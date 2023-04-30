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Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна "не захищати" їх. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

латвія

29 квітня кілька десятків російськомовних жителів Латвії провели біля російського посольства у Ризі акцію із закликами до Росії "не захищати" їх. Поштовхом до зібрання стала заява Державної думи РФ "Про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення".

Про це повідомляє Європейська правда інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що акцію організувала спілка "Російський голос для Латвії". 

Учасники акції розгорнули плакат "Діду, пий таблетки", також люди принесли прапори ЄС та України й власноруч виготовлені плакати з гаслами "Нам потрібна Європа, а не русский мир", "Латвія – батьківщина, Росія – окупант", "Не пхай свого носа у Латвію", "Руки геть від нашої країни".

Керівник організації Мартін Левушкан пояснив, що вони хочуть донести позицію тих російськомовних латвійців, які виступають проти політики Москви щодо держав Балтії та обурені, що РФ використовує їх для своїх політичних цілей і розколу у суспільстві.

"Нас не треба захищати – захищайте себе у Гаазі. Наша батьківщина – Латвія", – підсумував він.

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Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 01
Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 02
Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 03
Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна не захищати їх 04

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+31
хорошие,разумные,законопослушные русские конечно есть...только вот в общении с любым из них рано или посно вылезает кусочек имперского фашиста,так что пусть они все идут на@уй мелкими шагами
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30.04.2023 13:49
+24
Не сьогодні і не вчора було сказано, що ніщо не вчить краще, ніж приклад чужого болю. Подивилися руські з країн Балтії на руських з Донбасу, чого вони досягли і в якому стані опинилися після 9 років "возз'єднання з "руським міром" і вирішили - "Дєдушка Путін, не захищай нас, ми вже тут якось перетерпіємо в Європі ,без Росії.
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30.04.2023 13:52
+11
Не хочуть на свою ісконную родіну, в європах краще?
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30.04.2023 13:50
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а кацапы и не собирались , будут бомбить их вместе с латышами ...
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30.04.2023 13:48 Відповісти
згоден, навіщо захищати коли можна розхерачити. І бомб небагато знадобиться.
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30.04.2023 14:03 Відповісти
Сто процентов, уже все поняли, что никто никого защищать не собирался😠
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30.04.2023 16:20 Відповісти
хорошие,разумные,законопослушные русские конечно есть...только вот в общении с любым из них рано или посно вылезает кусочек имперского фашиста,так что пусть они все идут на@уй мелкими шагами
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30.04.2023 13:49 Відповісти
О-о на конец то начало доходить, а я об этом писал и говорил еще в 90е. Помню как в Вене в 2016 кацапскому консулу я ответил что я не русский , а жидобандеровец и с женой была истерика какой я хам, но все изменилось когда теща в Киеве попала под обстрел, а ее брат ушол на фронт.
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30.04.2023 14:49 Відповісти
я казахско-немецкий бандеровец
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30.04.2023 16:32 Відповісти
Это да. Заметил это на самом себе - вылезает. Впрочем, мои предки - это в основном либо тюрки, либо угры, либо - немножечко - балты. Не горжусь, не стесняюсь. Каждый выбирает свой путь.
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30.04.2023 22:23 Відповісти
Не помню,кто сказал:"Если самого интелигентного и демократичного кацапа хорошенько протереть.то проявиться - КРЫМ НАШ !"
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30.04.2023 15:47 Відповісти
я тебе скажу по секрету, что даже если ярого бандеровца посадить перед телевизором со скабеевой и соловьем на пару дней и хорошенько "протереть" (обработать), то он тоже будет говорить, что крым руzzкий.
И наоборот, если уничтожить гэбэшный режим на россии, убрать пропаганду, то через пару месяцев россияне будут как шелковые. вы просто недооцениваете силу внушения и легкость, с которым ЛЮБОЙ человек поддается зомбированию
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30.04.2023 17:14 Відповісти
Те, що ти написав - чи твоя особиста помилка, чи св1доме перевертання д1йсност1 ? Бо ст1льк1 ж пропаганди зо вс1х стор1н припало на мое (маю 70 рок1в) покол1ння, як 1 зараз - але не под1яло на УС1Х, хоча, нажаль , станом на 2019 лишилося 73 %. Зомбування матиме повний усп1х лише за в1дсутност1 правдиво1 1нформац11 - а яка ******* людина не мае доступу до 1нформац11 з Р1ЗНИХ джерел, х1ба що л1нива !
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30.04.2023 17:47 Відповісти
що не подіяло? українці 70 років були в совковому рабстві, їх морили голодом, відправляли в табори, їх синів відправляли на нікому не потрібну війну в Афганістан. хоч хтось щось сказав? чи я може пропустив якийсь майдан? жодного майдану за 70 років! натомість всі щасливими ходили маршами 1 травня і казали, що у всьому винні то німецькі фашисти, то фінські білогвардійці, то американці.
