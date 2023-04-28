Німеччина готова виготовити 250 тисяч снарядів для України, - німецькі ЗМІ

Німеччина запропонувала виготовити 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть з загальної кількості боєприпасів, які ЄС планує виготовити для України.

Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, така пропозиція надійшла на зустрічі директорів збройових компаній цього тижня, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що за виготовлення боєприпасів візьметься концерн Rheinmetall.

Неназваний представник компанії повідомив виданню, що наразі підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них - на заводах в Європі.

"У перспективі Rheinmetall очікує значного збільшення виробництва в галузі артилерійських боєприпасів до близько 600 тисяч снарядів на рік", - зазначив він.

Згідно з домовленністю, досягнутою між країнами ЄС, для часткового відшкодування витрат виготовлення снарядів має здійснюватися на території союзу. Компоненти можуть поставлятися з третіх країн. У цьому відношенні Rheinmetall може надати близько 50 тисяч гільз, які концерн виробляє в Австралії, і заряди ракетного палива з південноафриканського заводу, але не 100 тисяч гранат, які виробляються в Південній Африці.

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