Закупівлі для Міноборони має здійснювати окреме сервісне агентство, - Шабунін

Закупівлі для Міноборони має здійснювати окреме сервісне агентство, як це вже відбувається у сфері охорони здоров’я.

Про це йдеться у дописі глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Резніков вперше озвучив дуже правильний меседж, про який ми у ЦПК говорили ще два місяці тому. Закупівлі для Міноборони має здійснювати окреме сервісне агентство за прикладом, як це відбувається у сфері охорони здоровʼя", - написав він.

Шабунін зазначає, що, на жаль, для таких заяв міністру оборони України Олексію Резнікову знадобився публічний скандал і цілих три місяці, щоб перейти від погроз журналістам і заперечень очевидних фактів.

"Тепер найголовніше, щоб слова у міністра не розійшлися зі справами. А це означає: а) чіткий дедлайн для запуску агентства: зі штатом, фінансуванням та, власне, проведенням закупівель; б) призначення професійного незалежного керівника та команди агентства", - зазначив глава ЦПК.

Він також звертає увагу на те, що Резніков "з минулого літа розповідає про Агентство збройних закупівель. Проте в реальності це агентство досі не запрацювало". Наразі ж всі збройні закупівлі досі здійснює профільний департамент.

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