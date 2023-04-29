"Бавовна" в Севастополі - Божа кара за Умань, - ГУР
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Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.
"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - розповів Юсов.
Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.
"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - зазначив представник ГУР МО.
Нагадаємо, в окупованому Севастополі вранці 29 квітня стався вибух, після чого почалася велика пожежа на нафтобазі. Загасити полум’я сподіваються лише до вечора. Окупанти кажуть, що резервуари з пальним атакували "два ворожі безпілотники".
Будь ласка, зачекайте...
в Моцковии людей во веки веков всегда считали за грязь:
это отношение к людям, как к грязи, сильно показано в фильме "Андрей Рублёв", 1966 года.
Якщо могли - чому раніше не підсмажили?
хто знає могли чи не могли ? ?? ?
....
Може накопичували р есурси до головного наступу....
....
З прокльонами та обвинуваченнями я би не посьпішав..
......
"Хоть паржом".
А тепер дивуємось: "А чого дегенеради навколо?".
Те, що напередодні нашого наступу знищено стратегічну кількість російського палива, без якого неможливо воювати, вам не вважається доброю новиною?
40000 т це на хвилинку 2000 залізничних цистерн.
Треба у відповідь дітей повбивати? Ну вперед, я подивлюсь якими ви рішучими будете на ділі.
Ніхто не принижує важливість операції по знищенню сховища ГСМ. Більшість торкнуло порівняння згорілого дизелю з жертвами-людьми в Умані.
Там нема чим тішитись.
Блогерствує?
Would he say the same if those kids were his own?
Зрадоботам, які у новині побачили, що життя наших діточок і їх батьків дорівняє резервуарам з нафтопродуктами-ви хоч у змозі осягнути, що "кара буде довготривалою"-це не "дорівнює"?