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обстріл (20911) ракети (2755) Умань (220)

Кількість загиблих через ракетний удар по Умані зросла до 21, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

умань

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських військових по житловій багатоповерхівці в Умані Черкаської області зросла до 21 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Внаслідок нічного ракетного обстрілу армії рф по дев’ятиповерхівці в Умані загинула 21 особа, ще 18 - поранено, 9 з них знаходяться у лікарні", - ідеться в повідомленні.

Оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці розгорнуто пункти надання допомоги населенню. Для надання психологічної допомоги громадянам, залучені психологи ДСНС.

Читайте також: Обстріл Умані: На Черкащині оголошено триденну жалобу

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 23 загиблих: 21 в Умані, серед них троє дітей, і двоє – у Дніпрі.

Ще понад десять людей були поранені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умані розгорнули ДНК-лабораторію для ідентифікації загиблих

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
нелюди росийские
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28.04.2023 18:20
+7
Когда с Гитлером воевали , то на головы немцев сыпались сотни тысячь бомб с самалетов США, Британии, ссср и др) , сметали не только заводы , но и целые города такие , как Дрезден, Кельн, Берлин и др. вместе с гражданскими , и никто немцам не сочувствовал, после того , что они творили. А сейчас Украине бздят самалеты дать ,чтоб не дай бог)
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28.04.2023 18:53
+6
Костік, тебе шо в Гуглі забанили?? Чи ти весь рік "сКатов" та "квартали" дивився, а зара на перерву сюди зайшов? Москальські орки били Іскандерами, а у нас нажаль нема чим їх збивати, бо це балістична ракета, а не крилата. Ба навіть якщо б били крилатими ракетами, ППО не може перехватити всі 100% Жодна ППО, не тільки наша. Ти б замість дурні питання ставити в себе спитав - накой хрєн твої "слуги кремля" нашу ППО вбивали з 2019 по 2022?? Нащо клістрони знімали в частинах ППО ? Нащо саботували оборонне виробництво, в тому числі й наших комплексів ППО.??
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28.04.2023 18:37
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нелюди росийские
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28.04.2023 18:20 Відповісти
вони даже несвині....ті набагато краще
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28.04.2023 18:40 Відповісти
Ніхто на задав питання військовим, як ця ракета залетіла так далеко в глиб країни? чому її не збили?
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28.04.2023 18:29 Відповісти
Поки по пускових іскандерах не буде ударів,доти ніяка ппо не може гарантувати 100% захисту.
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28.04.2023 18:35 Відповісти
Тому що дуже дивно це виглядає під час масового обстрілу над Києвом збили 11 ракет, а одна ракета долетіла в глиб країни до Умані і попала в багатоповрхівку...
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28.04.2023 18:52 Відповісти
Не шукайте причину,там де її важко знайти.Не можуть же впильнувати всі ракети.Що мало на шляху до Умані стояти ппо,а мільйонне місто також з одним дивізіоном.Нажаль у війні такі речі трапляються.Україна велика в порівнянні з Ізраєлем,але й ті не можуть все вполювати.
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28.04.2023 21:12 Відповісти
Костік, тебе шо в Гуглі забанили?? Чи ти весь рік "сКатов" та "квартали" дивився, а зара на перерву сюди зайшов? Москальські орки били Іскандерами, а у нас нажаль нема чим їх збивати, бо це балістична ракета, а не крилата. Ба навіть якщо б били крилатими ракетами, ППО не може перехватити всі 100% Жодна ППО, не тільки наша. Ти б замість дурні питання ставити в себе спитав - накой хрєн твої "слуги кремля" нашу ППО вбивали з 2019 по 2022?? Нащо клістрони знімали в частинах ППО ? Нащо саботували оборонне виробництво, в тому числі й наших комплексів ППО.??
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28.04.2023 18:37 Відповісти
у нас есть 2 дивизиона Patriot они способны сбивать баллистические ракеты
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28.04.2023 19:00 Відповісти
"у вас єсть"? у вас це в ОПі??? Ігарьок, якщо Patriot прибули, то це ще не означає, що вони вже розгорнуті та стоять на бойовому чергуванні. Можливо їх ще не фізично не встигли розгорнути, тому що ніхто не знає коли саме вони прибули. І слава Богу що не знають. Це по-перше. А по-друге, двома дивізіонами Patriot всю територію України не захистиш. Ти хоча б почитав який фронт може прикрити дивізіон Patriot. Коли ж у вас, "какіхразніц", вже мозги відростуть???
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28.04.2023 19:14 Відповісти
"а у нас нажаль нема чим їх збивати, бо це балістична ракета" - я только ответил на твой дебильный комментарий Коленька, у нас есть чем сбивать баллистические ракеты но к сожалению двумя дивизионами не закроешь всю территорию Украины
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28.04.2023 23:00 Відповісти
Забавно, когда про гугль пишет тот, кого забанили в гугле.

