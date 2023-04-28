Польща купує у Британії новітні системи ППО на 2,4 млрд євро

Велика Британія і Польща підписали угоду вартістю 1,9 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,4 млрд євро) про постачання до Польщі найсучаснішої британської системи протиповітряної оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Згідно з умовами угоди, 22 польські батареї протиповітряної оборони, що є частиною програми Pilica+, будуть оснащені модульними зенітними ракетами (CAMM) і пусковими установками виробництва британської фірми MBDA.

CAMM - це система протиповітряної оборони останнього покоління, що перебуває на озброєнні як сухопутних, так і військово-морських сил Великої Британії. Ракети можуть бути використані для захисту розгорнутих військ або критично важливої інфраструктури. Вони можуть вражати об'єкт розміром з тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю звуку, з відстані 25 км. CAMM вже перебувають у Польщі, де вони були встановлені британською армією для захисту повітряного простору країни після вторгнення Росії в Україну.

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Ця угода є однією з найбільших двосторонніх угод у сфері протиповітряної оборони між європейськими членами НАТО і є кульмінацією місяців тісної співпраці між Великою Британією і Польщею.

Вона також є останньою в серії британських оборонних угод з Польщею, після угоди про співпрацю щодо закупівлі і експлуатації трьох фрегатів типу Arrowhead-140, варіанту британського військового корабля, і минулорічної угоди про тісну співпрацю в галузі комплексної протиповітряної оборони, яка передбачала термінову поставку початкового комплекту систем CAMM.

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"Ми відіграємо ключову роль у зміцненні євроатлантичної оборони після варварського вторгнення Путіна в Україну, і ця знакова угода між Великою Британією і Польщею є ще одним прикладом того, як ми і наші союзники віддані справі захисту нашої безпеки для майбутніх поколінь", - сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Я радий, що глибокі історичні оборонні зв'язки між Великою Британією і Польщею роблять ще один крок вперед з підписанням найбільшої в історії Великої Британії оборонної експортної угоди з Польщею. Ми віддані підтримці планів модернізації польської оборони, і ця програма модернізації протиповітряної оборони гарантує, що Польща і Велика Британія зможуть продовжувати захищати наших громадян і зміцнювати безпеку НАТО", - підкресливсвоєю чергою міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак також оголосив про підписання угоди. "Ще один крок у програмі Pilica+. Підписано контракти на постачання пускових установок iLauncher та ракет CAMM, а також зенітних ракетно-артилерійських комплексів PSR-A PILICA. Це квантовий стрибок у здатності здійснювати ракетні удари по повітряних цілях і підвищити можливості польської протиповітряної оборони", - написав Блащак у Twitter.