УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6600 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Корупція у силових структурах
1 270 28
Міноборони (5253) Шабунін (457) закупівлі (583) Центр протидії корупції (226)

Закупівлі для Міноборони має здійснювати окреме сервісне агентство, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

зсу,закупівлі,харчування

Закупівлі для Міноборони має здійснювати окреме сервісне агентство, як це вже відбувається у сфері охорони здоров’я.

Про це йдеться у дописі глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. 

"Резніков вперше озвучив дуже правильний меседж, про який ми у ЦПК говорили ще два місяці тому. Закупівлі для Міноборони має здійснювати окреме сервісне агентство за прикладом, як це відбувається у сфері охорони здоровʼя", - написав він. 

Шабунін зазначає, що, на жаль, для таких заяв міністру оборони України Олексію Резнікову знадобився публічний скандал і цілих три місяці, щоб перейти від погроз журналістам і заперечень очевидних фактів.

"Тепер найголовніше, щоб слова у міністра не розійшлися зі справами. А це означає: а) чіткий дедлайн для запуску агентства: зі штатом, фінансуванням та, власне, проведенням закупівель; б) призначення професійного незалежного керівника та команди агентства", - зазначив глава ЦПК.

Він також звертає увагу на те, що Резніков "з минулого літа розповідає про Агентство збройних закупівель. Проте в реальності це агентство досі не запрацювало". Наразі ж всі збройні закупівлі досі здійснює профільний департамент.

Також читайте: В оприлюдненій інформації щодо цін на закупівлю продуктів для ЗСУ і ГУР порівнюються категорично не тотожні речі, - Міноборони
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
окреме сервісне агентство? ЙОГО будуть створювати? НАШО? Чергові дармоїди!
показати весь коментар
28.04.2023 16:08
+3
Виявляється, що майже 400 (383) штатних спеціалістів Міністерства оборони замало, щоб виконувати його функції. Тому Рєзніков оголосив що буде створена "Агенція по закупівлям всього, крім зброї" !

Гроші звичайно є. На цю дурню. Нема лише на зарплати на передовій.
показати весь коментар
28.04.2023 16:55
+2
І ще декілька контролюючих міністерств з повним штатом.
показати весь коментар
28.04.2023 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
окреме сервісне агентство? ЙОГО будуть створювати? НАШО? Чергові дармоїди!
показати весь коментар
28.04.2023 16:08 Відповісти
Це точно.
Можна все зробити простіше і безкоштовно - просто перестати красти!
показати весь коментар
28.04.2023 17:07 Відповісти
Замість департаменту по закупках при МО, його ліквідувати.
показати весь коментар
28.04.2023 17:18 Відповісти
Так держіть иого за яиця -- бо цеи Скрудж знов вивернеться .
показати весь коментар
28.04.2023 16:09 Відповісти
а може просто не *******?
показати весь коментар
28.04.2023 16:10 Відповісти
розумію, такий варіант навіть не розглядується..
показати весь коментар
28.04.2023 16:15 Відповісти
А це не може робили одна агенція? І для МО і для МВД і для МОЗ і для освітян, і для тюрем і так далі
показати весь коментар
28.04.2023 16:11 Відповісти
Обсяги закупівель для кожного міністерства вже досить великі, щоб була можливість заощадити на оптових цінах. Нехай кожне міністерство самостійно планує бюджет відповідно до своїх потреб і звітує за реалізацію.

У цивілізованих країнах річні фінансові звіти таких організацій у відкритому доступі і це не просто дебіт-кредитна фінансова звітність, а на 70 - 80% пояснення доступною мовою.
показати весь коментар
28.04.2023 16:33 Відповісти
Бюджет нехай планують, а от відбір постачальників, склади, логістика та інше може бути спільним. Легше буде контролювати, менше керівного складу
показати весь коментар
28.04.2023 16:43 Відповісти
і простіше списати на те, що "усe зжерли миші"

крім того, у воюючій країні військові стратегії рекомендують розподіляти запаси
показати весь коментар
28.04.2023 16:52 Відповісти
Добре склади є і будуть розподілені. Ту немає чогось ризикового. Але наприклад якщо в якійсь структурі є овочевий склад можливо булоб доцільнимйого спільне використання для сезонних закупок.

