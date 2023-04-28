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Іспанія (602) танк (1642) Leopard (107)

Шість танків Leopard 2A4, переданих Іспанією ЗСУ, вже у Польщі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Перші шість танків Leopard 2A4 вже прибули у польський порт. Звідти їх залізницею доставлять в Україну.

Про це повідомила  міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Objective.

Вона подякувала  німецькому колезі Борісу Пісторіусу за сприяння цій операції. Як виробник, Німеччина мала дозволити експорт танків.

"Це дуже важливий крок у допомозі Україні, а також дуже важливий крок у досягненні миру", - відзначила вона.

Іспанія також пообіцяла відправити ще чотири танки Leopard, які зараз перебувають на ремонті на заводі компанії Santa Bárbara в Севільї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+3
там пусто було з момента народження об кафель головою
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28.04.2023 17:04
+3
Мадам Роблес имеет достаточно ума, 99.99% вероятность того, что танки уже на тралах, в Украине.
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28.04.2023 17:13
+3
Навіщо подібне озвучувати?
Не встигли "похвалитись" Патріотами - ловіть ракети.
Про поставки техніки та кількість мають знати лише ті - хто їх використовуватиме.
Всі інші - нехой не відкривають рота.
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28.04.2023 17:27
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в якогось кацапа не буде ніг.
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28.04.2023 16:58 Відповісти
і мізків (фізіологічних звичайно)
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28.04.2023 16:59 Відповісти
там пусто було з момента народження об кафель головою
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28.04.2023 17:04 Відповісти
Об кафель эт тока мАсквичи,
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28.04.2023 17:14 Відповісти
ви теж думаєте бурятів об лід?
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28.04.2023 17:22 Відповісти
Гарна новина, но тєма розкрита не повністю, дата, час руху, якою залізницєю?
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28.04.2023 16:59 Відповісти
Мадам Роблес имеет достаточно ума, 99.99% вероятность того, что танки уже на тралах, в Украине.
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28.04.2023 17:13 Відповісти
Испании респект. Дают что могут-
такнов, кажется передали больше чем Германия.

Но желание чиновника попиариться- выше здравого смысла. Где танки, когда поедет, куда?

Это для кого инфо???
для ху&ла или шайгу
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28.04.2023 18:26 Відповісти
мабуть вже привезли
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28.04.2023 19:32 Відповісти
а з іншого боку - ну і нагуя кацапу ноги?
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28.04.2023 17:01 Відповісти
...та нє, тут таке - шоб сйобувать дальше, ніж ніж бачить
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28.04.2023 17:06 Відповісти
Для лаптєй.
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28.04.2023 17:18 Відповісти
https://www.facebook.com/100011318190612/videos/6452164704827561/
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28.04.2023 17:16 Відповісти
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28.04.2023 17:17 Відповісти
Навіщо подібне озвучувати?
Не встигли "похвалитись" Патріотами - ловіть ракети.
Про поставки техніки та кількість мають знати лише ті - хто їх використовуватиме.
Всі інші - нехой не відкривають рота.
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28.04.2023 17:27 Відповісти
У кацапів що, розвідка покладаються на повідомлення в газетах? ))
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28.04.2023 18:28 Відповісти
Нехай дізнаються про все у свою останню мить.
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28.04.2023 19:33 Відповісти
 
 