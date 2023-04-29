Путін підписав указ про довічне позбавлення волі за держзраду

Російський диктатор Путін підписав закон, який посилює покарання за держзраду, тепер за це може загрожувати навіть довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Зазначається, що довічне ув'язнення може загрожувати за шпигунство та видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю.

"Також довічним ув'язненням можуть покарати за перехід на бік противника або надання фінансової, консультаційної чи іншої допомоги державі у діяльності, спрямованій проти Росії", - пише видання.

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