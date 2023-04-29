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"Бавовна" в Севастополі - Божа кара за Умань, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юсов

Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - розповів Юсов.

Дивіться: Сили оборони про пожежу на нафтобазі в Севастополі: "Люблю бавовну з доставкою на Крим". ВIДЕО

Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - зазначив представник ГУР МО.

Також читайте: Нафтобазу в Севастополі підпалили два "ворожі дрони". Горітиме до вечора, - окупанти

Нагадаємо, в окупованому Севастополі вранці 29 квітня стався вибух, після чого почалася велика пожежа на нафтобазі. Загасити полум’я сподіваються лише до вечора. Окупанти кажуть, що резервуари з пальним атакували "два ворожі безпілотники".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
Вонюча нафтобаза це відповідь за смерть 23 людей, п'яти дітей?
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29.04.2023 14:18
+46
Ці покидьки з ГУР усі пішли в Шоу-Бізнесс.
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29.04.2023 14:10
+41
""Бавовна" в Севастополі - Божа кара за Умань" Таке казати ГУР, це ганебно і імпотентно.
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29.04.2023 14:27
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Та ні, треба 23 на 23 і більше, тільки тоді буде кара. Не можна рівняти душі і нафтові бочки.
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29.04.2023 17:16 Відповісти
Та ні. Божа кара буде, коли ті літуни, які скидали бомби та ракети на Умань, будут відстріляні один за одним разом з дружинами та дітьми. Хай не завтра, не післязавтра, а через рік, через два, через п'ять. Ото буде божа кара.
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29.04.2023 17:26 Відповісти
Не розвідка, а срани піарщики. Вже прокукурікали, що це ми зробили. А сказати, що рашка украла ГСМ і сама підірвала базу не могли? Просто дебіли... Коли почнете на параші відстрілювати військових злочинців і їх сім'ї тоді повірим що є розвідка.
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29.04.2023 17:48 Відповісти
в ответ на погибших людей -отмстили поджогом бензина?...юсов лучше бы и дальше тихонечко в Одессе сидел
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29.04.2023 17:53 Відповісти
Якби там хоча б з півсотні кацапів подохло,тоді б ще можна було б припустити,що це відповідь за вбивство дітей,а так це просто епізод звитяжної роботи наших всу-шних героїв,наших котиків
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29.04.2023 18:03 Відповісти
Как я уже писал. Как вы думаете, что для кацапов жальче, смерть 500 орков или потеря в военное время 40 тысяч тонн нефтепродуктов, на которых они ещё и бабло делали? Да они бы и 5000 орков потеряли и глазом не моргнули бы, бабы ещё ублюдков повысерают, а вот бабло.... тут уже есть нюанс.
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29.04.2023 23:42 Відповісти
ув. Альфа исключительно точно подметил, что для Моцковии неизмеримо чувствительнее потеря 40 тысяч тонн нефтепродуктов из стратегического запаса флота нежели гибель 500 или 1500 орков-пехотинцев.

в Моцковии людей во веки веков всегда считали за грязь:

это отношение к людям, как к грязи, сильно показано в фильме "Андрей Рублёв", 1966 года.
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30.04.2023 08:02 Відповісти
Це потрібно було чекати горя?
Якщо могли - чому раніше не підсмажили?
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29.04.2023 18:28 Відповісти
Нахрена зараз такий піар на крові дітей?
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29.04.2023 18:29 Відповісти
====
хто знає могли чи не могли ? ?? ?
....
Може накопичували р есурси до головного наступу....
....
З прокльонами та обвинуваченнями я би не посьпішав..
......
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29.04.2023 21:33 Відповісти
Божа кара це коли б з нафтобазою вночі згоріло пів Севастололя, життя однієї дитини не прирівняти до ціни всих кацапських нафтобаз
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29.04.2023 18:39 Відповісти
Я с вами абсолютно согласен. Невозможно сравнивать жизнь человека и тем более ребёнка, с каким-то топливом и, тем более пиариться на этом, называя эту операцию возмездием за Ухань. Но у этой "медали" есть и другая сторона. Спросите у кацапов, что бы они предпочли, гибель 500 своих орков или уничтожение 40 тысяч тонн стратегически выжных нефтепродуктов? Ответ очевиден. Для этих ублюдков, это как серпом по яйцам, тем более, мрази ещё и воровали там. Отличная операция, просто не надо было Ухань сюда приплетать.
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29.04.2023 23:28 Відповісти
Як я і казав буданов це дєгєнєрат а він притягує інших дєгєнєратів.як і зєлєнський .замість того щоб проводити якісь операції ця наволоч піариться на смертях українців.і як положено дєгєнєрату радіє якісь вонючі нафтобазі, яку скоріш за все , кацапи самі і підпалили , бо всю солярку вкрали..зєлєнський і всі дотичні до нього це або чисті дєгєнєрати або зрадники, або 2 в одному.
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29.04.2023 19:22 Відповісти
дєгєнєрат? якось слабенько про Баданова....
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29.04.2023 23:15 Відповісти
"Хуже не будет".
"Хоть паржом".
А тепер дивуємось: "А чого дегенеради навколо?".
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30.04.2023 01:25 Відповісти
Приберіть вже хто-небудь це грьобане лайно з керівного апарату ГУР, бо ці недоумки навіть не усвідомлюють, що вони варнякають... Андрюша, да ти хоч коли небуть ховав своїх близьких??? Сина чи доньку??? Яка нах божа кара за Умань?? В Умані лише діточок загинуло ТРОЄ, чи ти нє в курсє?? А ти вирішив хайпануть та підірвану москальську цистерну прирівняв до 23 загиблих в Умані???? Божа кара Україні це влада таких, як ти, Андрюша, аморальних порожніх вилупків, що в керівництві ГУР, що в ОП, що ВР, бо ви вже реально настільки оху@лі, що для вас, щури ви грьобані, війна здається якимось шоу, тіпа "рассмеши коміка". І Божа кара, Андрюша, буде обов"язково і над кремлівським ху@лом і над його підлими, лицемірними "слугами". Амінь...
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29.04.2023 19:49 Відповісти
В Україні є люди, які знають, як планувати масштабні диверсійні операції. Але на жаль вони вже всі працюють коментаторами на цензорі.

