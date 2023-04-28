Франція "найрішучішим чином" засуджує сьогоднішні російські удари по Україні, - МЗС країни

Франція "найрішучішим чином" засудила удари, завдані Росією цієї ночі по мирних містах України, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У заяві наголошується на навмисному обстрілі Росією житлових будинків в центральній частині міста Умань, що "призвело до значних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми".

"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", — заявили в міністерстві.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що країна продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" військових злочинів Росії.

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