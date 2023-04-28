Кількість загиблих через ракетний удар по Умані зросла до 21, - МВС
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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військових по житловій багатоповерхівці в Умані Черкаської області зросла до 21 особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
"Внаслідок нічного ракетного обстрілу армії рф по дев’ятиповерхівці в Умані загинула 21 особа, ще 18 - поранено, 9 з них знаходяться у лікарні", - ідеться в повідомленні.
Оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці розгорнуто пункти надання допомоги населенню. Для надання психологічної допомоги громадянам, залучені психологи ДСНС.
Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 23 загиблих: 21 в Умані, серед них троє дітей, і двоє – у Дніпрі.
Ще понад десять людей були поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Бьют не "Искандерами", а С "Искандеров", и последнее время бьют ракетами Р-500, но это не баллистическая ракета, а крылатая, при чем дозвуковая. Мне такие пару дней назад прилетели в Николаев: гул как от самолета, и потом через некоторое время взрыв.
И насчет ПВО ты не прав. Конкретно ЭТИ ракеты вполне себе сбиваются со стингеров, если вовремя обнаружить пуск и направление.
Щодо твого "Бьют не "Искандерами", а С "Искандеров", то це звичайне фарисейство, спроба кинути лайна на вентилятор, щоб показати який ти "ерудований"?? )) Ти хоч зрозумів зміст мого поста, в якому я відповідаю такому ж, як ти, іншому "вумнику", що жодна ППО в світі не знищує 100% випущених ракет, якщо це масовий обстріл країни, а саме це й відбулося вночі. Осьо, спеціально для тебе, на біс повторюю:
Москальські орки били Іскандерами, а у нас нажаль нема чим їх збивати, бо це балістична ракета, а не крилата. Ба навіть якщо б били крилатими ракетами, ППО не може перехватити всі 100% Жодна ППО, не тільки наша.
То з чим ти не згоден, Віталік?? Зі змістом, чи з термінологією? Чи, може, як Шаріков "с обоімі"??
І на що ти натякаєщ, що наші ППО погано працюють??? Що результативність 91%+ маловато будєт?
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5fKze46_g
а тепер, муйня собача....
паша мерседес с братвой печерской без рукавиц и респираторов...