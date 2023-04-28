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Венедіктову призначили послом у Ліхтенштейні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Одночасно колишня генпрокурорка залишається послом України у Швейцарській Конфедерації.
Відповідний указ президента Володимира Зеленського №242/2023 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, Верховна Рада 19 липня 2022 року звільнила Ірину Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора. У крісло очільниці органу вона сіла 2020 року.
У листопаді 2022 року Ірину Венедіктову призначили надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарії.
Топ коментарі
+27 Viden
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+27 Small Jerboa
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+20 акаб акабіч
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
очкооко Государеве☝
********* цирк з гундосим клоуном