Пошуково-рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, серед них 6 дітей, дві жінки вважаються безвісти зниклими, - Клименко

Унаслідок ракетного удару РФ по Умані вранці 28 квітня 23 людей загинуло, серед них 6 дітей, дві жінки вважаються безвісти зниклими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у фейсбуці.

Як зазначив міністр, рятувальники працювали на межі можливостей, щоб витягнути людей з-під завалів. Залучили важку техніку та спецзасоби. Допомагали поліцейські та добровольці. Врятовано 17 осіб.

"На жаль, унаслідок російського удару 23 людини загинуло: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років)", - написав Клименко.

Слідчі управління організації розслідувань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, та криміналісти Головного слідчого управління Національної поліції ідентифікували всі 23 тіла. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.

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Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих.

Міністр подякував рятувальникам за оперативну роботу і висловив співчуття близьким загиблих.

Вночі 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України. На цей час відомо про щонайменше 25 загиблих: 23 в Умані, серед них четверо дітей, і двох – у Дніпрі. Ще понад десять людей були поранені.

Також унаслідок падіння уламків російської ракети у місті Українка на Київщині є влучання в багатоповерховий будинок. Двоє людей постраждало.

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