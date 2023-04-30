Російськомовні жителі Латвії закликали Путіна "не захищати" їх. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
29 квітня кілька десятків російськомовних жителів Латвії провели біля російського посольства у Ризі акцію із закликами до Росії "не захищати" їх. Поштовхом до зібрання стала заява Державної думи РФ "Про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення".
Про це повідомляє Європейська правда інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що акцію організувала спілка "Російський голос для Латвії".
Учасники акції розгорнули плакат "Діду, пий таблетки", також люди принесли прапори ЄС та України й власноруч виготовлені плакати з гаслами "Нам потрібна Європа, а не русский мир", "Латвія – батьківщина, Росія – окупант", "Не пхай свого носа у Латвію", "Руки геть від нашої країни".
Керівник організації Мартін Левушкан пояснив, що вони хочуть донести позицію тих російськомовних латвійців, які виступають проти політики Москви щодо держав Балтії та обурені, що РФ використовує їх для своїх політичних цілей і розколу у суспільстві.
"Нас не треба захищати – захищайте себе у Гаазі. Наша батьківщина – Латвія", – підсумував він.
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И наоборот, если уничтожить гэбэшный режим на россии, убрать пропаганду, то через пару месяцев россияне будут как шелковые. вы просто недооцениваете силу внушения и легкость, с которым ЛЮБОЙ человек поддается зомбированию
А на рахунок правдивої інформації, то таку можна знайти лише в наукових книжках, які базуються на об'єктивних експериментах. Все інше - маніпуляції суспільною свідомістю. І якщо ви цього не розумієте, то ви такий же зомбі, як і будь-який кацап, тільки вас зомбували інші засоби массової інформації
а руські - то Українці!!!
Московити гірші ніж ісламські терористи, їх не можна пускати в цивілізовані країни, інакше рано чи пізно вони принесуть біду.
Це те, чого багато хто з російськомовних не розуміє, і колись я також не розумів. Мова не є індикатором того, яку країну людина підтримує. Мова - це лише мова. Багато хото з німецькомовних воював супротив Німеччини під час Другої Світової Війни, багато хто з японьскомовних американців воював супротив Японії. Цінності та Гідність - це є вирішальними справами.