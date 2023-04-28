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У московському СІЗО утримують українців, обвинувачуваних у "міжнародному тероризмі", - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лефортово

У московському СІЗО "Лефортово" перебуває майже два десятки обвинувачених за статтею "Акт міжнародного тероризму". Більшість із них - українці, яких перед тим тримали в ізоляції та катували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Верстка". 

Видання розповіло про уродженця Херсонської області Юрія Кайова. Вже понад пів року його тримають під вартою у "Лефортовому", а його справу веде Слідче управління ФСБ.

ФСБ вважає, що Каєв був залучений до підготовки "акту міжнародного тероризму". Разом із ним за тією ж справою проходять ще вісім осіб. Актом міжнародного тероризму ФСБ називають замах на колоборанта Стремоусова.

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На початку жовтня Кайова разом із ще кількома в'язнями з мішками на головах вивезли до Сімферополя. Там його неодноразово били та катували струмом. Адвокат Анастасія Саморукова каже, що основним завданням є обмін Кайова.

Видання зазначає, що стаття про акт міжнародного тероризму з'явилася у РФ у 2016 році, досі за нею не засуджено жодну людину. Більшість обвинувачених за цією статтею є громадянами України, які нібито вчинили злочини на окупованій території України.

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у москалів -вбивць та терористів є "стаття КК" про тероризм... Офігіти...
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28.04.2023 22:27 Відповісти
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28.04.2023 22:44 Відповісти
Чого це Ермак не допомага, витягати
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28.04.2023 22:50 Відповісти
Кончені кацапи, коли вже та масква рухне і згорить.
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29.04.2023 00:18 Відповісти
Ото ж ***** їздити ***** в кацапстан на заробітки. Краще в європу
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29.04.2023 07:54 Відповісти
Ви статтю взагалі читали? Людей викрали під Херсоном, вивезли в Крим, а потім до Москви, та шиють їм справу у вбивстві херсонського гауляйтера. Де ви побачили заробітки?!
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29.04.2023 09:35 Відповісти
 
 