Бьют не "Искандерами", а С "Искандеров", и последнее время бьют ракетами Р-500, но это не баллистическая ракета, а крылатая, при чем дозвуковая. Мне такие пару дней назад прилетели в Николаев: гул как от самолета, и потом через некоторое время взрыв.

И насчет ПВО ты не прав. Конкретно ЭТИ ракеты вполне себе сбиваются со стингеров, если вовремя обнаружить пуск и направление.
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28.04.2023 20:40 Відповісти
ВІталік, які претензії до нашої ППО?? З 23 ракет наші ППО збили 21, це ефективність більше 91%.
Щодо твого "Бьют не "Искандерами", а С "Искандеров", то це звичайне фарисейство, спроба кинути лайна на вентилятор, щоб показати який ти "ерудований"?? )) Ти хоч зрозумів зміст мого поста, в якому я відповідаю такому ж, як ти, іншому "вумнику", що жодна ППО в світі не знищує 100% випущених ракет, якщо це масовий обстріл країни, а саме це й відбулося вночі. Осьо, спеціально для тебе, на біс повторюю:

Москальські орки били Іскандерами, а у нас нажаль нема чим їх збивати, бо це балістична ракета, а не крилата. Ба навіть якщо б били крилатими ракетами, ППО не може перехватити всі 100% Жодна ППО, не тільки наша.

То з чим ти не згоден, Віталік?? Зі змістом, чи з термінологією? Чи, може, як Шаріков "с обоімі"??
І на що ти натякаєщ, що наші ППО погано працюють??? Що результативність 91%+ маловато будєт?
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28.04.2023 21:17 Відповісти
летела очень низко по хитрому маршруту наверное....или прозевали ....на всю державу не хватает ракетных дивизионов...никто не готовился к войне.....ложили асфальт , не до того было.
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28.04.2023 18:38 Відповісти
Точніше сказати ложили асфальт і ложили 3 роки Х на оборонку...
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28.04.2023 19:32 Відповісти
Прозевали. Когда мне в Николаев пару дней назад это прилетело - весь город слышал и видел их полет. Низкая высота и низкая скорость. Раньше ребята сбивали их со стингеров на подлете в город. В этот раз что-то пропустили.
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28.04.2023 20:42 Відповісти
Питання не до військових, а до влади і її балаболів. Військові роблять все можливе і навіть більше, але усю площу ніяк не закриєшь і 100% ракет ніхто не зможе сбивати. Навіть якщо Ігнат постійно каже брехню про кількість ракет в нас непогані результати.
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28.04.2023 18:48 Відповісти
Умань уже не раз була під вогнем. Це не глибоко в тилу. Ви хоч раз задумалися,які області закривають Київ...
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28.04.2023 20:30 Відповісти
Вічна Пам'ять землякам. Допоки є Україна, Ви з нами.
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28.04.2023 18:31 Відповісти
Ракеты с китайскими ДНК
https://www.youtube.com/watch?v=Jk5fKze46_g
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28.04.2023 18:45 Відповісти
Когда с Гитлером воевали , то на головы немцев сыпались сотни тысячь бомб с самалетов США, Британии, ссср и др) , сметали не только заводы , но и целые города такие , как Дрезден, Кельн, Берлин и др. вместе с гражданскими , и никто немцам не сочувствовал, после того , что они творили. А сейчас Украине бздят самалеты дать ,чтоб не дай бог)
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28.04.2023 18:53 Відповісти
от то був лендліз
а тепер, муйня собача....
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28.04.2023 20:31 Відповісти
разбирать завалы должны гундяевские попы за тарэльку супа...
паша мерседес с братвой печерской без рукавиц и респираторов...
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28.04.2023 19:26 Відповісти
Не здивуюся коли в ОП будуть притягувати до відповідальності командирів дивізіонів ППО як і не збили ці ракети, як Червінського, який також чомусь "не збив ракети"
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28.04.2023 19:37 Відповісти
 
 