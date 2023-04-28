УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9327 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
2 197 5
боєприпаси (1690) Німеччина (4506) допомога і підтримка (819)

Німеччина готова виготовити 250 тисяч снарядів для України, - німецькі ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боєприпаси,снаряди

Німеччина запропонувала виготовити 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це чверть з загальної кількості боєприпасів, які ЄС планує виготовити для України.

Як повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung, така пропозиція надійшла на зустрічі директорів збройових компаній цього тижня, передає Цензор.НЕТ. 

Видання зазначає, що за виготовлення боєприпасів візьметься концерн Rheinmetall.

Неназваний представник компанії повідомив виданню, що наразі підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них - на заводах в Європі.

"У перспективі Rheinmetall очікує значного збільшення виробництва в галузі артилерійських боєприпасів до близько 600 тисяч снарядів на рік", - зазначив він.

Згідно з домовленністю, досягнутою між країнами ЄС, для часткового відшкодування витрат виготовлення снарядів має здійснюватися на території союзу. Компоненти можуть поставлятися з третіх країн. У цьому відношенні Rheinmetall може надати близько 50 тисяч гільз, які концерн виробляє в Австралії, і заряди ракетного палива з південноафриканського заводу, але не 100 тисяч гранат, які виробляються в Південній Африці.

Читайте також: Україна накопичує боєприпаси, програма ЄС щодо мільйона снарядів - це на перспективу, - Резніков
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну як готова, то впєрьод
після перемоги заберете калінінградську область
показати весь коментар
28.04.2023 23:18 Відповісти
З снарядами буде як з танками. Можуть виготовити не означає, що дадуть. Будуть довго погоджувати, потім пообіцяють в квітні, але перенесуть на середину літа. Добре, якщо це станеться наступного року.
показати весь коментар
28.04.2023 23:58 Відповісти
від цих рєбят просто згода колись дати показник для інших, хто вагався, дати зараз або взагалі, чи ні
показати весь коментар
30.04.2023 21:43 Відповісти
Та вже вони так обісрались, що на їхні фінти вже ніхто уваги не звертає, особливо після прямих, без викрутасів пред'яв поляків в цьому питанні. Розуміння, як шольци відтягують поставки озброєння, приводить до прискорення тих, хто щиро хоче допомогти.
показати весь коментар
01.05.2023 00:13 Відповісти
К какому году? 30?
показати весь коментар
29.04.2023 00:54 Відповісти
 
 