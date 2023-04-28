Франція "найрішучішим чином" засуджує сьогоднішні російські удари по Україні, - МЗС країни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Франція "найрішучішим чином" засудила удари, завдані Росією цієї ночі по мирних містах України, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
У заяві наголошується на навмисному обстрілі Росією житлових будинків в центральній частині міста Умань, що "призвело до значних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми".
"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", — заявили в міністерстві.
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що країна продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" військових злочинів Росії.
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Хоч щось реальне треба додати в допомозі Україні у відповідь на відвертий, неприхований тероризм рашистів Путіна.
Эту реакцию можно сравнить с тем, что кто-то выпил много пива или кофе
и в какой-то момент начинает задумываться о том, где находится ближайший туалет.
Вот этот момент и можно считать озабоченностью.
Никакого содержательного наполнения в такой реакции нет абсолютно
и такое озвучивают ровно в том случае, когда промолчать - еще хуже..."
курчатжаб табака.
А то что-то давно не общались.....
и макрон в щёчку пуйла нэ поцилуйе,навить за вэлыку торбу шекелив.