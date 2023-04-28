Кількість загиблих через ракетний удар по Умані зросла до 21, - МВС

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військових по житловій багатоповерхівці в Умані Черкаської області зросла до 21 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Внаслідок нічного ракетного обстрілу армії рф по дев’ятиповерхівці в Умані загинула 21 особа, ще 18 - поранено, 9 з них знаходяться у лікарні", - ідеться в повідомленні.

Оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці розгорнуто пункти надання допомоги населенню. Для надання психологічної допомоги громадянам, залучені психологи ДСНС.

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Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 23 загиблих: 21 в Умані, серед них троє дітей, і двоє – у Дніпрі.

Ще понад десять людей були поранені.

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