А на рахунок правдивої інформації, то таку можна знайти лише в наукових книжках, які базуються на об'єктивних експериментах. Все інше - маніпуляції суспільною свідомістю. І якщо ви цього не розумієте, то ви такий же зомбі, як і будь-який кацап, тільки вас зомбували інші засоби массової інформації
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30.04.2023 17:59 Відповісти
Про що сп1ваеш, про який оп1р? Хто намагався щось сказати чи зробити - стали жертвами , як1 як не опинялись у тюрм1 чи пс1хл1карн1, то 1х знаходили вже мертвими з р1зних причин. У 1976р. хлопця з мого 1нституту п1сля в1дсутност1 у "щаслив1й" жовтнев1й колон1 демонстрант1в так "проробили" на зас1данн1 1нститутського ком1тету ВЛКСМ + КПСС , що в1н пок1нчив самогубством. Я п1сля 1х звинувачень (вигадано1 брехн1) стресс за1дала солодощами та поклялась соб1 не мати н1чого сп1льного з "членами". "Майдан" у радянськ1 часи ? Сталося б об"еднання самогубц1в 1 не б1льше, про яке н1хто н1коли н1чого не д1знався би. Думаю, що спроби протестувати були, про як1 нема 1нформац11 1 нема н1 св1дк1в, н1 учасник1в, про що добре потурбувався КГБ.
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30.04.2023 19:03 Відповісти
ну от, ви все розумієте. то які претензії зараз до росіян? ті, хто зараз виступить проти війни, одразу стануть самогубцями.
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30.04.2023 19:23 Відповісти
Навіть ті що проживають зараз за межами кацапстану стануть самогубцями ?
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30.04.2023 20:44 Відповісти
ви не читали мій коментар вище. із росіян проти війни можуть виступити лише ті, хто проживає поза рашкою і не планує туди повертатися. Крім того, вони мають бути не зомбовані рос пропагандою. Бо багато росіян, які живуть поза рашкою, все одно дивляться скабєєву. а як я казав вище, якщо навіть ярого бандерівця посадити на дві доби перед телевізором зі скабєєвою, він почне співати російський гімн.
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30.04.2023 21:05 Відповісти
Так, зараз мацкав1там проблемно йти проти в1йни. Але : виб1р вони мали ран1ше, коли рад1сно п1дтримували велико1мперськ1 висловлювання сво1х правител1в, пол1тик1в, журнал1ст1в, д1яч1в культури та 1нш1х пропагандист1в " велико1 россии" (х1ба не аплодували жирику? не атакували при нагод1 укра1нц1в у мацков11 - 1 це прост1 люди, упевнен1 у свому прав1 на виключен1сть, на пров1дну роль по в1дношенню до 1нших народ1в). Якщо не мали ми вибору у радянськ1 роки ( н1, "виб1р" був : 1 з одного ), то останн1 30 рок1в залишаеться видим1сть демократичного вибору нав1ть у рашц1. Якась к1льк1сть призовник1в знаходить можлив1сть не п1дтримувати агрес1ю : ховаються, ви1зжають, здаються у полон, ще можна не л1кувати хрон1чну хворобу , назватися сектантом, що не може торкати рушницю, може е ще в1дмовки. Але головне - це впевнен1сть мацкав1т1в у своему "прав1" втручатися у чуже життя та р1шати сво1 внутр1шн1 проблеми (перш за все економ1чн1 ) за рахунок 1нш1х народ1в.
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01.05.2023 17:27 Відповісти
НІТ!👇
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30.04.2023 20:41 Відповісти
Не хочуть на свою ісконную родіну, в європах краще?
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30.04.2023 13:50 Відповісти
А ви гляньте склільки народіщу вийшло ..ось такий протест..сидячи в Европі ,воно рабське племя і там боїться.
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30.04.2023 14:05 Відповісти
де подивитися скільки в них народу вийшло? Судячи з фото менше 100 осіб.
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30.04.2023 14:29 Відповісти
про це я і написав.
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30.04.2023 14:30 Відповісти
остальні ФСБешніки
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30.04.2023 14:47 Відповісти
Так ясно представляю себе, что ***** от этого устыдилось, что ***** прям растерялось...
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30.04.2023 13:50 Відповісти
Не сьогодні і не вчора було сказано, що ніщо не вчить краще, ніж приклад чужого болю. Подивилися руські з країн Балтії на руських з Донбасу, чого вони досягли і в якому стані опинилися після 9 років "возз'єднання з "руським міром" і вирішили - "Дєдушка Путін, не захищай нас, ми вже тут якось перетерпіємо в Європі ,без Росії.
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30.04.2023 13:52 Відповісти
Тут приклад власного болю нічому не вчить, а ви сподівєтесь, що чужий біль навчить...
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30.04.2023 14:05 Відповісти
Не таляпайте грішне з праведним!: там - руССкіє!!,
а руські - то Українці!!!
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30.04.2023 15:16 Відповісти
ач ..як комфортне життя впливає...єта вам нє скрєпний рускій мір
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30.04.2023 13:57 Відповісти
не тільки комфортне, але й вільне. Після свободи люди майже ніколи не приживаються у неволі
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30.04.2023 14:05 Відповісти
Після свободи 90-х --за 20 років )(уйловського правління зробили рабами. Ще й як прижились,і в гівні живуть та радіють про своє вялічіє
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30.04.2023 14:09 Відповісти
не було там ніякої свободи. Це така ж легенда, як і та, що лукашенко був батьком нації білорусів.
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30.04.2023 14:58 Відповісти
Так, кацапи і нормальні росіяни, які живуть в Європі переконалися, що кликати війну і смерть в свій будинок можуть тільки божевільні.
