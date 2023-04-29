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Путін підписав указ про довічне позбавлення волі за держзраду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Російський диктатор Путін підписав закон, який посилює покарання за держзраду, тепер за це може загрожувати навіть довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Зазначається, що довічне ув'язнення може загрожувати за шпигунство та видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю.

"Також довічним ув'язненням можуть покарати за перехід на бік противника або надання фінансової, консультаційної чи іншої допомоги державі у діяльності, спрямованій проти Росії", - пише видання.

Читайте також: Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України без громадянства РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Можем павтаріть-вєсєлуха на рабсєє тока начінаєца...
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28.04.2023 16:13
+15
Пожизненное ето пока ***** жив?
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28.04.2023 16:16
+11
быдло ***** очень обрадовалось долго ждали времен сралина... ждите скоро и расстрельная будет
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28.04.2023 16:25
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це вже серьйозно
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28.04.2023 16:13 Відповісти
А у нас 10-12 років. Ляпота.
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28.04.2023 17:23 Відповісти
А пожизненное означает - пока жив путин)))
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28.04.2023 19:59 Відповісти
Можем павтаріть-вєсєлуха на рабсєє тока начінаєца...
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28.04.2023 16:13 Відповісти
Так воно і є....бо такі штуки взагалі (тотальні та авторитарні гайки) доводять у 100 відс.історії до чого? Правильно до повалення режиму, але на кацапії це буде мати звірячу форму
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28.04.2023 16:49 Відповісти
Ой як цікаво - як там кажуть " не копай яму комусь сам в неї попадеш".
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28.04.2023 16:14 Відповісти
Пожизненное ето пока ***** жив?
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28.04.2023 16:16 Відповісти
надання фінансової, консультаційної чи іншої допомоги державі у діяльності, спрямованій проти Рашки
 чудово. з цим формулюванням будь кого можна посадити
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28.04.2023 16:16 Відповісти
Купив авто американського виробництва,і все,пожиттєво!
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28.04.2023 17:07 Відповісти
вєдмєдзєву пзда...
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28.04.2023 17:56 Відповісти
Сама більша діяльність спрямована проти рашки -- президенство путі .
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28.04.2023 16:17 Відповісти
Ще падло підпиши указ щоб за зраду здирали шкіру
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28.04.2023 16:18 Відповісти
Ну не может этот трусливый поц из питерской подворотни просто застрелится как его кумир Шикльгрубер. Он ждет свой законный пожизненный срок.
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28.04.2023 16:18 Відповісти
25 лєт, 30 лєт, пожиттєве.. За місяць - розстріл, за півроку - повішення.. Чувак працює, як раб на галєрах..
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28.04.2023 16:18 Відповісти
Типичные будни российских ***ней

Герой русского рейха вовремя заметил вражеского шпиона и обезвредил его https://t.me/Ukraine_365News/51229
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28.04.2023 16:20 Відповісти
Яйця по 17 це вже зрада?
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28.04.2023 16:20 Відповісти
кацапская либерда, носилась с мантрой "еще не 37-мой год"))) и "нам майданы не нужны", ахахахахах, удачи теперь недоразвитые)))
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28.04.2023 16:21 Відповісти
Блін, шось дуже м'яко. Потрібна жорсткіша рука. 8 років розстрілу, кожному
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28.04.2023 16:22 Відповісти
быдло ***** очень обрадовалось долго ждали времен сралина... ждите скоро и расстрельная будет
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28.04.2023 16:25 Відповісти
Так ему придется две трети правительства и генералов пересажать они давно работают на американскую и британскую разведку.Или он думал что им за спасибо оставят виллы и счета и деток в ЕС?
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28.04.2023 16:33 Відповісти
неее.. ну мы так не договаривались!)))
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28.04.2023 16:33 Відповісти
Кацапы радуются и целуют лапти педофилу.
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28.04.2023 16:34 Відповісти
хорошо бы для коллаборантов предателей в Украине применяли такие законы, не на бумаге, а на деле.
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28.04.2023 16:36 Відповісти
Вован пора ввести кастрацію всього бидла срашки, щоб не засмічувало цивілізацію.
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28.04.2023 16:45 Відповісти
Ну коли ти вже паскуда здохнеш, а разом з тобою піде на звалище історії огидний "русский мир" ? вся Украіна чекає.
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28.04.2023 16:46 Відповісти
Вся Украина? Та минимум полмира ждет, пока он сдохнет, падло такое.
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28.04.2023 16:49 Відповісти
"Узький мир" зі смертью ***** нікуди не дінеться .
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28.04.2023 17:11 Відповісти
возрождение **************** совка 30-х годов.ликуйте ватные холопы!тьфу ***........................
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28.04.2023 17:02 Відповісти
Купа москалів прикинуться зрадниками))А що:на війну не пішлють,пахльобка,камера та пініцилін -всьо включєно)
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28.04.2023 17:13 Відповісти
Та коли ж ти здохнеш,сволота ботоксна?
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28.04.2023 17:21 Відповісти
ЗЕлемойский на шпагате-и повторить хочется,и на себя можно выйти.
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28.04.2023 17:31 Відповісти
Лучше расстрел, как дидов
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28.04.2023 17:34 Відповісти
Походу сыкотно совсем стало плешивому ублюдку, кругом может быть дворцовый переворот)
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28.04.2023 18:36 Відповісти
Луб'янський вибл*док - перший кандидат. Саме по цій статті....
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28.04.2023 18:50 Відповісти
Все для вати яка хотіла пожити при сталіну
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28.04.2023 18:59 Відповісти
Московиты и так сидят пожизненно.
Путин этого до сих пор не понял ?
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28.04.2023 19:36 Відповісти
Он первый,кто идёт под эту статью
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28.04.2023 20:04 Відповісти
Российское быдло 6игогда не научится урокам истории
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28.04.2023 20:06 Відповісти
Не можу не порадіти за "мишебратьев". Горлають "можем повторить", то хай починають з 1937. Тільки хай вивчать "УПК РСФСР", ст. 58 прим. "за связи ведущие к подозрению к шпионажу". Як гарно звучить! Прямо як в пісні В.Гафта: "Как можно жить, не зная? Что широка родная. Как 58, почти". Академік (Пореченков) казав Гоцману (Машкову): лучше занимайтесь тем, что у вас лучше всего получается - уничтожайте друг друга.
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28.04.2023 20:56 Відповісти
Ну шо Зеля, давай, повтори. Ви ж всі диктаторські закони в рашистів скопіювали, давайте ще й цей. Чи слабо для себе петельку сплести?
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28.04.2023 21:56 Відповісти
 
 