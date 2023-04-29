4 038 40
Путін підписав указ про довічне позбавлення волі за держзраду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський диктатор Путін підписав закон, який посилює покарання за держзраду, тепер за це може загрожувати навіть довічне ув’язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Зазначається, що довічне ув'язнення може загрожувати за шпигунство та видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю.
"Також довічним ув'язненням можуть покарати за перехід на бік противника або надання фінансової, консультаційної чи іншої допомоги державі у діяльності, спрямованій проти Росії", - пише видання.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.04.2023 16:13
+15 FT FT
показати весь коментар28.04.2023 16:16
+11 Олекса Лось
показати весь коментар28.04.2023 16:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
чудово. з цим формулюванням будь кого можна посадити
Герой русского рейха вовремя заметил вражеского шпиона и обезвредил его https://t.me/Ukraine_365News/51229
Путин этого до сих пор не понял ?