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30.04.2023 14:02 Відповісти
Кілька десятків, може і не хочуть "рускаґа міра" в Латвії. А інші? Крутять дулі на кухнях і шепотять "Путєн, ввєді"?
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30.04.2023 14:03 Відповісти
недавно в одной из стран балтии сгорел завод который производил беспилотники для Украины...я уверен что он не сам сгорел
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30.04.2023 14:06 Відповісти
"Рускіє" фірми повідкривали рахунки у казахських/вірменських/грузинськіх банках і чудово себе почувають...
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30.04.2023 14:26 Відповісти
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30.04.2023 14:04 Відповісти
Російський письменник Шендерович звинуватив українців у «нацизмі» та заявив, що російські «ліберали» з українцями лише «до першого повороту»
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30.04.2023 14:05 Відповісти
ага..аякжеж..з Ізраїлю -патріотом став
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30.04.2023 14:11 Відповісти
https://twitter.com/GraniTweet/status/1652029381781364747
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30.04.2023 14:12 Відповісти
Наконец до этого дурака дошло что украинцы мечтают уничтожить их всех. Что пропетлять притворившись харошим русским (евреем) не получится.
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30.04.2023 15:39 Відповісти
Мы не уничтожить их хотим, а уничтожить ихнюю державу. Может это возвратит те людские массы в цивилизацию.
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30.04.2023 16:26 Відповісти
Нас устроит Московия в пределах границ 12 века, а остальные ресурсы подлежат распределению для компенсации ущерба Украине.
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30.04.2023 17:00 Відповісти
Они уже увидели то, что означает кремлевская защита - это разрушенный дом и кладбище вместо хорошей , мирной жизни.
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30.04.2023 14:07 Відповісти
Та ніхуана "вони" не побачили. "Ета фсьо нацикі. А расія нікаво ніубіваєт, толька біндєравцов".
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30.04.2023 14:31 Відповісти
Вихід один-не бути російськомовним!
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30.04.2023 14:17 Відповісти
Tak višļī ruska movnie , a ne ruskie , pačuvstvuite razņicu ! ruskie i v Latvii ruskie , tobiš ******** svinosabači !
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30.04.2023 14:23 Відповісти
Чуркам без разницы в кого стрелять в кого попали тот и враг.
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30.04.2023 14:31 Відповісти
А хто питатиме чи хочуть вони щоб їх "захищали", московити діють за одним сценарієм: інфільтрують своїх прибічників в країну, а потім з допомогою місцевих совкодрочерів і маргіналів проводять мітинги які широко висвітлюють на пропагандиських ресурсах, а далі вже "дєло тєхнікі" або "як карта ляже".
Московити гірші ніж ісламські терористи, їх не можна пускати в цивілізовані країни, інакше рано чи пізно вони принесуть біду.
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30.04.2023 14:38 Відповісти
100 %
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30.04.2023 17:55 Відповісти
Поздно.... Защита рашки не зависит от мнения объекта.
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30.04.2023 14:46 Відповісти
Классные лозунги !
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30.04.2023 15:27 Відповісти
одну таблэтку достаточно
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30.04.2023 15:35 Відповісти
Частный самолет жутко приземлился в российском городе
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30.04.2023 15:36 Відповісти
Наконец-то до латвийских русских стало доходить. Там из всех стран Балтии самая ватная (и активная) русскоязычная публика...
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30.04.2023 16:35 Відповісти
Як то кажуть : " Дурне-дурне, а гівна не їсть".
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30.04.2023 17:37 Відповісти
В Германии очень много русскоязычных (не путать с россияне), очень! Может, даже миллионы. И турецкоязычных и прочих. Дело не в русскоязычных, а в путинском режиме - античеловеческом, гнусном, лживом.
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30.04.2023 18:54 Відповісти
Увы, большинство из тех, кто говорит на родном для нас с вами языке, неразрывно ассоциируют его с безусловной поддержкой российского империализма.
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30.04.2023 22:35 Відповісти
В США, наверное, русскоязычных еще больше, наверное.
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30.04.2023 19:00 Відповісти
Я ще до 2014 року спілкувався з однім молодим російськомовним в Латвії. Він мені ще тоді казав: якщо ворог нападе, я піду захищати свою Батьківщину: Європейській Союз.

Це те, чого багато хто з російськомовних не розуміє, і колись я також не розумів. Мова не є індикатором того, яку країну людина підтримує. Мова - це лише мова. Багато хото з німецькомовних воював супротив Німеччини під час Другої Світової Війни, багато хто з японьскомовних американців воював супротив Японії. Цінності та Гідність - це є вирішальними справами.
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30.04.2023 22:33 Відповісти
У нас тоже самое говорили, но ********** он же как радио взаимосвязь отсутствует, только аз.
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01.05.2023 00:15 Відповісти
 
 