Те, що напередодні нашого наступу знищено стратегічну кількість російського палива, без якого неможливо воювати, вам не вважається доброю новиною?
40000 т це на хвилинку 2000 залізничних цистерн.

Треба у відповідь дітей повбивати? Ну вперед, я подивлюсь якими ви рішучими будете на ділі.
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29.04.2023 19:50 Відповісти
Дві сторінки переписки, а до Вас не доходить ??

Ніхто не принижує важливість операції по знищенню сховища ГСМ. Більшість торкнуло порівняння згорілого дизелю з жертвами-людьми в Умані.
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29.04.2023 22:11 Відповісти
40000 делим на 60 тонн = 666 цистерн, а 2000 на автоцистерны похоже
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30.04.2023 20:02 Відповісти
"Ця кара буде довготривалою." всі "висєри" вертаються на єрефію закритим гімноваганом
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29.04.2023 20:32 Відповісти
Що з бавовни,якщо кротоферма в десятки разів ефективніша від бавовни.
Там нема чим тішитись.
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29.04.2023 22:19 Відповісти
Що він робить у розвідці?
Блогерствує?
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29.04.2023 22:25 Відповісти
That fellow is really fucking mentally handicapped: to measure dead children with burned oil reservoirs..
Would he say the same if those kids were his own?
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29.04.2023 22:30 Відповісти
Загинуло десятки людей це навіть поряд не лежало покаранням.Якась база.
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29.04.2023 22:35 Відповісти
Знищення однієї системи рсзв може зберегти десятки, якщо не сотні життів. Знищення "якоїсь бази" може зберегти тисячі життів.
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29.04.2023 23:07 Відповісти
І до чого це написано?Загино 22 людини ,це життя.І ніяка база не може бути порівняням за кару.Питання таких баз вирішується логістикою швидко ,а людські життя не повернути.Не потрібно взагалі порівнювати такі речі.
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30.04.2023 00:05 Відповісти
"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою"
Зрадоботам, які у новині побачили, що життя наших діточок і їх батьків дорівняє резервуарам з нафтопродуктами-ви хоч у змозі осягнути, що "кара буде довготривалою"-це не "дорівнює"?
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29.04.2023 23:01 Відповісти
Божої кари, як і бога не існує, є тільки 3 закон Ньютона
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30.04.2023 00:08 Відповісти
Блюзнірство чистої води-порівнювати смерть людини з втратою чогось, навіть і соляри.
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30.04.2023 06:12 Відповісти
***** ******, я посмотрел бы на тебя, если бы на твою семью упала ракета и какую бы ты задумал кару... Урод...
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30.04.2023 11:43 Відповісти
ЦЕ НЕ ЛЮДИ!ЦЕ КЛОВАНИ!
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30.04.2023 12:23 Відповісти
надо было по жилым массивам хернуть. хотел бы я послушать вой и стенания из свиных кацапских рыл. от я бы порадовался. за зло придётся отвечать.
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30.04.2023 14:34 Відповісти
Это не кара, кара это когда за украинца 100 кацапов отлетают в ад.
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30.04.2023 19:51 Відповісти
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