
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28.04.2023 15:43 Відповісти
Вовка-щедрая душа
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28.04.2023 15:44 Відповісти
гавно не тонет яка там душа- душа продана давно за евро
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28.04.2023 17:38 Відповісти
Прокинувшись з ранку у 15 годині, та нюхнувши коки, Зеленський замислився:
"Яку би ще маячню створити, що би день не пройшов марно?!"
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28.04.2023 15:44 Відповісти
Пхахахаха.
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28.04.2023 15:44 Відповісти
Ба, знайомі обличчя, чи писок.Я б її призначив послом у Гвінею, чи Лаос, короче де її скоріше б людожери того..
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28.04.2023 15:45 Відповісти
Так, так, вірно , трахнули
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28.04.2023 15:53 Відповісти
В Судан або в Сомалі було б непогано...
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28.04.2023 18:01 Відповісти
портновская с.ка
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28.04.2023 15:46 Відповісти
Не знайшли когось з ескорту, що цього монголоїда призначили?
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28.04.2023 15:46 Відповісти
То мокша чистопородна.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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28.04.2023 16:15 Відповісти
Так маскалі є нащадками монгольських байстрюків
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28.04.2023 17:16 Відповісти
Генетика - то серйозна наука!
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28.04.2023 17:29 Відповісти
отсоса, простите, отработала зеленой власти на полную... Прямо как Поклонская на рабссее... Совпадение? Тут и думать не надо, не совпадение, а закономерность действий продажной зеленой власти.
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28.04.2023 15:46 Відповісти
Неплохо. Самая богатая страна Европы, теперь будет там послицей на содержании, не жизнь а сказка.
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28.04.2023 15:47 Відповісти
За багаторічне сумлінне виконання сексуальних послуг влади одна їде послом у Болгарію, а інша не прижилась послом у Швейцарії, буде надавати послуги у Ліхтенштейні.
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28.04.2023 15:48 Відповісти
Нда, якось із Швейцарією не склалося, мовою нє владєєт, чі шо??? ...ну нічо, у Ліхтенштейні надолужить пропущене
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28.04.2023 16:05 Відповісти
З АХИЩАТИ ОФШОРИ ВЛАДИ
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28.04.2023 15:48 Відповісти
Як можна людину без дипломатичної освіти ставити послом?
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28.04.2023 15:48 Відповісти
можна якщо вона очко око Государеве☝

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28.04.2023 15:53 Відповісти
Очко держави, ото так буде правильно
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28.04.2023 16:03 Відповісти
І в Китай такого ж в доску свого пацана вихованого Бакаем та Фірташем без дипломатичной освіти призначають
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28.04.2023 18:03 Відповісти
Послиця, ''карабєльная сосна''
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28.04.2023 15:49 Відповісти
А зачем нам посол в этом карликовом государстве?
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28.04.2023 15:53 Відповісти
Не нам, а їм🤔🧐😁 Хлєбноє мєсто-с... а ти думав 😝😝😝😝😝😜🤪
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28.04.2023 16:02 Відповісти
Как там ...своих не бросаем...Зеленая власть хуже Пороха ..людей на убой а друзей по теплым местечкам..ну что 73 процента зажили хорошо при клоунах..смешно ..ждите будет еще смешнее
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28.04.2023 15:54 Відповісти
...та куди вже смішніше. Бл@дь, батьки були дітьми війни, а я - пенсіонер війни. І ще за савєйського союзу відчував, що не у тій країні народився...
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28.04.2023 16:10 Відповісти
Хуже пороха це як? Чисто цікаво в якій площині ви можете його зрівнювать.
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28.04.2023 16:34 Відповісти
Хто запоров своі діла при ціи владі і не відзначився розумом і сообразітєльностю - того послом в тиху гавань -- є винятки .
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28.04.2023 15:56 Відповісти
на хрена
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28.04.2023 15:57 Відповісти
Чому ця тварина ще на волі?! За грати цю шльондру!
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28.04.2023 15:57 Відповісти
Феерическая Лафа, Лафа великолепная! Браво! Пока на всю жизнь, райские места.
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28.04.2023 15:58 Відповісти
Цирк поїхав, а клоунів нам залишив,
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28.04.2023 15:59 Відповісти
на две ставки. А могли бы еще и Монако добавить. Ну, шоб и внукам хватило.
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28.04.2023 16:00 Відповісти
Коррумпированая сволота продолжает воровать и кормить выводки.
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28.04.2023 16:00 Відповісти
Наїла вже жопу на два крісла? 🤔
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28.04.2023 16:02 Відповісти
Оце польот - заваливши тести на юриста - стала генною прокуроркою. А потім не маючи дипломатичної освіти - послом у Европу. Скоро золотий вік для бомжів.
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28.04.2023 16:02 Відповісти
...вальдемар, як жеж лисий орденоносець досі залишається без смачної посади, а?
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28.04.2023 16:04 Відповісти
Уміло саботувала, і завалила Швейцарський напрямок, тому у Офісу є сподівання, що і з цим завданням справиться.
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28.04.2023 16:05 Відповісти
Яке ж воно страшне... Не знали ми, що воно таке, той ліхтенштейн, і не хочемо тепер знати
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28.04.2023 16:05 Відповісти
В общем, жЫзнь удалась..))))
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28.04.2023 16:14 Відповісти
Наказли, ****...
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28.04.2023 16:16 Відповісти
З такими п ослицями ми навоюємо.
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28.04.2023 16:31 Відповісти
Могли бы и в Ватикане там вообще места мало где развернуться.
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28.04.2023 16:34 Відповісти
а потім разом з поклонською кудись на баунті
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28.04.2023 16:44 Відповісти
Клоун хуже Овоща. Той хоч таких призначень не робив...
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28.04.2023 16:55 Відповісти
Все логічно - вона "успішно" нічорта не робила для України в Швейцарії, тепер за сумісництвом буде нічорта не робити для України ще й в Ліхтенштейні.
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28.04.2023 16:57 Відповісти
а может это в благодарность за ее службу на посте Генпрокурора ?
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28.04.2023 17:03 Відповісти
Їй висіти на фонарі давно час, а зе-гидота подельників ховає по Європах

********* цирк з гундосим клоуном
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28.04.2023 16:58 Відповісти
Этой дуре Венидиктовой давно место в тюрьме , а зеленский прячет её за рубежом!!! ***** сделала своё чёрное дело и смылась в тёплые края!!!
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28.04.2023 18:03 Відповісти
Це вже новиє ліца, чи ще нє?
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28.04.2023 18:55 Відповісти
Не iнакше як ЗРАДА в Украiнi i той час,коли триваэ ВIЙНА!
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28.04.2023 19:45 Відповісти
Подальше от греха чтоб не болтала лишнего.
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28.04.2023 20:02 Відповісти
Керує грошові потоки. Іншого пояснення немає.
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28.04.2023 22:32 Відповісти
Вони вже не повернуться до України бо потрібно буде покази давати як оберуть іншу владу..
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28.04.2023 23:52 Відповісти
 
 