З'їли миші?… а скільки всьго по тисячам договорів поставляться тільки на папері?

Процес відбору постачальників потрібно об'єднати для того щоб не було розбігу в цінах у два рази в різних відомствах, а далі взаємодія з ними відомств з обраним постачальником. Крім того багато керівників йде у держструктури щоб осідлати ці закупівлі, а не працювати за одну з/п.
показати весь коментар
28.04.2023 17:03 Відповісти
нехай буде прийнятна різниця в цінах і здорова конкуренція знайти кращого постачальника та якісь переваги за рахунок мобільності поставок
показати весь коментар
28.04.2023 17:17 Відповісти
Так постачальника (-ків) оберуть по цінам в тому числі. Варіантів безліч, проблема як завжди що потрібні доброчесні люди. У нас якщо ти працюєш з бюджет ти 100% повинен бути готовий платити - інакше мимо. А те що кожен собі цар ой голова тендерного комітету - нонсенс.
показати весь коментар
28.04.2023 17:59 Відповісти
И перевести Шарапова и Лиева на новое агенство)))
показати весь коментар
28.04.2023 16:11 Відповісти
Этой схеме уже лет 25 Червонец в теме с госрезервом
показати весь коментар
28.04.2023 16:11 Відповісти
"Велике крадівництво" не залежить від кількості агенств, комітетів, підкомітетів, надкомітетів, а ТІЛЬКИ від відсутності совісті у падлюк, які крадуть. Ця влада буде красти завжди, створіть хоч десять окремих агенств, десять і буде красти.
показати весь коментар
28.04.2023 16:14 Відповісти
Е ні, тобто комітети, підкомітети надкомітети можуть красти? Уявіть, це три, а то і більше офісів, які самі на свій розсуд можуть красти, зелені цього не дозволять, точніше пан Єрмак не дозволить, тому створюють один сервісний центр, який буде красти під контролем охфісу. Ось вам боротьба з корупцією, крало три, а зараз одне але з нашими людьми. Вважаю це новий сервісний центр очолять люди, які крали гуманітарку, а може якісь шльондри.
показати весь коментар
28.04.2023 21:38 Відповісти
А оте ''сервісне агенство'' не буде керуватися ОПою? Бо якщо воно буде фінансуватися державою то 100% туди своє рило встромить д'єрмак. А якщо буде на ''самофінансуванні'' то знову виникнуть махінації на цінах.
показати весь коментар
28.04.2023 16:17 Відповісти
У Шабунина уже так чешется, что места себе не может найти.
показати весь коментар
28.04.2023 16:17 Відповісти
А чому не зробити відділ закупівель при міністерстві, щоби не переплачувати "агенству"? Все одно відповідальність за закупівлю несуть Міністр/Фінансове керівництво міністерства
показати весь коментар
28.04.2023 16:17 Відповісти
ЗеКодломойские Кучмисты косят бабло с 1994 года...чужих в то кодло не пускают...остыньте... дЕрмак контролирует не только Наркоту..а даже болт или гайку из Пентагона...
показати весь коментар
28.04.2023 16:22 Відповісти
над тим агенством потрібно щє одно агенство - на трйох нехай дерібанять
показати весь коментар
28.04.2023 16:25 Відповісти
І ще декілька контролюючих міністерств з повним штатом.
показати весь коментар
28.04.2023 16:29 Відповісти
вважав шабуніна за розумнішого - сталася помилка.
показати весь коментар
28.04.2023 16:26 Відповісти
Госаппарат Украины с 2021 года вырос до немыслимых размеров 20 000 прихлебателей у кормушки... Экономит только Венедиктова...работает послом в Швейцарии и Люксембурге...😁
показати весь коментар
28.04.2023 16:35 Відповісти
Виявляється, що майже 400 (383) штатних спеціалістів Міністерства оборони замало, щоб виконувати його функції. Тому Рєзніков оголосив що буде створена "Агенція по закупівлям всього, крім зброї" !

Гроші звичайно є. На цю дурню. Нема лише на зарплати на передовій.
показати весь коментар
28.04.2023 16:55 Відповісти
рєзніков розповідає, зеленський розповідає… А який толк з їхніх розповідей?
показати весь коментар
28.04.2023 18:18 Відповісти
 
 