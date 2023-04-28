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обстріл (20911) Франція (1959)

Франція "найрішучішим чином" засуджує сьогоднішні російські удари по Україні, - МЗС країни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

франція

Франція "найрішучішим чином" засудила удари, завдані Росією цієї ночі по мирних містах України, зокрема в Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У заяві наголошується на навмисному обстрілі Росією житлових будинків в центральній частині міста Умань, що "призвело до значних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми".

"Такі удари по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслюють явне бажання Росії продовжувати ескалацію загарбницької війни в Україні", — заявили в міністерстві.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що країна продовжуватиме підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд "для боротьби з безкарністю" військових злочинів Росії.

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Топ коментарі
+9
до дупи ці засудження
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28.04.2023 20:51
+7
Наконец-то у Макарона появился повод позвонить путлеру.
А то что-то давно не общались.....
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28.04.2023 20:54
+5
Цього замало . Потрібні ваші літаки. Можна без екіпажу.
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28.04.2023 20:53
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до дупи ці засудження
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28.04.2023 20:51 Відповісти
І де ж отой суд, яким "найрішучішим чином засудила"?

Хоч щось реальне треба додати в допомозі Україні у відповідь на відвертий, неприхований тероризм рашистів Путіна.
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28.04.2023 21:13 Відповісти
" ...что такое озабоченность, именно мы - прекрасно знаем.
Эту реакцию можно сравнить с тем, что кто-то выпил много пива или кофе
и в какой-то момент начинает задумываться о том, где находится ближайший туалет.
Вот этот момент и можно считать озабоченностью.
Никакого содержательного наполнения в такой реакции нет абсолютно
и такое озвучивают ровно в том случае, когда промолчать - еще хуже..."
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29.04.2023 11:54 Відповісти
Цього замало . Потрібні ваші літаки. Можна без екіпажу.
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28.04.2023 20:53 Відповісти
І продовжує їсти курчат жаб табака.
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28.04.2023 20:54 Відповісти
Наконец-то у Макарона появился повод позвонить путлеру.
А то что-то давно не общались.....
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28.04.2023 20:54 Відповісти
Та ладно вам - не вас же щодня вбивають і не ваших дітей
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28.04.2023 20:55 Відповісти
кароче теперь кацапам жевать круасаны законно не светит...
и макрон в щёчку пуйла нэ поцилуйе,навить за вэлыку торбу шекелив.
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28.04.2023 20:57 Відповісти
Как невассал США расстроился. Я уже стал переживать за невассала
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28.04.2023 20:57 Відповісти
"Найрішучішим чином"? Аж легше зробилося...
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28.04.2023 20:57 Відповісти
Це ще квіточки. Наступного разу вони топнуть ніжкою й загрозливо помашуть пальчиком.
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28.04.2023 21:04 Відповісти
Франція "найрішучішим чином" засудила удари, завдані Росією цієї ночі по мирних містах України. а як ця давня куйня допомагає Україні і її народу, чи завдає втрат 3,14дерації, чи куйлу
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28.04.2023 21:00 Відповісти
.Макарон драний, до кого тепер поїдеш миру шукати та зад лизати?
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28.04.2023 21:02 Відповісти
Пилять,так оЖАБАбоченность,или шампиньоны нах...
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28.04.2023 21:02 Відповісти
Мощно!
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28.04.2023 21:02 Відповісти
Це ще х-ня. Ось коли буде "глибочезне занепокоєння" (або навіть обурення!) - тоді ми врятовані...
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28.04.2023 21:08 Відповісти
тому макарося разом з пандою Сци "найрішучішим чином" готові терти "замир"...
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28.04.2023 21:03 Відповісти
Українці вимагать кожні майбутьні "найрішучим чином засудження" ковертувати в конкретну кількість "Міражів" ... Саме так й тільки так реально припинити усі ці військові злочини !!!
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28.04.2023 21:06 Відповісти
Яка практична користь від вашого найнайнайнайрішучішого чина? Вагіноболи ссикливі.
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28.04.2023 21:06 Відповісти
краще "самим найрішучішим чином" передайте нам сотню VBCI. Тоді ми не образимось, навіть коли Колона промовчить.
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28.04.2023 21:09 Відповісти
Щас. Получить хотя бы AMX-10P, которые заменяются VBCI, Франция довольно практична.
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28.04.2023 21:18 Відповісти
чего то думал, что остатки этой древности давно ржавеют на свалках хранения франузской армии. Разве что возможно у саудитов ездят. Думаю, для нас эту древность "поднимать из травы" не будут.
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28.04.2023 23:07 Відповісти
Якщо подивитись реальні цифри допомоги,хоча не існує жодного договору, або зобов'язань від Франції,нам варто було б подякувати нашим союзникам за підтримку і допомогу ...А ми чомусь ,ще навіть не знаючи чим нам ще хочуть допомогти відразу замість подяки кричимо мало,мало,мало ви всі нам винні ,дайте більше,дайте ще!...
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28.04.2023 21:23 Відповісти
А як це найрішучимим чином, ---- покажіть, як це виглядає?))))а закупівлю *********** по тихому підло тормозить!!!
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28.04.2023 21:41 Відповісти
У них есть ракеты, могли бы и запустить.
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28.04.2023 21:44 Відповісти
Новий, раніше не висловлюваний ступінь засудження - це сильно. Одразу легше стало (
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28.04.2023 23:48 Відповісти
Стурбованість вийшла на новий рівень
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29.04.2023 00:07 Відповісти
мастурбування
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29.04.2023 11:06 Відповісти
 
 