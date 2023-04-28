Шість танків Leopard 2A4, переданих Іспанією ЗСУ, вже у Польщі
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Перші шість танків Leopard 2A4 вже прибули у польський порт. Звідти їх залізницею доставлять в Україну.
Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Objective.
Вона подякувала німецькому колезі Борісу Пісторіусу за сприяння цій операції. Як виробник, Німеччина мала дозволити експорт танків.
"Це дуже важливий крок у допомозі Україні, а також дуже важливий крок у досягненні миру", - відзначила вона.
Іспанія також пообіцяла відправити ще чотири танки Leopard, які зараз перебувають на ремонті на заводі компанії Santa Bárbara в Севільї.
Топ коментарі
+3 discovery
показати весь коментар28.04.2023 17:04
+3 Oleg K 0ff374ed
показати весь коментар28.04.2023 17:13
+3 Ігорь Пономарьов
показати весь коментар28.04.2023 17:27
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такнов, кажется передали больше чем Германия.
Но желание чиновника попиариться- выше здравого смысла. Где танки, когда поедет, куда?
Это для кого инфо???
для ху&ла или шайгу
Не встигли "похвалитись" Патріотами - ловіть ракети.
Про поставки техніки та кількість мають знати лише ті - хто їх використовуватиме.
Всі інші - нехой не відкривають рота.